Ουδέν μεμπτόν στην κουμπαριά του Βορίδη με τον… «Χασάπη», αλλά τον είχε και άμισθο σύμβουλο;

Ο Μάκης Βορίδης είχε φαίνεται αδυναμία στον αγροτοπαράγοντα, τον Ανδρέα Στρατάκη, με το προσωνύμιο «Χασάκης», που πρωταγωνιστούσε στις παράνομες επιδοτήσεις εκατομμυρίων ευρώ του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη.

Και τον έκανε… κουμπάρο.

Τον Ιούνιο του 2020, βάφτισε τον εγγονό του Ανδρέα Στρατάκη.

Μέχρις εδώ κανένα θέμα, δεν είναι έγκλημα οι κουμπαριές, αν και στην Κρήτη και αλλού, η κομματική πελατειακή σχέση σφραγίζεται συνήθως με μία τέτοια κίνηση. Πολιτικοί που βαφτίζουν σωρηδόν παιδιά κομματικών φίλων, είναι ένα φαινόμενο, που δεν προκαλεί δυστυχώς καμία απορία.

Αλλά ο «Χασάπης» ήταν στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ως άμισθο σύμβουλος του κ. Βορίδη. Τι είδους επιλογή και τι είδους σχέση ήταν αυτή, ενός υπουργού με έναν αγροτοσυνδικαλιστή; Εκ των ιδιοτήτων αυτών, η σχέση είναι περίπου ασυμβίβαστη εξ ορισμού. Δηλαδή, επειδή ήταν κουμπάρος του, είναι επαρκής λόγος να τον έχει ο Βορίδης στο υπουργείο; Και άραγε, δεν γνώριζε τι έκανε ο “Χασάπης” από τη θέση που του έδωσε;

Τον είχε δηλαδή δίπλα του, σε γραφείο να κανονίζει διάφορα θέματα, να ασκεί επιρροή και να είναι ισχυρός παράγοντας. Και στο τέλος να βρίσκεται στην δικογραφία της ευρωπαϊκής εισαγγελίας για τα όργια στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μάλιστα ο “Χασάπης” ακούγεται σε συνομιλία με τον “Φραπέ” να συμφωνεί ότι πρέπει να… ξεκωλώσουν την Ευρωπαία εισαγγελέα. Ωραίοι σύμβουλοι…

Μία απάντηση δεν βλάπτει. Τις κουμπαριές πρέπει να τις τιμούν οι άνθρωποι…

