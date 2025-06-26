FT: Το Ιράν μετέφερε το εμπλουτισμένο ουράνιο πριν την αμερικανική επίθεση, εκτιμά η Ευρώπη – Επιμένουν στους ισχυρισμούς τους Τραμπ-Πεντάγωνο

Προκαταρκτικές εκτιμήσεις των υπηρεσιών πληροφοριών που παρέχονται στις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις δείχνουν ότι το απόθεμα ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού του Ιράν παραμένει σε μεγάλο βαθμό άθικτο μετά τις αμερικανικές επιθέσεις στις κύριες πυρηνικές εγκαταστάσεις του, δήλωσαν δύο αξιωματούχοι στους Financial Times.

Τα δύο άτομα δήλωσαν ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν, το απόθεμα ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού του Ιράν, εμπλουτισμένο κοντά σε επίπεδα οπλικής ποιότητας, δεν ήταν συγκεντρωμένο στο Fordow, ένα από τα δύο κύρια εργοστάσια εμπλουτισμού, κατά τη στιγμή της επίθεσης του περασμένου Σαββατοκύριακου.

Είχε μεταφερθεί σε διάφορες άλλες τοποθεσίες, σύμφωνα με εκτιμήσεις.

Τα ευρήματα αμφισβητούν τον ισχυρισμό του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι ο βομβαρδισμός «εξάλειψε» το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Σε μια προφανή αναφορά του στο Fordow, ο πρόεδρος των ΗΠΑ έγραψε στην πλατφόρμα του Truth Social την Πέμπτη: «Τίποτα δεν αφαιρέθηκε από την εγκατάσταση. Θα χρειαζόταν πολύς χρόνος, πολύ επικίνδυνο και πολύ βαρύ και δύσκολο να μετακινηθεί!»

Οι δύο αξιωματούχοι ανέφεραν ότι οι κυβερνήσεις της ΕΕ αναμένουν ακόμη μια πλήρη έκθεση πληροφοριών σχετικά με την έκταση των ζημιών στο Fordow, το οποίο χτίστηκε βαθιά κάτω από ένα βουνό κοντά στην ιερή πόλη Κομ και ότι μια αρχική αναφορά κάνει λόγο για «εκτεταμένες ζημιές, αλλά όχι πλήρη δομική καταστροφή».

Ιρανοί αξιωματούχοι έχουν υπονοήσει ότι το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου μετακινήθηκε πριν από τον βομβαρδισμό του εργοστασίου από τις ΗΠΑ, ο οποίος ήρθε μετά από ημέρες ισραηλινών επιθέσεων στη χώρα.

Οι ΗΠΑ χρησιμοποίησαν τεράστιες “bunker-buster” βόμβες για να επιτεθούν στο Fordow και στο Νατάνζ, την άλλη κύρια εγκατάσταση εμπλουτισμού ουρανίου του Ιράν, την Κυριακή. Εκτόξευσαν πυραύλους κρουζ σε μια τρίτη τοποθεσία, το Ισφαχάν, η οποία χρησιμοποιήθηκε στον κύκλο μετατροπής καυσίμων και για αποθήκευση.

Ο Τραμπ απέρριψε μια προκαταρκτική εκτίμηση των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών, η οποία διέρρευσε στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, η οποία ανέφερε ότι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν καθυστέρησε μόνο κατά λίγους μήνες.

Η Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας του Ισραήλ δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι εκτίμησε ότι οι επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ «καθυστέρησαν την ικανότητα του Ιράν να αναπτύξει πυρηνικά όπλα κατά πολλά χρόνια».

Ωστόσο, οι ειδικοί προειδοποίησαν ότι εάν η Τεχεράνη είχε διατηρήσει το απόθεμά της εμπλουτισμένου ουρανίου και είχε εγκαταστήσει προηγμένες φυγοκεντρικές μηχανές σε κρυφές τοποθεσίες, θα μπορούσε να έχει ακόμα την ικανότητα να παράγει το σχάσιμο υλικό που απαιτείται για ένα όπλο.

Ο Ραφαέλ Γκρόσι, γενικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, δήλωσε στο Γαλλικό Ραδιόφωνο την Πέμπτη ότι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν «έχει υποστεί τεράστιες ζημιές», αν και είπε ότι οι ισχυρισμοί για την πλήρη καταστροφή του είναι υπερβολικοί.

Το Ιράν επιμένει ότι το πρόγραμμά του προορίζεται για ειρηνικούς, πολιτικούς σκοπούς.

