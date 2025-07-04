search
ΚΟΣΜΟΣ

04.07.2025 19:12

Ελέφαντας σκότωσε δύο τουρίστριες στο εθνικό πάρκο της Ζάμπια

elephants

Δύο γυναίκες τουρίστριες στη Ζάμπια σκοτώθηκαν από έναν ελέφαντα την Πέμπτη, ενώ βρίσκονταν σε ένα σαφάρι με τα πόδια σε εθνικό πάρκο, ανέφερε η αστυνομία.

Ο Επίτροπος της Αστυνομίας της Ανατολικής Επαρχίας, Ρόμπερτσον Μουέμπα, δήλωσε ότι τα θύματα – η 68χρονη Ίστον Τζάνετ Τέιλορ από το Ηνωμένο Βασίλειο και η 67χρονη Άλισον Τζιν Τέιλορ από τη Νέα Ζηλανδία – δέχτηκαν επίθεση από μια θηλυκή ελέφαντα που ήταν με ένα μικρό.

Οι οδηγοί σαφάρι που ήταν με την ομάδα προσπάθησαν να σταματήσουν τον ελέφαντα από το να επιτεθεί στις γυναίκες πυροβολώντας τον, ανέφερε η αστυνομία. Ο ελέφαντας χτυπήθηκε και τραυματίστηκε από τους πυροβολισμούς. Όμως, δεν μπόρεσαν να αποτρέψουν την επίθεση του ελέφαντα και οι δύο γυναίκες πέθαναν επί τόπου, ανέφερε η αστυνομία.

Το περιστατικό συνέβη στο Εθνικό Πάρκο South Luangwa στην ανατολική Ζάμπια, περίπου 600 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα, Λουσάκα.

Οι θηλυκοί ελέφαντες είναι πολύ προστατευτικοί με τα μικρά τους και μπορούν να αντιδράσουν επιθετικά σε αυτό που αντιλαμβάνονται ως απειλές.

Πέρυσι, δύο Αμερικανοί τουρίστες σκοτώθηκαν σε ξεχωριστές συναντήσεις με ελέφαντες σε διαφορετικά μέρη της Ζάμπια. Και στις δύο περιπτώσεις, οι τουρίστες ήταν επίσης ηλικιωμένες γυναίκες και επέβαιναν σε όχημα σαφάρι όταν δέχτηκαν επίθεση.

