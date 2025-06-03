search
ΠΕΜΠΤΗ 22.10.2026 14:52
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

03.06.2025 18:31

Πάνω από 8 εκατ. ευρώ απέσπασε διεθνής σπείρα από τηλεφωνικές απάτες – Συνέλαβαν και δύο Έλληνες

03.06.2025 18:31
THLEFWNO2
pixabay

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Πάνω από 8 εκατ. ευρώ φέρεται να αποκόμισε κατά την τελευταία 10ετία, μέσω τηλεφωνικών απατών, η πολυμελής εγκληματική οργάνωση για την εξάρθρωση της οποίας διεξάγονται από το πρωί έρευνες σε διάφορες χώρες της Ευρώπης – και μεταξύ αυτών στην Ελλάδα – στο πλαίσιο ευρωπαϊκής εντολής έρευνας των γερμανικών διωκτικών αρχών.

Σύμφωνα με γερμανικά ΜΜΕ, για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση διώκονται περισσότερα από 170 άτομα. Η έρευνα της Εισαγγελίας της Σαξονίας (με έδρα τη Δρέσδη) αφορά τουλάχιστον 30.000 περιπτώσεις απάτης με τα θύματα να είναι στην πλειονότητά τους ηλικιωμένοι, εντός και εκτός Γερμανίας.

Το colpo grosso

Προσποιούμενοι μεταξύ άλλων τους αστυνομικούς και τους υπάλληλους τραπεζών, οι κατηγορούμενοι φαίνεται πως καλούσαν τα ανυποψίαστα θύματα από τηλεφωνικό κέντρο, εξαπατώντας τα με πρόσχημα την είσπραξη εικονικών χρεών. Για την επίτευξη του εγκληματικού τους σχεδίου πλαστογραφούσαν δικαστικές αποφάσεις και ειδοποιητήρια, κατήρτιζαν ψευδή έγγραφα οφειλών, ενώ προσέφεραν τη συμμετοχή των υποψήφιων θυμάτων σε τυχερά παιχνίδια, όπως μεταδίδουν γερμανικά μέσα, επικαλούμενα πληροφορίες των διωκτικών αρχών της Σαξονίας.

Έρευνες και στην Ελλάδα – Συνέλαβαν δύο Έλληνες

Εκτός από τη Γερμανία, έρευνες διεξάγονται στην Ελλάδα, την Αυστρία, την Τσεχία και τη Σλοβακία, ενώ πραγματοποιήθηκαν έφοδοι σε διαμερίσματα και επαγγελματικούς χώρους εμπλεκόμενων ατόμων, απ’ όπου κατασχέθηκαν ψηφιακά πειστήρια κ.ά.

Στην χώρα μας, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος πραγματοποίησαν από νωρίς έρευνες σε 15 σπίτια στη Θεσσαλονίκη, την Ημαθία και τη Θράκη. Μέχρι στιγμής συνελήφθησαν στην Κομοτηνή δύο Έλληνες, 25 και 43 ετών, εις βάρος των οποίων εκκρεμούσαν σχετικά εντάλματα των γερμανικών Αρχών. Οι δύο συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στην Εισαγγελία Εφετών Κομοτηνής για να ξεκινήσουν οι διαδικασίες έκδοσής τους στη Γερμανία.

Διαβάστε επίσης:

Πώς κατάφερε η Τήνος να λύσει το πρόβλημα της λειψυδρίας

Βρέθηκαν όπλα, ξιφολόγχη και φυσίγγια σε σπίτια και αποθήκες στα Μέγαρα – Συνελήφθη 23χρονη

Κατολισθήσεις στην Κρήτη μετά τον σεισμό των 5,3 Ρίχτερ – Τι λένε οι σεισμολόγοι για την ισχυρή δόνηση

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
skertsos_christidis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Αντιπαράθεση Σκέρτσου με Χρηστίδη για τον «κόφτη» στα social media – «Όχι» από ΠΑΣΟΚ στην οριζόντια απαγόρευση

sarakiotis_giannis_new_123
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Η ιστορία – αμαρτία της διαχείρισης του τουρκολιβυκού ψευδο-μνημονίου από την κυβέρνηση της Ν.Δ.

allwyn-3
ADVERTORIAL

Από τη θέση του οδηγού ενός μονοθεσίου της McLaren Racing –  Τι θα έκαναν οι θεατές του Allwyn | McLaren Racing Live in Athens αν είχαν τα κλειδιά του; 

menegaki-latsios-kori-new
LIFESTYLE

Βαλέρια Λάτσιου: Διέπρεψε με 43 πόντους στο IB – Η ανακοίνωση του σχολείου και η αντίδραση της Ελένης Μενεγάκη και του Γιάννη Λάτσιου

kolonos_schools_new
ΕΛΛΑΔΑ

Εκκενώθηκε προληπτικά σχολείο στον Κολωνό, λόγω διαρροής αερίου

Δείτε όλες τις ειδήσεις
state_department
ΚΟΣΜΟΣ

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ «αδειάζει» την Αθήνα για το τουρκολιβυκό μνημόνιο: «Ελλάδα και Τουρκία να επιλύσουν διμερώς τις διαφορές τους» (video)

giorgos-gerapetritis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φιάσκο Γεραπετρίτη με Λιβύη: Ο πανικός στο ΥΠΕΞ, η έρευνα της Παπαδοπούλου για τα κοινοτικά κονδύλια και η τύχη του καλωδίου

douvikas-eksot
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ασταμάτητος ο Δουβίκας, η Κόμο «διέλυσε» με 4-1 τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

ilioupoli-sxoleio
ΕΛΛΑΔΑ

Ηλιούπολη: Μετά τις αντιδράσεις για τις σχολικές τουαλέτες, ο Δήμος προγραμματίζει νέες εργασίες στο 5ο Γυμνάσιο

gynaika-ilikia-new
ΥΓΕΙΑ

Εμμηνόπαυση: Πώς να επιβραδύνεις την απώλεια οστικής μάζας μετά τα 55

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 22.10.2026 14:51
skertsos_christidis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Αντιπαράθεση Σκέρτσου με Χρηστίδη για τον «κόφτη» στα social media – «Όχι» από ΠΑΣΟΚ στην οριζόντια απαγόρευση

sarakiotis_giannis_new_123
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Η ιστορία – αμαρτία της διαχείρισης του τουρκολιβυκού ψευδο-μνημονίου από την κυβέρνηση της Ν.Δ.

allwyn-3
ADVERTORIAL

Από τη θέση του οδηγού ενός μονοθεσίου της McLaren Racing –  Τι θα έκαναν οι θεατές του Allwyn | McLaren Racing Live in Athens αν είχαν τα κλειδιά του; 

1 / 3