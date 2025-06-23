search
ΤΡΙΤΗ 10.03.2026 10:49
search
MENU CLOSE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αντριάνα Βασιλά ΑΝΤΡΙΑΝΑ ΒΑΣΙΛΑ

23.06.2025 08:00

Η απειλή για κλείσιμο των στενών του Ορμούζ έχει σημάνει συναγερμό και στη χώρα μας – Θα μπορούσε να μειώσει το ελληνικό ΑΕΠ κατά 0,4%

23.06.2025 08:00
stena tou omrouz iran usa

Η ιρανική Βουλή δίνοντας το πράσινο φως για το αποκλεισμό των στενών του Ορμουζ, δημιουργει παγκόσμια αναταραχή αφού μια τέτοια ενέργεια θα έχει σοβαρές επιπτώσεις στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου, καθώς πυροδοτεί εκτιμήσεις για σημαντική ανατίμηση του «μαύρου χρυσού» και αλυσιδωτές επιπτώσεις σε οικονομίες που εξαρτώνται από εισαγωγές ενέργειας, όπως η Ινδία και οι χώρες της ΕΕ. Άλλωστε ένα μεγάλο μέρος της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου μεταφέρεται μέσω αυτής της διαδρομής. Μιλάμε για το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου καθώς και το 20% του υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG).

Πρόκειται ομως για μια απόφαση που δεν είναι τελική, αφού για να εφαρμοστεί, πρέπει να εγκριθεί και από το Ανώτατο Συμβούλιο Ασφαλείας του Ιράν, έναν φορέα που έχει τον τελικό λόγο σε ζητήματα εθνικής ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής.

Σε περίπτωση όμως που επιβεβαιωθεί η απόφαση του Ιράν να κλείσει τα Στενά του Ορμούζ τότε, οι συνέπειες θα αγγίξουν κάθε χώρα που εξαρτάται από την ενέργεια και το παγκόσμιο εμπόριο.

Μάλιστα τα σενάρια των ειδικών κάνουν λόγο για περαιτέρω κλιμάκωση της τιμής του και προβλέπουν ακόμη και διπλασιασμό στην τιμή του βαρελιού, εκτιμώντας πως θα κοστίζει μίνιμουμ 120-130 δολάρια και ότι δεν αποκλείεται να φτάσει και τα 150 δολάρια. Πέρα από την τιμή των καυσίμων, ωστόσο, αναμένεται να ακριβύνουν «αυτομάτως» εκατοντάδες προϊόντα και υπηρεσίες.

Ακόμα χειρότερη θα είναι η κατάσταση στην αγορά LNG, καθώς δεν υπάρχουν καθόλου εναλλακτικές για τη μεταφορά του από το Κατάρ – ο οποίος είναι οδεύτερος μεγαλύτερος εξαγωγέας στον πλανήτη και από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Σε οτι αφορά τη χώρα μας οι εκτιμήσεις της Optima Bank λένε οτι, κάθε αύξηση της τιμής του πετρελαίου κατά 10 δολάρια θα μπορούσε να μειώσει το ελληνικό ΑΕΠ κατά 0,4%, ενώ αντίστοιχη άνοδος κατά 10 ευρώ στη MWh του φυσικού αερίου πιθανόν να συνεπάγεται πτώση του ΑΕΠ κατά 0,3%.

Την ίδια ωρα οι αλλαγές δρομολογίων θα προκαλέσουν καθυστερήσεις στις θαλάσσιες μεταφορές και αυξήσεις σε ασφάλιστρα.

Με λίγα λογια οι συνέπειες θα είναι τεράστιες!

Ωστόσο , οι παρατηρητές της αγοράς πιστεύουν ότι μια πλήρης διαταραχή των παγκόσμιων ροών πετρελαίου με το κλείσιμο της πλωτής οδού είναι απίθανη, και ίσως ακόμη και φυσικά αδύνατη.

