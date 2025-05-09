ΕΡΤ: Το Δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας γίνεται 73 ετών την Κυριακή (11/5) και το γιορτάζει

Η πρώτη ημέρα λειτουργία του Δεύτερου 103.7 ήταν και τότε, το πολύ μακρινό 1952, συμπτωματικά Κυριακή – στις έξι το απόγευμα.

Τότε το Δεύτερο, με τα μουσικά – ψυχαγωγικά χαρακτηριστικά, αποτελούσε την εναλλακτική πρόταση στο ενημερωτικό «Εθνικόν πρόγραμμα».

Την Κυριακή που μας έρχεται το πρόγραμμα του σταθμού έχει εορταστικά χαρακτηριστικά. Όλη την ημέρα, από το πρωί μέχρι το βράδυ, οι παραγωγοί του Δεύτερου θα μοιράζονται τις ευχές και τις ιστορίες τους, ενώ δε θα λείψουν από το πρόγραμμα η μουσική και τα τραγούδια, ολοκαίνουργια ή παλιότερα.

Θα υπάρχουν όμως και προεόρτια, το Σάββατο. Λεπτομέρειες για τους επετειακούς εορτασμούς με ένα κλικ εδώ.

