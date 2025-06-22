Μακελειό στη Δαμασκό: Επίθεση αυτοκτονίας σε ελληνορθόδοξη εκκλησία με τουλάχιστον 20 νεκρούς και 52 τραυματίες (video)

Επίθεση αυτοκτονίας έγινε το απόγευμα της Κυριακής σε ελληνορθόδοξη εκκλησία συνοικίας της Δαμασκού.
Σύμφωνα με την συριακή τηλεόραση, βομβιστής αυτοκτονίας ανατινάχθηκε στο εσωτερικό της εκκλησίας του Προφήτη Ηλία στην συνοικία της Ντουέιλα.
Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό των αρχών, υπάρχουν τουλάχιστον 20 νεκροί και 52 τραυματίες, με το πιθανότερο σενάριο να λέει πως ο αριθμός των νεκρών θα αυξηθεί.
Βίντεο μετά την επίθεση κατέγραψε τεράστιες καταστροφές εντός του ναού, ενώ έχουν καταγραφεί εικόνες φρίκης με πτώματα διασκορπισμένα μέσα στον ναό που ήταν γεμάτος κόσμο και ένα λουτρό αίματος.
Το Υπουργείο Εσωτερικών της Συρίας αναφέρει ότι ο βομβιστής αυτοκτονίας που πυροδότησε την έκρηξη ήταν μέλος του Ισλαμικού Κράτους σύμφωνα με το Reuters.
Δείτε βίντεο από τον ναό (σκληρές εικόνες):
https://x.com/VanessaBeeley/status/1936828742740922868
Διαβάστε επίσης:
Ο Ρούμπιο προειδοποιεί το Ιράν: «Τα αντίποινα εναντίον των ΗΠΑ θα ήταν το χειρότερο λάθος της Τεχεράνης»
Ιράν: Τι σηματοδοτεί η απόφαση για κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ – Οι επιπτώσεις στην ναυτιλία και την ενεργειακή ασφάλεια
ΔΟΑΕ: «Δεν μπορεί να γίνει ακόμη εκτίμηση ζημιάς από το χτύπημα στο Φορντό»
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
