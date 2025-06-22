ΤΡΙΤΗ 14.04.2026 15:16
22.06.2025 20:00

Μακελειό στη Δαμασκό: Επίθεση αυτοκτονίας σε ελληνορθόδοξη εκκλησία με τουλάχιστον 20 νεκρούς και 52 τραυματίες (video)

Επίθεση αυτοκτονίας έγινε το απόγευμα της Κυριακής σε ελληνορθόδοξη εκκλησία συνοικίας της Δαμασκού.

Σύμφωνα με την συριακή τηλεόραση, βομβιστής αυτοκτονίας ανατινάχθηκε στο εσωτερικό της εκκλησίας του Προφήτη Ηλία στην συνοικία της Ντουέιλα.

Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό των αρχών, υπάρχουν τουλάχιστον 20 νεκροί και 52 τραυματίες, με το πιθανότερο σενάριο να λέει πως ο αριθμός των νεκρών θα αυξηθεί.

Βίντεο μετά την επίθεση κατέγραψε τεράστιες καταστροφές εντός του ναού, ενώ έχουν καταγραφεί εικόνες φρίκης με πτώματα διασκορπισμένα μέσα στον ναό που ήταν γεμάτος κόσμο και ένα λουτρό αίματος.

Το Υπουργείο Εσωτερικών της Συρίας αναφέρει ότι ο βομβιστής αυτοκτονίας που πυροδότησε την έκρηξη ήταν μέλος του Ισλαμικού Κράτους σύμφωνα με το Reuters.

Δείτε βίντεο από τον ναό (σκληρές εικόνες):

https://x.com/VanessaBeeley/status/1936828742740922868

ADVERTORIAL

Λαϊκό Λαχείο: Την Παρασκευή 17 Απριλίου η ειδική κλήρωση – Στη μισή τιμή οι διαθέσιμοι λαχνοί και Πασχαλινό έπαθλο 150.000 ευρώ στον μεγάλο νικητή

ADVERTORIAL

