Περισσότεροι από 400 άνθρωποι που συμμετείχαν στους εορτασμούς της Πρωτομαγιάς συνελήφθησαν σήμερα στην Κωνσταντινούπολη, όπου ένα τμήμα της πόλης έχει παραλύσει για να αποτραπούν συγκεντρώσεις στην εμβληματική πλατεία Ταξίμ, ανέφερε δικηγορικός σύλλογος.

Οπως ανέφερε στο Χ το παράρτημα της Κωνσταντινούπολης της Ένωσης Προοδευτικών Δικηγόρων (CHD), ο αριθμός των συλλήψεων υπερβαίνει τις 400.

Police in Istanbul are cracking down on May Day protesters heading to Taksim Square, with reports that dozens have already been detained



Yesterday, @amnesty called on Turkish authorities to lift the ban on demonstrations in Taksim Sq#MayDay2025 #MayDay pic.twitter.com/EzQ4JUgbRR https://t.co/HB2zWvZWYg — Stefan Simanowitz (@StefSimanowitz) May 1, 2025

Οι αρχές δεν έδωσαν αμέσως στοιχεία

Δημοσιογράφοι του AFP έγιναν μάρτυρες δεκάδων συλλήψεων στις συνοικίες Μπεσίκτας και Μετζιντιέκοϊ στον ευρωπαϊκό τομέα της πόλης, όπου η αστυνομία απέκλεισε τους δρόμους που οδηγούσαν στην πλατεία Ταξίμ.

Με ελάχιστες εξαιρέσεις, οι συγκεντρώσεις απαγορεύονται σε αυτή την τεράστια παραλιακή λεωφόρο, θέατρο σημαντικών αγώνων για τη δημοκρατία στο παρελθόν, από τότε που οι διαδηλώσεις που ξεκίνησαν στο κοντινό πάρκο Γκεζί συγκλόνισαν την κυβέρνηση το 2013.

"The Turkish authorities must lift all restrictions on a planned May Day solidarity demonstration in Istanbul’s Taksim Square & allow people to gather peacefully in accordance with a ruling by Türkiye’s Constitutional Court" @amnesty #MayDay #MayDay2025 https://t.co/MReHXK9889 — Stefan Simanowitz (@StefSimanowitz) April 30, 2025

Όπως και τα προηγούμενα χρόνια, η αστυνομία είχε αποκλείσει την πλατεία για αρκετές ημέρες.

Η μη κυβερνητική οργάνωση Διεθνής Αμνηστία κατήγγειλε χθες Τετάρτη τη σύλληψη περισσότερων από 100 ανθρώπων πριν από την Πρωτομαγιά στην Τουρκία, προτρέποντας τις αρχές να άρουν την απαγόρευση των διαδηλώσεων στην πλατεία Ταξίμ.

Αρκετές χιλιάδες άνθρωποι είχαν τη δυνατότητα να συγκεντρωθούν σήμερα σε δύο περιοχές στον ασιατικό τομέα της πόλης κατόπιν αιτήματος των συνδικάτων, σύμφωνα με εικόνες από τουρκικά μέσα ενημέρωσης και έναν εικονολήπτη του AFP.

«Η πλατεία Ταξίμ πρέπει να ανακτηθεί από αυτό το καταπιεστικό καθεστώς», δήλωσε ο Οζγκούρ Οζέλ, ηγέτης του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP, σοσιαλδημοκράτες), της κύριας δύναμης της αντιπολίτευσης, σε μία από τις συγκεντρώσεις.

Η Κωνσταντινούπολη αποτέλεσε θέατρο μεγάλων διαδηλώσεων στα τέλη Μαρτίου, σε τόσο μεγάλη έκταση που δεν είχαν παρατηρηθεί από το 2013, μετά τη σύλληψη του δημάρχου της αντιπολίτευσης της πόλης, Εκρέμ Ιμάμογλου, του κύριου αντιπάλου του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Σχεδόν 2.000 άτομα συνελήφθησαν για συμμετοχή σε απαγορευμένες διαδηλώσεις, σύμφωνα με τις αρχές.

