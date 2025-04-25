Τζορτζ Κλούνεϊ: Αυτοσαρκάζεται για τα βαμμένα μαλλιά, λέει ότι τα προτιμά… γκρίζα

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O Τζορτζ Κλούνεϊ χλεύασε δημόσια τη νέα καφέ απόχρωση των μαλλιών του, τα οποία έβαψε για τον ρόλο του στην παράσταση του Μπρόντγουεϊ «Good Night, and Good Luck», στην οποία πρωταγωνιστεί ως ο δημοσιογράφος Έντουαρντ Ρ. Μάροου.

Την Πέμπτη, ο Κλούνεϊ τιμήθηκε με μια καρικατούρα του εαυτού του που εκτέθηκε στο αγαπημένο εστιατόριο Sardi’s στο Μανχάταν, με τη φωτογραφία να απαθανατίζει την πιο διάσημη εμφάνισή του.

George Clooney has officially unveiled his @SardisNYC portrait! Watch the @goodnightbwy star celebrate at the iconic NYC restaurant. pic.twitter.com/4r0CgAHigP — BroadwayWorld (@BroadwayWorld) April 24, 2025

Καθώς αποκαλύφθηκε το πορτρέτο, ο σταρ σχολίασε αμέσως τα γκρίζα μαλλιά του στη φωτογραφία.

«Μου αρέσει το χρώμα των μαλλιών. Είναι πολύ καλύτερο από το χρώμα των μαλλιών μου αυτή τη στιγμή», αστειεύτηκε ο Κλούνεϊ κρατώντας την καρικατούρα.

«Αυτό είναι καλύτερο. Είναι γκρι, ως επί το πλείστον γκρι. Ορίστε, σας ευχαριστώ πολύ», πρόσθεσε.

Όταν ο Κλούνεϊ υπέγραψε το πορτρέτο, αστειεύτηκε ότι έγραψε «Μπραντ Πιτ» πάνω του. Οι δυο τους είναι στενοί φίλοι, έχοντας συνεργαστεί σε ταινίες όπως το «Burn After Reading» και η τριλογία «Ocean’s».

Η καρικατούρα του Κλούνεϊ κρέμεται δίπλα σε πολλά άλλα διάσημα αστέρια του Μπρόντγουεϊ και του κινηματογράφου, όπως η Μπάρμπρα Στράιζαντ, ο Νιλ Πάτρικ Χάρις και ο Σάτον Φόστερ.

Ο ηθοποιός, ομολόγησε στους New York Times ότι η σύζυγός του, Αμάλ Κλούνεϊ, δεν θα ήθελε τα σκούρα μαλλιά του.

«Η γυναίκα μου τα μισεί γιατί τίποτα δεν σε κάνει να φαίνεσαι μεγαλύτερος από το να βάφεις τα μαλλιά σου», εξήγησε ο Κλούνεϊ.

«Τα παιδιά μου γελούν μαζί μου ασταμάτητα», πρόσθεσε, αναφερόμενος στα δίδυμα του ζευγαριού, την Αλεξάντερ και την Έλλα, 7 ετών.

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