Ειδικότερα ο ο Anas Alhajji, διευθύνων σύμβουλος της Energy Outlook Advisors, επισημαίνει ότι «Οι φίλοι του Ιράν θα υποφέρουν περισσότερο από τους εχθρούς τους… Επομένως, είναι πολύ δύσκολο να φανταστεί κανείς κάτι τέτοιο»προσθέτοντας ότι η διατάραξη του καναλιού θα μπορούσε να είναι περισσότερο καταστροφή παρά ευλογία για την Τεχεράνη, δεδομένου ότι τα περισσότερα από τα καθημερινά καταναλωτικά αγαθά του Ιράν έρχονται μέσω αυτής της οδού.

Διαβάστε επίσης:

Γεωπολιτική καταιγίδα απειλεί την οικονομική σταθερότητα – Έξι μέτωπα ανησυχίας για την Αθήνα

Οι πληρωμές χωρίς απόδειξη κερδίζουν έδαφος παρά τις φοροεκπτώσεις για χρήση IRIS και POS

Financial Times: Αύξηση άνω του 60% στα ασφάλιστρα για τα πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
slot
ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για κύκλωμα παράνομου τζόγου: Πάνω από 16 εκατ. ευρώ τα κέρδη, τουλάχιστον 17 συλλήψεις

lebanon_new_123
ΚΟΣΜΟΣ

Mέση Ανατολή: Με «θάνατο και φωτιά» για τα Στενά του Ορμούζ απειλεί ο Τραμπ – «Θα συνεχίσουμε τα πλήγματα όσο χρειαστεί», απαντά η Τεχεράνη, συνεχίζεται η επίθεση του Ισραήλ στον Λίβανο – Όλες οι εξελίξεις

jello_biafra_new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Στο νοσοκομείο με εγκεφαλικό ο Jello Biafra – Αγωνία για τον κορυφαίο τραγουδιστή του hardcore punk

aftokinito_parathira_1003_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Οδήγηση με ανοιχτά παράθυρα σε αυτοκινητόδρομους: Πόσο επηρεάζει την κατανάλωση καυσίμου

iran-234254
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η άνοδος στη τιμή του πετρελαίου σπέρνει πανικό στις κυβερνήσεις: Τα μέτρα που ήδη πήραν σε Ευρώπη και Ασία, τι εξετάζει η Αθήνα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
chuck_norris_hawai
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Χθες πέθανε ο Τσακ Νόρις, σήμερα αισθάνεται καλύτερα»: Οι πολεμικές ταινίες, η χρυσή δεκαετία και τα ανέκδοτα που έκαναν θρύλο τον «Σταλόνε των φτωχών»

1
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Ισλαμική αποικιοκρατία: 3. Θρησκεία και θεσμοί - Τζιχάντ: Η ιδέα που έγινε νόμος, ο νόμος που έγινε αυτοκρατορία - Μέρος πρώτο

kostas apostolakis (1)
LIFESTYLE

Κώστας Αποστολάκης: «Είμαστε σε εποχή που θάβουμε τα σκουπίδια και καίμε τους νεκρούς» (Video)

eody_new
ΕΛΛΑΔΑ

Βία στον ΕΟΔΥ: Με «διάστρεμμα αυχενικής μοίρας» η 53χρονη υπάλληλος που κατήγγειλε τον Χατζηχριστοδούλου – Ολόκληρη η δήλωσή της

EKAV-NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Γονείς εντόπισαν νεκρή την 26χρονη κόρη τους σε χωράφι – Φέρεται να έβαλε τέλος στη ζωή της

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 10.03.2026 10:49
slot
ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για κύκλωμα παράνομου τζόγου: Πάνω από 16 εκατ. ευρώ τα κέρδη, τουλάχιστον 17 συλλήψεις

lebanon_new_123
ΚΟΣΜΟΣ

Mέση Ανατολή: Με «θάνατο και φωτιά» για τα Στενά του Ορμούζ απειλεί ο Τραμπ – «Θα συνεχίσουμε τα πλήγματα όσο χρειαστεί», απαντά η Τεχεράνη, συνεχίζεται η επίθεση του Ισραήλ στον Λίβανο – Όλες οι εξελίξεις

jello_biafra_new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Στο νοσοκομείο με εγκεφαλικό ο Jello Biafra – Αγωνία για τον κορυφαίο τραγουδιστή του hardcore punk

1 / 3