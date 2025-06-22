Μακελειό στη Δαμασκό: Επίθεση αυτοκτονίας σε ελληνορθόδοξη εκκλησία με τουλάχιστον 20 νεκρούς και 52 τραυματίες (video)

Επίθεση αυτοκτονίας έγινε το απόγευμα της Κυριακής σε ελληνορθόδοξη εκκλησία συνοικίας της Δαμασκού.

Σύμφωνα με την συριακή τηλεόραση, βομβιστής αυτοκτονίας ανατινάχθηκε στο εσωτερικό της εκκλησίας του Προφήτη Ηλία στην συνοικία της Ντουέιλα.

Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό των αρχών, υπάρχουν τουλάχιστον 20 νεκροί και 52 τραυματίες, με το πιθανότερο σενάριο να λέει πως ο αριθμός των νεκρών θα αυξηθεί.

Βίντεο μετά την επίθεση κατέγραψε τεράστιες καταστροφές εντός του ναού, ενώ έχουν καταγραφεί εικόνες φρίκης με πτώματα διασκορπισμένα μέσα στον ναό που ήταν γεμάτος κόσμο και ένα λουτρό αίματος.

Το Υπουργείο Εσωτερικών της Συρίας αναφέρει ότι ο βομβιστής αυτοκτονίας που πυροδότησε την έκρηξη ήταν μέλος του Ισλαμικού Κράτους σύμφωνα με το Reuters.

Awful scenes are emerging from Damascus, where a suicide bomber reportedly detonated himself inside a church in the Dweilaa neighborhood.



Tragically, an attack like this was only a matter of time. The real shock is that it didn’t happen sooner. May the wounded recover swiftly,… pic.twitter.com/E5ETWtURGd June 22, 2025

Ο Ρούμπιο προειδοποιεί το Ιράν: «Τα αντίποινα εναντίον των ΗΠΑ θα ήταν το χειρότερο λάθος της Τεχεράνης»

Ιράν: Τι σηματοδοτεί η απόφαση για κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ – Οι επιπτώσεις στην ναυτιλία και την ενεργειακή ασφάλεια

ΔΟΑΕ: «Δεν μπορεί να γίνει ακόμη εκτίμηση ζημιάς από το χτύπημα στο Φορντό»