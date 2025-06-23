Η απειλή για κλείσιμο των στενών του Ορμούζ έχει σημάνει συναγερμό και στη χώρα μας – Θα μπορούσε να μειώσει το ελληνικό ΑΕΠ κατά 0,4%

Η ιρανική Βουλή δίνοντας το πράσινο φως για το αποκλεισμό των στενών του Ορμουζ, δημιουργει παγκόσμια αναταραχή αφού μια τέτοια ενέργεια θα έχει σοβαρές επιπτώσεις στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου, καθώς πυροδοτεί εκτιμήσεις για σημαντική ανατίμηση του «μαύρου χρυσού» και αλυσιδωτές επιπτώσεις σε οικονομίες που εξαρτώνται από εισαγωγές ενέργειας, όπως η Ινδία και οι χώρες της ΕΕ. Άλλωστε ένα μεγάλο μέρος της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου μεταφέρεται μέσω αυτής της διαδρομής. Μιλάμε για το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου καθώς και το 20% του υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG).

Πρόκειται ομως για μια απόφαση που δεν είναι τελική, αφού για να εφαρμοστεί, πρέπει να εγκριθεί και από το Ανώτατο Συμβούλιο Ασφαλείας του Ιράν, έναν φορέα που έχει τον τελικό λόγο σε ζητήματα εθνικής ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής.

Σε περίπτωση όμως που επιβεβαιωθεί η απόφαση του Ιράν να κλείσει τα Στενά του Ορμούζ τότε, οι συνέπειες θα αγγίξουν κάθε χώρα που εξαρτάται από την ενέργεια και το παγκόσμιο εμπόριο.

Μάλιστα τα σενάρια των ειδικών κάνουν λόγο για περαιτέρω κλιμάκωση της τιμής του και προβλέπουν ακόμη και διπλασιασμό στην τιμή του βαρελιού, εκτιμώντας πως θα κοστίζει μίνιμουμ 120-130 δολάρια και ότι δεν αποκλείεται να φτάσει και τα 150 δολάρια. Πέρα από την τιμή των καυσίμων, ωστόσο, αναμένεται να ακριβύνουν «αυτομάτως» εκατοντάδες προϊόντα και υπηρεσίες.

Ακόμα χειρότερη θα είναι η κατάσταση στην αγορά LNG, καθώς δεν υπάρχουν καθόλου εναλλακτικές για τη μεταφορά του από το Κατάρ – ο οποίος είναι οδεύτερος μεγαλύτερος εξαγωγέας στον πλανήτη και από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Σε οτι αφορά τη χώρα μας οι εκτιμήσεις της Optima Bank λένε οτι, κάθε αύξηση της τιμής του πετρελαίου κατά 10 δολάρια θα μπορούσε να μειώσει το ελληνικό ΑΕΠ κατά 0,4%, ενώ αντίστοιχη άνοδος κατά 10 ευρώ στη MWh του φυσικού αερίου πιθανόν να συνεπάγεται πτώση του ΑΕΠ κατά 0,3%.

Την ίδια ωρα οι αλλαγές δρομολογίων θα προκαλέσουν καθυστερήσεις στις θαλάσσιες μεταφορές και αυξήσεις σε ασφάλιστρα.

Με λίγα λογια οι συνέπειες θα είναι τεράστιες!

Ωστόσο , οι παρατηρητές της αγοράς πιστεύουν ότι μια πλήρης διαταραχή των παγκόσμιων ροών πετρελαίου με το κλείσιμο της πλωτής οδού είναι απίθανη, και ίσως ακόμη και φυσικά αδύνατη.

Ειδικότερα ο ο Anas Alhajji, διευθύνων σύμβουλος της Energy Outlook Advisors, επισημαίνει ότι «Οι φίλοι του Ιράν θα υποφέρουν περισσότερο από τους εχθρούς τους… Επομένως, είναι πολύ δύσκολο να φανταστεί κανείς κάτι τέτοιο»προσθέτοντας ότι η διατάραξη του καναλιού θα μπορούσε να είναι περισσότερο καταστροφή παρά ευλογία για την Τεχεράνη, δεδομένου ότι τα περισσότερα από τα καθημερινά καταναλωτικά αγαθά του Ιράν έρχονται μέσω αυτής της οδού.