Το Fordow ήταν η κύρια τοποθεσία για εμπλουτισμό ουρανίου έως και 60% καθαρότητας, ένα μικρό βήμα μακριά από επίπεδα οπλικής ποιότητας. Οι ειδικοί ανέφεραν ότι το απόθεμα ουρανίου εμπλουτισμένου έως 60%, ύψους 408 κιλών, είχε αποθηκευτεί στο Fordow, στο Νατάνζ και στο Ισφαχάν πριν το Ισραήλ ξεκινήσει τον πόλεμό του εναντίον του Ιράν στις 13 Ιουνίου.

Το συνολικό απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν ήταν πάνω από 8.400 κιλά, αλλά το μεγαλύτερο μέρος αυτού εμπλουτίστηκε σε χαμηλά επίπεδα.

Δορυφορικές εικόνες του Fordow μετά τον βομβαρδισμό της Κυριακής δείχνουν εισόδους για σήραγγες προφανώς σφραγισμένες με χώμα και τρύπες που μπορεί να είναι τα σημεία εισόδου των αμερικανικών πυραύλων ακριβείας των 30.000 λιβρών. Οι δρόμοι πρόσβασης φαίνονται επίσης κατεστραμμένοι.

Evidence Iran removed uranium stockpiles and nuclear materials from Fordo prior to US attack: @Maxar satellite images at Fordow – 16 trucks gathered on 19- 20 June with heavy machinery near the entrance to the main facility.

(https://t.co/WeFteWbIB9) — Robert A. Pape (@ProfessorPape) June 22, 2025

Ο Γκρόσι δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί είχε στείλει επιστολή στον ΔΟΑΕ στις 13 Ιουνίου προειδοποιώντας ότι το Ιράν θα «υιοθετήσει ειδικά μέτρα για την προστασία του πυρηνικού μας εξοπλισμού και υλικών».

Ο Γκρόσι δήλωσε ότι οι επιθεωρητές του πυρηνικού οργανισμού του ΟΗΕ, οι οποίοι δεν μπόρεσαν να επισκεφθούν τις εγκαταστάσεις αφότου το Ισραήλ εξαπέλυσε επίθεση κατά του Ιράν, θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να επιστρέψουν στις εγκαταστάσεις για να «αξιολογήσουν τα αποθέματα ουρανίου, συμπεριλαμβανομένων, κυρίως, των 408 κιλών που εμπλουτίστηκαν στο 60%».

Οι ΗΠΑ δεν έχουν παράσχει οριστικές πληροφορίες στους συμμάχους της ΕΕ σχετικά με τις εναπομένουσες πυρηνικές δυνατότητες του Ιράν μετά τις επιθέσεις και αποκρύπτουν σαφείς οδηγίες για το πώς σχεδιάζουν τις μελλοντικές σχέσεις τους με την Τεχεράνη, δήλωσαν τρεις αξιωματούχοι που ενημερώθηκαν για τις συζητήσεις.

Επιμένει ο Τραμπ

Καθώς πληθαίνουν οι διαρροές μυστικών υπηρεσιών, ακόμη και αμερικανικών που εγείρουν αμφιβολίες περί της επιτυχίας των επιδρομών, η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ αυξάνει την ένταση και τη συχνότητα δηλώσεων της υπέρ της αποτελεσματικότητας των πληγμάτων των ΗΠΑ κατά του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος.

Ο Τραμπ και η κυβέρνησή του δήλωσαν από την πρώτη στιγμή της επίθεσης που εξαπέλυσαν τα ξημερώματα της Κυριακής 22ης Ιουνίου πως τα πλήγματα με διατρητικές βόμβες κατέστρεψαν ολοσχερώς τις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις οι οποίες ήταν στόχοι.

Ειδικοί όμως επισήμαναν το ενδεχόμενο η Τεχεράνη να είχε προετοιμαστεί για την επίθεση. Δορυφορικές εικόνες από την Maxar Technologies δείχνουν «ασυνήθιστη δραστηριότητα» στο Φορντό την Πέμπτη και την Παρασκευή, με μια μακρά ουρά οχημάτων να περιμένει έξω από μια είσοδο της εγκατάστασης.

Σύμφωνα με το άκρως απόρρητο έγγραφο της DIA ( Υπηρεσία Πληροφοριών Άμυνας των ΗΠΑ) στο οποίο αναφέρθηκαν χθες το τηλεοπτικό δίκτυο CNN και οι εφημερίδες New York Times και Washington Post, που επικαλέστηκαν πηγές τους ενήμερες για το περιεχόμενό του, οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί απλά καθυστέρησαν το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης για μερικούς μήνες, δεν το κατέστρεψαν ολοσχερώς, αντίθετα με όσα είπε επανειλημμένα σε δημόσιες τοποθετήσεις του ο πρόεδρος Τραμπ.

