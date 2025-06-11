Ο πιο δημοφιλής σταρ του TikTok στον κόσμο εγκαταλείπει τις ΗΠΑ μετά την κράτησή του από την ICE

Ο Khaby Lame, η πιο δημοφιλής προσωπικότητα του TikTok στον κόσμο με εκατομμύρια ακολούθους, εγκατέλειψε τις ΗΠΑ μετά τη σύλληψή του από πράκτορες μετανάστευσης στο Λας Βέγκας για φερόμενη υπέρβαση της βίζας του.

Ο Ιταλο-Σενεγαλέζος influencer, του οποίου το πλήρες όνομα είναι Seringe Khabane Lame, συνελήφθη την Παρασκευή στο Διεθνές Αεροδρόμιο Harry Reid, αλλά του επετράπη να εγκαταλείψει τη χώρα χωρίς εντολή απέλασης, επιβεβαίωσε σε ανακοίνωσή του εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ.

Ο Lame έφτασε στις ΗΠΑ στις 30 Απριλίου και «υπερέβη τους όρους της βίζας του», δήλωσε ο εκπρόσωπος της ICE.

Η κράτησή του και η οικειοθελής αναχώρησή του από τις ΗΠΑ έρχεται εν μέσω της κλιμακούμενης καταστολής της μετανάστευσης από τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, συμπεριλαμβανομένων των επιδρομών στο Λος Άντζελες που πυροδότησαν ημέρες διαμαρτυριών κατά της ICE, καθώς ο πρόεδρος δοκιμάζει τα όρια της εκτελεστικής του εξουσίας.

Μια οικειοθελής αναχώρηση — η οποία χορηγήθηκε στον Lame — επιτρέπει σε όσους αντιμετωπίζουν απέλαση από τις ΗΠΑ να αποφύγουν μια εντολή απέλασης στο μεταναστευτικό τους μητρώο, η οποία θα μπορούσε να τους εμποδίσει να τους επιτραπεί να επιστρέψουν στις ΗΠΑ για έως και μια δεκαετία.

Ο 25χρονος απέκτησε διεθνή φήμη κατά τη διάρκεια της πανδημίας χωρίς να πει λέξη στα βίντεό του, τα οποία τον έδειχναν να αντιδρά σε παράλογα περίπλοκα «life hacks». Έχει πάνω από 162 εκατομμύρια ακόλουθους μόνο στο TikTok.

Ο influencer, γεννημένος στη Σενεγάλη, μετακόμισε στην Ιταλία όταν ήταν βρέφος με τους γονείς του, οι οποίοι ανήκαν στην εργατική τάξη, και έχει ιταλική υπηκοότητα.

Η διαδικτυακή του φήμη εξελίχθηκε γρήγορα. Υπέγραψε πολυετή συνεργασία με την εταιρεία σχεδιαστών Hugo Boss το 2022. Τον Ιανουάριο, διορίστηκε πρεσβευτής καλής θέλησης της UNICEF.

Τον περασμένο μήνα, παρευρέθηκε στο Met Gala στη Νέα Υόρκη, λίγες μέρες μετά την άφιξή του στις ΗΠΑ.

