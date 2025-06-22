ΥΠΕΞ Συρίας για την τρομοκρατική επίθεση σε ορθόδοξο ναό: «Απόπειρα υπονόμευσης της εθνικής συνύπαρξης»

Η επίθεση αυτοκτονίας κατά εκκλησίας στην Δαμασκό, έχει ως στόχο «να υπονομεύσει την εθνική συνύπαρξη» στην Συρία, καταγγέλλει σε ανακοίνωση των συριακό υπουργείο Εξωτερικών.

Η Συρία θεωρεί ότι «αυτή η εγκληματική ενέργεια με στόχο χριστιανούς πιστούς αποτελεί απέλπιδα απόπειρα υπονόμευσης της εθνικής συνύπαρξης και αποσταθεροποίησης της χώρας», αναφέρεται στο κείμενο της ανακοίνωσης.

Από το μακελειό στον ελληνορθόδοξο ναό, ο μέχρι τώρα απολογισμός είναι 20 νεκροί και 52 τραυματίες.

