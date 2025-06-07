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ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

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07.06.2025 07:59

Fiat Grande Panda: Έρχεται σε ηλεκτρικές και υβριδικές εκδόσεις

07.06.2025 07:59
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Διαθέτει στιλ, τεχνολογία, άνεση και εξοπλισμό. Το ολοκαίνουριο Fiat Grande Panda, έχει πολλά κοινά στοιχεία με το Panda της πρώτης γενιάς. Πολύ σύντομα θα κυκλοφορήσει στους ελληνικούς δρόμους με τον στόχο των Ιταλών να είναι η συνέχιση των υψηλών πωλήσεων.

Προσεγγίζει με καθαρά SUV διάθεση το B-Segment, έχοντας μήκος 3,99 μέτρα, ύψος 1,57μ, ύψος 1,57μ και απόσταση από το έδαφος έως 18,3 εκατοστά. Η χαρούμενη και ξεχωριστή σχεδίασή του κερδίζει μόνο θετικά σχόλια. Ξεχωρίσει μπροστά η κλειστή μάσκα pixel, όπως και τα φωτιστικά σώματα pixel, στο πλάι υπάρχει σκαλισμένη ονομασία panda, με τους θόλους να είναι φουσκωμένοι, ενώ στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου διακρίνονται τα κάθετα φωτιστικά σώματα επίσης pixel και η σκαλισμένη ονομασία «Fiat».

Στο εσωτερικό, ο σχεδιασμός είναι όμορφο και παντού υπάρχει ιταλική υπογραφή. Τα υλικά είναι ποιοτικά με καλή συναρμογή, ενώ υπάρχουν διάσπαρτα πολλοί αποθηκευτικοί χώροι (13 λίτρα). Υπάρχει ψηφιακός πίνακας οργάνων 10″ που δίνει όλη την πληροφόρηση στον οδηγό, ενώ θα συναντήσουμε και οθόνη αφής 10,25″ για το χειρισμό του infotainment με ασύρματο mirroring για το smartphone. Η άνεση των επιβατών για το αυτοκίνητο της συγκεκριμένης κατηγορίας είναι υψηλή. Υπάρχουν μεγάλοι χώροι και πίσω μπορούν να καθίσουν άνετα δύο υψηλόσωμοι ενήλικες.

Η έκδοση Hybrid κινείται από υβριδικό σύστημα με τούρμπο κινητήρα βενζίνης 100 ίππων, ηλεκτρικό κινητήρα 48V ισχύος 21 kW και αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη έξι σχέσεων. Η μέγιστη συνδυαστική ισχύς του συστήματος είναι 110 ίπποι και βασικό του χαρακτηριστικό είναι η δυνατότητα αμιγούς ηλεκτρικής κίνησης που μεγιστοποιεί την οικονομία καυσίμου.

Από την άλλη το έτερο σύστημα κίνησης του Grande Panda είναι αμιγώς ηλεκτρικό, με 113 ίππους και μπαταρία 44 kWh που εξασφαλίζει αυτονομία 320 χιλιόμετρα σε μικτή χρήση, γεγονός που σημαίνει ότι μέσα στην πόλη η αυτονομία αυξάνεται ακόμη περισσότερο. Είναι πολύ ανταγωνιστικά τοποθετημένο για τα δεδομένα των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, ενώ θα πρέπει να συνυπολογιστεί και το πολύ χαμηλό κόστος χρήσης με το οποίο ισοδυναμεί το ηλεκτρικό σύστημα κίνησης.

Το ηλεκτρικό Grande Panda διαθέτει στο βασικό εξοπλισμό ένα ιδιαίτερα πρακτικό σπιράλ καλώδιο φόρτισης που μαζεύεται μόνο του σε ειδική θήκη στη μάσκα του αυτοκινήτου. Υποστηρίζει ισχύ φόρτισης έως 7 kW ενώ υπάρχει και η κλασική θύρα στο πίσω αριστερό φτερό για την φόρτιση σε τερματικό DC έως 100 kW. Σε αυτή την περίπτωση, η φόρτιση 20-80% διαρκεί μόλις 27 λεπτά της ώρας. Η βασική τιμή της υβριδικής έκδοσης ξεκινάει από τα 20.800 ευρώ, ενώ της ηλεκτρικής έκδοσης ξεκινάει από τα 25.800 ευρώ.

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