Βατικανό: Η μεγάλη γκάφα του Τζέι Βανς – Η απαγορευμένη πράξη (Photo)

Όπως είναι γνωστό, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς ήταν ο τελευταίος επίσημος με τον οποίο συναντήθηκε – ιδιωτικά – ο εκλιπών Πάπας Φραγκίσκος, στο πλαίσιο της επίσκεψης του νο. 2 της αμερικανικής κυβέρνησης στη Ρώμη και το Βατικανό.

Ο Βανς, ο οποίος επισκέφθηκε την ιταλική πρωτεύουσα συν γυναιξί και τέκνοις, ξεναγήθηκε (ως είθισται) στο Βατικανό, συνοδευόμενος και από την φωτογράφο του Λευκού Οίκου, Έμιλι Χίγκινς, η οποία και απαθανάτισε στιγμές της επίσκεψης του Βανς στην «καρδιά» της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Ωστόσο, στο πλαίσιο της επίσκεψης του, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ διέπραξέ μια σημαντική γκάφα.

Ποια είναι αυτή; Ο Βανς δημοσιοποίησε μια φωτογραφία του, στην οποία κρατά στην αγκαλιά τον γιο του και του δείχνει τις ανεπανάληπτες τοιχογραφίες του Μικελάντζελο Μπουοναρότι στο περίφημο παρεκκλήσι Κάπελα Σιστίνα. Μόνο που στο Βατικανό υπάρχει ένας αυστηρότητος κανονισμός, από τον οποίο δεν εξαιρείται κανείς: οι φωτογραφίες απαγορεύονται στην Κάπελα Σιστίνα.

An epic shot of Vice President JD Vance and his son inside the Sistine Chapel. What an incredible way to spend Easter weekend. pic.twitter.com/HldQVtcN93