16.06.2025 10:08

Χαλκιδική: Μεθυσμένος και χωρίς δίπλωμα ο 19χρονος που έπεσε με το αυτοκίνητο σε στάση λεωφορείου

Χωρίς δίπλωμα οδήγησης και υπό την επήρεια αλκοόλ ήταν ο 19χρονος που οδηγούσε το αυτοκίνητο το οποίο κατέληξε πάνω σε στάση λεωφορείου στο Παλιούρι Χαλκιδικής, τραυματίζοντας δύο άτομα.

Σύμφωνα με το protothema.gr, το τροχαίο σημειώθηκε γύρω στις 20:00, όταν, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, το όχημα που οδηγούσε ο νεαρός συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 52χρονος.

Από τη σύγκρουση, το αυτοκίνητο του 19χρονου εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε στάση λεωφορείου, όπου εκείνη την ώρα περίμεναν άτομα.

Δύο άτομα, ένας 17χρονος και μία 25χρονη, τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν στο Νοσοκομείο Πολυγύρου.

Την ώρα του ατυχήματος στη στάση βρίσκονταν και άλλα άτομα, τα οποία, βλέποντας το όχημα να κατευθύνεται κατά πάνω τους, άρχισαν να τρέχουν για να σωθούν.

Στην προσπάθειά τους τραυματίστηκαν ελαφρά και μεταφέρθηκαν προληπτικά στο Κέντρο Υγείας Κασσανδρείας.

Ο 19χρονος συνελήφθη, ενώ την προανάκριση για το περιστατικό έχει αναλάβει η Τροχαία Μουδανιών.

