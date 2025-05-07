Έλεν ΝτεΤζένερις: Αποχωρίστηκε το ξανθό στα μαλλιά και έγινε… αγρότισσα! (Video)

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Μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας βρίσκεται, πια, η Έλεν ΝτεΤζένερις, με την ίδια και τη σύζυγό της, Πόρσια ντε Ρόσι, να έχουν εγκαταλείψει τις ΗΠΑ ως αντίδραση στην επανεκλογή του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία.

Σε πρόσφατο βίντεο στο Instagram, βλέπουμε τη ΝτεΤζένερις να προσπαθεί να κουρέψει το γκαζόν στο νέο τους σπίτι στην ύπαιθρο του Ηνωμένου Βασιλείου. Το κλιπ ξεκινά με την παρουσιάστρια σε ρόλο αγρότισσας να οδηγεί ένα τρακτέρ, ενώ στο αμέσως επόμενο πλάνο, η ίδια προσπαθεί ανεπιτυχώς να ανέβει μια πλαγιά με το μηχάνημα, ενώ κάποιος τη βοηθά σπρώχνοντας.

«Πώς ξεκίνησε» και «πώς τελείωσε» ήταν οι λεζάντες στα δυο στιγμιότυπα.

Η μετακόμιση του ζευγαριού έγινε γνωστή όταν οι δυο τους απαθανατίστηκαν να γευματίζουν με φίλους στην παμπ «The Farmer’s Dog» στο Κότσγουολντς. Αν και δεν έχει επιβεβαιωθεί η ακριβής τοποθεσία του νέου τους σπιτιού, τα δημοσιεύματα αναφέρουν πως ζουν σε αγροτική περιοχή της Αγγλίας.

Η ΝτεΤζένερις δεν αποτελεί, ωστόσο, τη μοναδική διάσημη που αποχώρησε από τις ΗΠΑ μετά την εκλογική νίκη του Τραμπ. Η Ρόζι Ο’Ντόνελ επίσης εγκατέλειψε τη χώρα πέντε ημέρες πριν από την ορκωμοσία, μετακομίζοντας στην Ιρλανδία μαζί με το μικρό παιδί της.

«Ήμουν από αυτούς που ποτέ δεν φαντάστηκαν ότι θα φύγουν από τη χώρα τους, αλλά ήταν το καλύτερο για μένα και το παιδί μου. Όταν η Αμερική γίνει και πάλι ασφαλής για όλους τους πολίτες, θα σκεφτούμε την επιστροφή» είχε δηλώσει.

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