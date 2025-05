Την ενεργοποίηση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας προκειμένου τα κράτη μέλη της ΕΕ να συνδράμουν στις προσπάθειες κατάσβεσης των πυρκαγιών στο Ισραήλ, ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας Χ, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν.

Συγκεκριμένα έγραψε ότι: «Υποστηρίζουμε τον αγώνα κατά των καταστροφικών πυρκαγιών στο Ισραήλ. Ενεργοποιήσαμε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας.

We support the fight against devastating fires in Israel.



We have activated our European Civil Protection Mechanism.



Firefighter planes from Greece, Cyprus, Croatia and Italy are on their way to help fight the blaze.



This is EU solidarity in action.