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε σήμερα ότι δεν έχει καμία γνώση μυστικών πληροφοριών που να υποδηλώνει ότι το Ιράν μετακίνησε ορισμένο από το εμπλουτισμένο ουράνιο του για να το προστατεύσει από τις αμερικανικές επιδρομές το περασμένο Σαββατοκύριακο, με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να επαναλαμβάνει τα λεγόμενα Χέγκσεθ ότι τίποτα δεν μετακινήθηκε από μια ιρανική πυρηνική εγκατάσταση.

.@SecDef reads intelligence assessments that confirm the Iranian regime's nuclear facilities have been obliterated:



"Rendered the enrichment facility inoperable"



"Enormous damage to Iran's nuclear sites"



"Destroyed Iran's centrifuge enrichment program"



"Destroyed" pic.twitter.com/wEkJaQVhr9 — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) June 26, 2025

«Τίποτα δεν εκκενώθηκε» από τις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις πριν από τις αμερικανικές επιθέσεις, έγραψε στο Truth Social ο Τραμπ με τη λήξη της συνέντευξης Τύπου του υπουργού Αμυνας. «Τίποτα δεν εκκενώθηκε από την εγκατάσταση. Θα χρειαζόταν πολύς χρόνος, θα ήταν πολύ επικίνδυνο και θα ήταν πολύ βαρύ και δύσκολο να μετακινηθεί!», συνέχισε, χωρίς να παράσχει καμία απόδειξη για τον ισχυρισμό του.

Οι αμφιβολίες που οι ίδιες οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών, αλλά και ευρωπαϊκές υπηρεσίες εγείρουν περί της αποτελεσματικότητας της στρατιωτικής επιχείρησης των ΗΠΑ, που κατά την κυβέρνηση Τραμπ αφάνισε το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας της Τεχεράνης, προκαλεί αυξανόμενη οργή στον Τραμπ.

«Δεν γνωρίζω καμία πληροφορία των μυστικών υπηρεσιών που έχω εξετάσει και η οποία να λέει ότι πράγματα δεν ήταν εκεί που έπρεπε να είναι, μετακινημένα ή όχι», δήλωσε σήμερα ο Χέγκσεθ σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε μαζί με άλλους στρατιωτικούς αξιωματούχους για να δώσουν απαντήσεις περί της διαρροής ενός διαβαθμισμένου εγγράφου της υπηρεσίας πληροφοριών του Πενταγώνου περί της αποτελεσματικότητας της επιχείρησης αμερικανικών στρατηγικών βομβαρδιστικών, προς υποστήριξη του Ισραήλ, στις εγκαταστάσεις του Φορντό, νότια της Τεχεράνης, της Νατάνζ και της Ισφαχάν (κεντρικά).

Ο Χέγκσεθ κατηγόρησε τα μέσα ενημέρωσης ότι υποβαθμίζουν την επιτυχία των αμερικανικών επιθέσεων στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν μετά τη διαρροή.

Ο υπουργός είπε αυτή η αξιολόγηση της DIA ήταν χαμηλής αξιοπιστίας και επικαλέστηκε δήλωση του διευθυντή της CIA, Τζον Ράτκλιφ, που υποστήριξε χθες ότι μια σειρά αξιόπιστων πληροφοριών υποδηλώνουν ότι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν υπέστη σοβαρές ζημιές από τα πρόσφατα αμερικανικά πλήγματα και ότι θα χρειαστούν χρόνια για να ανασυγκροτηθεί.

Ο αρχηγός του επιτελείου των ΗΠΑ, Νταν Κέιν, δήλωσε ότι η επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε στο Ιράν ήταν το αποκορύφωνα δεκαπενταετούς σχεδιασμού, ενισχύοντας την πεποίθηση της κυβέρνησης ότι το πυρηνικό εργοστάσιο στο Φορντό υπέστη σοβαρές ζημιές, χωρίς ωστόσο να μπορεί να αποδείξει ότι «εξαλείφθηκε».

WATCH 🔴



Gen. Dan “Razin” Caine presented and played a video demonstrating how the GBU-57 bunker busters operate.



“Unlike a normal surface bomb, you won’t see an impact crater because they’re designed to deeply bury and then function … All six weapons at each vent at Fordow… pic.twitter.com/C7et3D06GI — Open Source Intel (@Osint613) June 26, 2025

Πλάνα από τα 7 βομβαρδιστικά B-2 Stealth, τα οποία συμμετείχαν στην επιχείρηση για τον βομβαρδισμό των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν, έδωσε επίσης στη δημοσιότητα το Πεντάγωνο.

🚨🇺🇸 BREAKING: The Pentagon has released dramatic footage of 7 B-2 Spirit stealth bombers launching from Whiteman AFB, each armed with 30,000 lb bunker-buster bombs, as part of "Operation MIDNIGHT HAMMER" targeting Iranian nuclear sites.



🕛 The 36-hour mission ended with their… pic.twitter.com/5uGU0rdMPt — WAR (@warsurv) June 23, 2025

