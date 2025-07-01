Τα γυρίσματα του «Ο Διάβολος Φοράει Prada 2» ξεκινούν ακριβώς τη στιγμή που η Άννα Γουίντουρ αποχωρεί από τη Vogue (video)

Η συνέχεια του «Ο Διάβολος Φοράει Prada» είναι ένα βήμα πιο κοντά στη μεγάλη οθόνη και έρχεται σε μια καθοριστική στιγμή για τη βιομηχανία της μόδας που την ενέπνευσε.

Τα 20th Century Studios ανακοίνωσαν τη Δευτέρα μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ότι η συνέχεια της αγαπημένης ταινίας του 2006 βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην παραγωγή και συμπίπτει με την είδηση ​​ότι η Άννα Γουίντουρ – η οποία πιστεύεται ότι αποτέλεσε την έμπνευση για την ομότιτλη διαβολική αρχισυντάκτρια στην ταινία, την οποία υποδύεται η Μέριλ Στριπ – αποχωρεί από τη θέση της αρχισυντάκτριας στη Vogue μετά από σχεδόν τέσσερις δεκαετίες.

Η πρώτη ταινία βασίστηκε στο ομώνυμο μπεστ σέλερ μυθιστόρημα του 2003 της Λόρεν Βάισμπεργκερ, η οποία είχε εργαστεί προηγουμένως ως προσωπική βοηθός της Γουίντουρ στη Vogue, και αφηγείται την ιστορία μιας ευεπηρέαστης νεαρής Νεοϋορκέζας (Αν Χάθαγουεϊ) που βρίσκει δουλειά σε ένα κορυφαίο περιοδικό μόδας υπό τη διεύθυνση μιας σκληροτράχηλης αρχισυντάκτριας.

Ο χαρακτήρας της Στριπ, η Μιράντα Πρίστλι, έγινε προσωποίηση των δύσκολων αφεντικών, ανεξάρτητα από τον κλάδο, και κέρδισε μία από τις πολλές υποψηφιότητες για Όσκαρ για την ερμηνεία της.

Η νέα ταινία θα καλωσορίσει ξανά τη Στριπ, μαζί με τους Χάθαγουεϊ, Στάνλεϊ Τούτσι και Έμιλι Μπλαντ.

Το CNN επιβεβαίωσε επίσης ότι ο Κένεθ Μπράνα έχει ενταχθεί στο καστ για την επόμενη ταινία.

Από την πλευρά της, η Γουίντουρ σε κάποιο σημείο… δεν ήταν και τόσο ενθουσιώδης που συνδέθηκε με τον χαρακτήρα της Πρίστλι.

Το 2009, εμφανίστηκε στην εκπομπή του Ντέιβιντ Λέτερμαν, όπου σημείωσε ότι η ταινία ήταν «μυθοπλασία» και επεσήμανε ότι «όπως λέει ο εκδότης μου στην ταινία, δεν είμαι πάντα ζεστή και τρυφερή».

«Αυτό που μου άρεσε στην ταινία είναι ότι έδειξε πραγματικά όλη τη σκληρή δουλειά που απαιτείται για τη δημιουργία του περιοδικού», παραδέχτηκε τότε.

Η σκηνοθεσία της συνέχειας είναι του Ντέιβιντ Φράνκελ, ο οποίος σκηνοθέτησε και την πρωτότυπη ταινία. Η ημερομηνία κυκλοφορίας του «The Devil Wears Prada 2» δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί.

