Ουκρανία: Η Τουρκία έτοιμη να αναλάβει την επίβλεψη μιας πιθανής εκεχειρίας

Η Τουρκία είναι έτοιμη να αναλάβει το καθήκον επίβλεψης μιας πιθανής εκεχειρίας στην Ουκρανία.

Αυτό ισχυρίστηκε ο Χακάν Φιντάν, στη διάρκεια ενός σημερινού τηλεφωνήματος της «συμμαχίας των προθύμων» με τους συμμάχους του Κιέβου, σύμφωνα με πηγή του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών.

Οι ηγέτες της Βρετανίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Πολωνίας που αποτελούν τη λεγόμενη «συμμαχία των προθύμων», αλλά και η ηγεσία της Ουκρανίας συναντήθηκαν σήμερα στο Κίεβο, ενώ συμφώνησαν σε μία εκεχειρία 30 ημερών από τις 12 Μαΐου, με την υποστήριξη του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, απειλώντας τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν με την επιβολή νέων μαζικών κυρώσεων στην περίπτωση αποτυχίας συμμόρφωσης του.

Ο Τούρκος υπουργός των Εξωτερικών Χακάν Φιντάν συμμετείχε στο τηλεφώνημα της συμμαχίας των προθύμων δίνοντας έμφαση στη δέσμευση της Τουρκίας για την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας, σύμφωνα με μία ανώνυμη πηγή του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών.

