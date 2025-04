To κανάλι MEGA News (HD) εντάσσεται, από την Πέμπτη 1η Μαΐου, στην πλατφόρμα της COSMOTE TV και οι συνδρομητές θα έχουν τη δυνατότητα να το παρακολουθήσουν μέσω της streaming και της δορυφορικής υπηρεσίας στη θέση 118.

Το νέο ειδησεογραφικό κανάλι 24ωρης λειτουργίας έχει πολυποίκιλο περιεχόμενο, με ειδήσεις από τον χώρο της πολιτικής, της οικονομίας, του επιχειρείν, της ενέργειας, της τεχνολογίας, του πολιτισμού και της επιστήμης. Το περιεχόμενο επιμελείται το δημοσιογραφικό δυναμικό του MEGA.

Το πρόγραμμα του MEGA News περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, νέες καθημερινές και εβδομαδιαίες ενημερωτικές εκπομπές («Morning Point», «Οικονομικός Ταχυδρόμος», «Now», «News in English», «Μega News Sports», «Μega New Talk», «OT Week», «Cosmos News»), καθώς και επιλεγμένες παραγωγές από το αρχείο του MEGA.

Οι συνδρομητές της COSMOTE TV θα μπορούν να παρακολουθούν το πρόγραμμα του MEGA News και ετεροχρονισμένα, μέσω της υπηρεσίας Replay TV.

