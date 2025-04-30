Πέτρος Κρομμύδας: Αγωνία για τον ομογενή που αγνοείται – Βρέθηκαν στο Λονγκ Μπιτς το αυτοκίνητο και τα ρούχα του (photos)

Άφαντος παραμένει από την Πέμπτη ο 29χρονος ομογενής Πέτρος Κρομμύδας από την κομητεία του Nassau στο Λονγκ Άιλαντ.

Όπως μεταδίδει ο Εθνικός Κήρυκας το αυτοκίνητο του Πέτρου Κρομμύδα βρέθηκε σταθμευμένο κοντά στον παραλιακό πεζόδρομο του Λονγκ Μπιτς -μπροστά από το ξενοδοχείο «Allegria»- ενώ τα ρούχα και τα προσωπικά του αντικείμενα βρέθηκαν στην παραλία.

Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία που έχει συγκεντρώσει η Αστυνομία δεν φαίνεται ως πιθανότερη εκδοχή η εγκληματική ενέργεια σε βάρος του 29χρονου, για τον οποίο οι έρευνες συνεχίζονται, με έμφαση στις παραλιακές περιοχές του Λονγκ Μπιτς, Λίντο Μπιτς και Τζέικομπ Ρις Παρκ.

«Ο αδερφός μου, Πέτρος Κρομμύδας, εξακολουθεί να αγνοείται. Δεν έχω τις κατάλληλες λέξεις αυτή τη στιγμή. Η καρδιά μου έχει ραγίσει. Αλλά πρέπει να ευχαριστήσω τον κάθε έναν που μοιράστηκε, έψαξε, έλεγξε και εμφανίστηκε για τον Πέτρο μας. Η αγάπη και η υποστήριξη από τόσες πολλές κοινότητες είναι συγκινητική. Σας παρακαλώ συνεχίστε να μοιράζεστε την είδηση και να ψάχνετε. Πρέπει να τον βρούμε», ανέφερε σε νέα ανάρτηση η αδερφή του 29χρονου, Ελένη Λεμονιά – Κρομμύδα.

Η οικογένειά του 29χρονου ειδοποίησε τις αρχές για την εξαφάνισή του το βράδυ της Πέμπτης. Οι δικοί του άνθρωποι εκτιμούν ότι ίσως είχε πάει στο Λονγκ Μπιτς όπου συνήθιζε να περνάει χρόνο στον πεζόδρομο που τόσο αγαπούσε.

Η Κάρμεν Φρίας, γειτόνισσα και φίλη της οικογένειας από τα παιδικά του χρόνια, δήλωσε: «Είναι ένα παιδί γεμάτο αγάπη. Πολύ ευγενικός και καλός άνθρωπος».

Ο Πέτρος Κρομμύδας, γιος Ελλήνων μεταναστών έχει αποφοιτήσει από το πανεπιστήμιο Columbia και είναι υποψήφιος για την 19η Περιφέρεια του Τοπικού Συμβουλίου της κομητείας του Nassau απέναντι στον Ρεπουμπλικανό Πάτρικ Μαλανί για την έδρα του Λονγκ Μπιτς.

Το αντικείμενο των σπουδών του ήταν στα Οικονομικά, ενώ, πριν αποφασίσει να μεταπηδήσει στην πολιτική και αναλάβει ρόλο στην τοπική επιτροπή του Δημοκρατικού Κόμματος στο Nassau, είχε συνεργαστεί με μεγάλες εταιρείες, όπως η Morgan Stanley και Sageview Capital.

Όπως αναφέρει ο Εθνικός Κήρυκας ο Κρομμύδας ήταν ιδιαίτερα ενεργός κοινωνικά και πολιτικά μέχρι και την τελευταία μέρα πριν την εξαφάνισή του, ενώ συμμετείχε και σε κινητοποίηση ενάντια στην πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ στο Λονγκ Άϊλαντ.

