Πάνω από 8 εκατ. ευρώ απέσπασε διεθνής σπείρα από τηλεφωνικές απάτες – Συνέλαβαν και δύο Έλληνες

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Πάνω από 8 εκατ. ευρώ φέρεται να αποκόμισε κατά την τελευταία 10ετία, μέσω τηλεφωνικών απατών, η πολυμελής εγκληματική οργάνωση για την εξάρθρωση της οποίας διεξάγονται από το πρωί έρευνες σε διάφορες χώρες της Ευρώπης – και μεταξύ αυτών στην Ελλάδα – στο πλαίσιο ευρωπαϊκής εντολής έρευνας των γερμανικών διωκτικών αρχών.
Σύμφωνα με γερμανικά ΜΜΕ, για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση διώκονται περισσότερα από 170 άτομα. Η έρευνα της Εισαγγελίας της Σαξονίας (με έδρα τη Δρέσδη) αφορά τουλάχιστον 30.000 περιπτώσεις απάτης με τα θύματα να είναι στην πλειονότητά τους ηλικιωμένοι, εντός και εκτός Γερμανίας.
Προσποιούμενοι μεταξύ άλλων τους αστυνομικούς και τους υπάλληλους τραπεζών, οι κατηγορούμενοι φαίνεται πως καλούσαν τα ανυποψίαστα θύματα από τηλεφωνικό κέντρο, εξαπατώντας τα με πρόσχημα την είσπραξη εικονικών χρεών. Για την επίτευξη του εγκληματικού τους σχεδίου πλαστογραφούσαν δικαστικές αποφάσεις και ειδοποιητήρια, κατήρτιζαν ψευδή έγγραφα οφειλών, ενώ προσέφεραν τη συμμετοχή των υποψήφιων θυμάτων σε τυχερά παιχνίδια, όπως μεταδίδουν γερμανικά μέσα, επικαλούμενα πληροφορίες των διωκτικών αρχών της Σαξονίας.
Εκτός από τη Γερμανία, έρευνες διεξάγονται στην Ελλάδα, την Αυστρία, την Τσεχία και τη Σλοβακία, ενώ πραγματοποιήθηκαν έφοδοι σε διαμερίσματα και επαγγελματικούς χώρους εμπλεκόμενων ατόμων, απ’ όπου κατασχέθηκαν ψηφιακά πειστήρια κ.ά.
Στην χώρα μας, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος πραγματοποίησαν από νωρίς έρευνες σε 15 σπίτια στη Θεσσαλονίκη, την Ημαθία και τη Θράκη. Μέχρι στιγμής συνελήφθησαν στην Κομοτηνή δύο Έλληνες, 25 και 43 ετών, εις βάρος των οποίων εκκρεμούσαν σχετικά εντάλματα των γερμανικών Αρχών. Οι δύο συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στην Εισαγγελία Εφετών Κομοτηνής για να ξεκινήσουν οι διαδικασίες έκδοσής τους στη Γερμανία.
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