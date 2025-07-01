ΤΕΤΑΡΤΗ 08.04.2026 10:39
01.07.2025 18:31

Τα γυρίσματα του «Ο Διάβολος Φοράει Prada 2» ξεκινούν ακριβώς τη στιγμή που η Άννα Γουίντουρ αποχωρεί από τη Vogue (video)

01.07.2025 18:31
Η συνέχεια του «Ο Διάβολος Φοράει Prada» είναι ένα βήμα πιο κοντά στη μεγάλη οθόνη και έρχεται σε μια καθοριστική στιγμή για τη βιομηχανία της μόδας που την ενέπνευσε.

Τα 20th Century Studios ανακοίνωσαν τη Δευτέρα μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ότι η συνέχεια της αγαπημένης ταινίας του 2006 βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην παραγωγή και συμπίπτει με την είδηση ​​ότι η Άννα Γουίντουρ – η οποία πιστεύεται ότι αποτέλεσε την έμπνευση για την ομότιτλη διαβολική αρχισυντάκτρια στην ταινία, την οποία υποδύεται η Μέριλ Στριπ – αποχωρεί από τη θέση της αρχισυντάκτριας στη Vogue μετά από σχεδόν τέσσερις δεκαετίες.

Η πρώτη ταινία βασίστηκε στο ομώνυμο μπεστ σέλερ μυθιστόρημα του 2003 της Λόρεν Βάισμπεργκερ, η οποία είχε εργαστεί προηγουμένως ως προσωπική βοηθός της Γουίντουρ στη Vogue, και αφηγείται την ιστορία μιας ευεπηρέαστης νεαρής Νεοϋορκέζας (Αν Χάθαγουεϊ) που βρίσκει δουλειά σε ένα κορυφαίο περιοδικό μόδας υπό τη διεύθυνση μιας σκληροτράχηλης αρχισυντάκτριας.

Ο χαρακτήρας της Στριπ, η Μιράντα Πρίστλι, έγινε προσωποίηση των δύσκολων αφεντικών, ανεξάρτητα από τον κλάδο, και κέρδισε μία από τις πολλές υποψηφιότητες για Όσκαρ για την ερμηνεία της.

Η νέα ταινία θα καλωσορίσει ξανά τη Στριπ, μαζί με τους Χάθαγουεϊ, Στάνλεϊ Τούτσι και Έμιλι Μπλαντ.

Το CNN επιβεβαίωσε επίσης ότι ο Κένεθ Μπράνα έχει ενταχθεί στο καστ για την επόμενη ταινία.

Από την πλευρά της, η Γουίντουρ σε κάποιο σημείο… δεν ήταν και τόσο ενθουσιώδης που συνδέθηκε με τον χαρακτήρα της Πρίστλι.

Το 2009, εμφανίστηκε στην εκπομπή του Ντέιβιντ Λέτερμαν, όπου σημείωσε ότι η ταινία ήταν «μυθοπλασία» και επεσήμανε ότι «όπως λέει ο εκδότης μου στην ταινία, δεν είμαι πάντα ζεστή και τρυφερή».

«Αυτό που μου άρεσε στην ταινία είναι ότι έδειξε πραγματικά όλη τη σκληρή δουλειά που απαιτείται για τη δημιουργία του περιοδικού», παραδέχτηκε τότε.

Η σκηνοθεσία της συνέχειας είναι του Ντέιβιντ Φράνκελ, ο οποίος σκηνοθέτησε και την πρωτότυπη ταινία. Η ημερομηνία κυκλοφορίας του «The Devil Wears Prada 2» δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί.

Διαβάστε επίσης:

Οι Bob Vylan απορρίπτουν την κριτική: «Δεν είμαστε υπέρ του θανάτου οποιουδήποτε – Είμαστε υπέρ της διάλυσης μιας βίαιης στρατιωτικής μηχανής»

Φίνος Φιλμ: Το βίντεο για τα 38 χρόνια από την αυτοκτονία του Λευτέρη Βουρνά

Δέσποινα Καμπούρη: «Κατά τύχη έχω επιβιώσει τόσα χρόνια στην τηλεόραση – Έχω κάνει λάθος επιλογή συνεργατών» (Video)

Η Χεζμπολάχ σταματά τις επιθέσεις μετά τη συμφωνία για εκεχειρία – Ο στρατός καλεί τους εκτοπισμένους να μην επιστρέψουν στο νότιο Λίβανο

Fuel Pass 3: Αναλυτικά οι επιχειρήσεις που μπορείς να το χρησιμοποιήσεις και μέχρι πότε

Alpha: Θα εμφανίζει «Κενά μνήμης» την επόμενη σεζόν

Πανηγυρισμοί στην Τεχεράνη, αμηχανία σε Ουάσινγκτον – Διέξοδο στον Λίβανο από τα εσωτερικά «πυρά» αναζητά ο Νετανιάχου – Όλες οι εξελίξεις

Γιατί οι γυναίκες έχουν καλύτερη πρόγνωση στον καρκίνο;

ΕΟΔΥ: Ξεριζώστε τις πικροδάφνες, είναι τοξικές

Μέση Ανατολή: ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν συμφώνησαν για ανακωχή δύο εβδομάδων και ξεκινούν διαπραγματεύσεις - Το σχέδιο 10 σημείων της Τεχεράνης - Όλες οι εξελίξεις

«Παίρνουν εκατομμύρια και δεν ξέρουν πού είναι οι εκτάσεις τους»: Η ανώνυμη καταγγελία εργαζομένων στον ΟΠΕΚΕΠΕ το 2021 

Πυρετός για πρόωρες και το στοπ από Στουρνάρα, ο… Αταμάν Λιβάνιος και οι βόμβες Βενιζέλου, οι δύο νέες δικογραφίες και ο Αυγενάκης, το Βιλαμπάχο και ο Σαουλίδης

Θετική αντίδραση του Ιράν στην πρόταση του Πακιστάν για εκεχειρία δύο εβδομάδων και άνοιγμα των Στενών - «Είμαστε σε εντατικές συνομιλίες», λέει ο Τραμπ - Όλες οι εξελίξεις

ΤΕΤΑΡΤΗ 08.04.2026 10:39
Η Χεζμπολάχ σταματά τις επιθέσεις μετά τη συμφωνία για εκεχειρία – Ο στρατός καλεί τους εκτοπισμένους να μην επιστρέψουν στο νότιο Λίβανο

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Fuel Pass 3: Αναλυτικά οι επιχειρήσεις που μπορείς να το χρησιμοποιήσεις και μέχρι πότε

MEDIA

Alpha: Θα εμφανίζει «Κενά μνήμης» την επόμενη σεζόν

