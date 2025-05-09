search
ΤΡΙΤΗ 29.07.2025 06:24
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.05.2025 17:55

ΕΡΤ: Το Δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας γίνεται 73 ετών την Κυριακή (11/5) και το γιορτάζει

09.05.2025 17:55
deftero

Η πρώτη ημέρα λειτουργία του Δεύτερου 103.7 ήταν και τότε, το πολύ μακρινό 1952, συμπτωματικά Κυριακή – στις έξι το απόγευμα.

Τότε το Δεύτερο, με τα μουσικά – ψυχαγωγικά χαρακτηριστικά, αποτελούσε την εναλλακτική πρόταση στο ενημερωτικό «Εθνικόν πρόγραμμα».

Την Κυριακή που μας έρχεται το πρόγραμμα του σταθμού έχει εορταστικά χαρακτηριστικά. Όλη την ημέρα, από το πρωί μέχρι το βράδυ, οι παραγωγοί του Δεύτερου θα μοιράζονται τις ευχές και τις ιστορίες τους, ενώ δε θα λείψουν από το πρόγραμμα η μουσική και τα τραγούδια, ολοκαίνουργια ή παλιότερα.

Θα υπάρχουν όμως και προεόρτια, το Σάββατο. Λεπτομέρειες για τους επετειακούς εορτασμούς με ένα κλικ εδώ.

Διαβάστε επίσης:

«Φόρτωσε» τηλεθέαση το Mega την Πέμπτη (8/5) και προσπέρασε τον Alpha

Eurovision 2025: Με χαρακτηριστικά ριάλιτι η ανακοίνωση των χωρών που προκρίνονται στον τελικό του Σαββάτου (17/5)

Αυλαία σήμερα για το «Πάμε Δανάη» – Τι είπε η Μπάρκα στην έναρξη της εκπομπής (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
angola diadiloseis 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ανγκόλα: Επεισοδιακές διαδηλώσεις μετά τις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων – Αναφορές για νεκρούς (Video)

efivoi ellada lithouania- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα εφήβων: «Λύγισε» στο τέλος η Ελλάδα απ’ τη Λιθουανία και τώρα… Σλοβενία στα νοκ-άουτ

DEPARTMENT_STATE
ΚΟΣΜΟΣ

Αντιδρά η Ουάσιγκτον στη διάσκεψη στον ΟΗΕ για τη λύση των δύο κρατών, Ισραήλ και Παλαιστίνης

tzokobits mykonos – new
LIFESTYLE

Νόβακ Τζόκοβιτς: Οικογενειακώς για διακοπές στη Μύκονο – Τα μπάνια και οι βόλτες του διάσημου τενίστα

fwtia messinia
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Μεσσηνία στην περιοχή Μεταμόρφωση

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giorgos-papadakis-new
MEDIA

ANT1: Το νέο δίδυμο για το «Καλημέρα Ελλάδα» στη μετά Γιώργου Παπαδάκη εποχή

xylouris
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Με «μπαλονάκι» ο «Φραπές»

makri-limperis-new
MEDIA

Αντώνης Λυμπέρης: Συγκινεί η σύζυγός του - «8 μήνες χωρίς το χέρι σου στο χέρι μου»

robot-salata
ΚΟΣΜΟΣ

Η Κίνα αναπτύσσει ρομπότ για να κάνουν τις δουλειές του σπιτιού και να φροντίζουν ηλικιωμένους (video)

israel-344343
ΕΛΛΑΔΑ

«Απόβαση» στη Ρόδο με τις πλάτες των ΜΑΤ και των τοπικών αρχών - Κεράσματα στους Ισραηλινούς που άνοιξαν τεράστια σημαία

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 29.07.2025 06:13
angola diadiloseis 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ανγκόλα: Επεισοδιακές διαδηλώσεις μετά τις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων – Αναφορές για νεκρούς (Video)

efivoi ellada lithouania- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα εφήβων: «Λύγισε» στο τέλος η Ελλάδα απ’ τη Λιθουανία και τώρα… Σλοβενία στα νοκ-άουτ

DEPARTMENT_STATE
ΚΟΣΜΟΣ

Αντιδρά η Ουάσιγκτον στη διάσκεψη στον ΟΗΕ για τη λύση των δύο κρατών, Ισραήλ και Παλαιστίνης

1 / 3