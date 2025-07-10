Οι ΗΠΑ επιβάλλουν κυρώσεις κατά της Φραντσέσκα Αλμπανέζε, αξιωματούχου του ΟΗΕ που ερευνά τα εγκλήματα στη Γάζα

Η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι επέβαλε κυρώσεις κατά ενός ανεξάρτητου αξιωματούχου που έχει αναλάβει την έρευνα για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα παλαιστινιακά εδάφη, στην τελευταία προσπάθεια των Ηνωμένων Πολιτειών να τιμωρήσουν τους επικριτές του 21μηνου πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα.

Η απόφαση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ να επιβάλει κυρώσεις στην Φραντσέσκα Αλμπανέζε, την ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ για τη Δυτική Όχθη και τη Γάζα, έρχεται μετά την αποτυχία της πρόσφατης εκστρατείας πίεσης των ΗΠΑ για να αναγκάσουν τον διεθνή οργανισμό να την απομακρύνει από τη θέση της.

Η Αλμπανέζε, δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων, έχει εκφράσει ένθερμα την έκκλησή της για τον τερματισμό της γενοκτονίας που διεξάγει το Ισραήλ εναντίον των Παλαιστινίων στη Γάζα. Τόσο το Ισραήλ όσο και οι ΗΠΑ, οι οποίες παρέχουν στρατιωτική υποστήριξη, έχουν αρνηθεί κατηγορηματικά αυτή την κατηγορία.

Το Ισραήλ έχει αντιμετωπίσει κατηγορίες για γενοκτονία στο Διεθνές Δικαστήριο και για εγκλήματα πολέμου στο ΔΠΔ για την καταστροφική στρατιωτική του επίθεση στη Γάζα. Η θέση της Αλμπανέζε έχει επίσης υποστηριχθεί από κορυφαίους μελετητές γενοκτονίας και οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Σε μια ανάρτηση στο X αργά την Τετάρτη, η Αλμπανέζε έγραψε ότι στάθηκε «σταθερά και πειστικά στο πλευρό της δικαιοσύνης, όπως έκανα πάντα», χωρίς να αναφέρει άμεσα τις κυρώσεις των ΗΠΑ. Σε ένα μήνυμα προς το Al Jazeera, ανέφερε ότι απέρριψε την κίνηση των ΗΠΑ ως «τεχνικές εκφοβισμού τύπου μαφίας».

Just to be sure, on this day more than ever: I stand firmly and convincingly on the side of justice, as I have always done. I come from a country with a tradition of illustrious legal scholars, talented lawyers and corageous judges who have defended justice at great cost and… July 9, 2025

Τις τελευταίες εβδομάδες, η Αλμπανέζε έχει εκδώσει μια σειρά επιστολών, προτρέποντας άλλες χώρες να ασκήσουν πίεση στο Ισραήλ, μεταξύ άλλων μέσω κυρώσεων, για να τερματίσει τον θανατηφόρο βομβαρδισμό της Λωρίδας της Γάζας. Η Ιταλίδα υπήκοος έχει επίσης υποστηρίξει ένθερμα την απαγγελία κατηγοριών από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο κατά Ισραηλινών αξιωματούχων, συμπεριλαμβανομένου του πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου, για εγκλήματα πολέμου. Πιο πρόσφατα δημοσίευσε μια έκθεση στην οποία κατονομάζει αρκετές αμερικανικές εταιρείες μεταξύ εκείνων που βοήθησαν στην κατοχή και τον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα.

«Η εκστρατεία πολιτικού και οικονομικού πολέμου της Αλμπανέζε εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ δεν θα γίνει πλέον ανεκτή», δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο. «Θα στηρίζουμε πάντα τους εταίρους μας στο δικαίωμά τους στην αυτοάμυνα».

Today I am imposing sanctions on UN Human Rights Council Special Rapporteur Francesca Albanese for her illegitimate and shameful efforts to prompt @IntlCrimCourt action against U.S. and Israeli officials, companies, and executives.



July 9, 2025

Η Αλμπανέζε έχει γίνει στόχος κριτικής από φιλοϊσραηλινούς αξιωματούχους και ομάδες στις ΗΠΑ και στη Μέση Ανατολή. Την περασμένη εβδομάδα, η αποστολή των ΗΠΑ στον ΟΗΕ εξέδωσε μια καυστική δήλωση, ζητώντας την απομάκρυνσή της για «ένα μακροχρόνιο μοτίβο δηλητηριώδους αντισημιτισμού και αμείλικτη αντιισραηλινή προκατάληψη».

Η δήλωση ανέφερε ότι οι ισχυρισμοί του Αλμπανέζε για γενοκτονία ή απαρτχάιντ από το Ισραήλ είναι «ψευδείς και προσβλητικοί».

Είναι το αποκορύφωμα μιας εξαιρετικής και εκτεταμένης εκστρατείας σχεδόν έξι μηνών από την κυβέρνηση Τραμπ για να καταστείλει την κριτική για τον χειρισμό του θανατηφόρου πολέμου στη Γάζα από το Ισραήλ, η οποία πλησιάζει τα δύο χρόνια. Νωρίτερα φέτος, η κυβέρνηση Τραμπ άρχισε να συλλαμβάνει και να απελαύνει καθηγητές και φοιτητές αμερικανικών πανεπιστημίων που συμμετείχαν σε φιλοπαλαιστινιακές διαδηλώσεις και άλλες πολιτικές δραστηριότητες.

Ο Γιούργ Λάουμπερ, πρόεδρος του συμβουλίου ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ, δήλωσε ότι λυπάται για την απόφαση της Ουάσιγκτον και κάλεσε όλα τα κράτη μέλη του ΟΗΕ «να συνεργαστούν πλήρως με τους ειδικούς εισηγητές και τους εντολοδόχους του συμβουλίου και να απέχουν από οποιεσδήποτε πράξεις εκφοβισμού ή αντιποίνων εναντίον τους».

Ειδικοί σε θέματα δικαιωμάτων επέκριναν τις κυρώσεις των ΗΠΑ κατά της Αλμπανέζε. Ο Ντίλαν Γουίλιαμς, αντιπρόεδρος για κυβερνητικές υποθέσεις στο think tank Center for International Policy, τις χαρακτήρισε ως «συμπεριφορά αθέμιτου κράτους», ενώ η Διεθνής Αμνηστία δήλωσε ότι οι ειδικοί εισηγητές πρέπει να υποστηρίζονται και όχι να υπόκεινται σε κυρώσεις.

«Οι κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο και όλοι οι παράγοντες που πιστεύουν στην τάξη που βασίζεται σε κανόνες και στο διεθνές δίκαιο πρέπει να κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους για να μετριάσουν και να εμποδίσουν τις επιπτώσεις των κυρώσεων κατά της Φραντσέσκα Αλμπανέζε και γενικότερα για να προστατεύσουν το έργο και την ανεξαρτησία των ειδικών εισηγητών», δήλωσε η Agnès Callamard, γενική γραμματέας της Διεθνούς Αμνηστίας και πρώην ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ.

Ο πόλεμος μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς ξεκίνησε στις 7 Οκτωβρίου 2023, όταν μαχητές με επικεφαλής τη Χαμάς εισέβαλαν στο Ισραήλ και σκότωσαν σχεδόν 1.200 ανθρώπους, κυρίως πολίτες, και πήραν 251 αιχμαλώτους. Η εκστρατεία αντιποίνων του Ισραήλ έχει σκοτώσει περισσότερους από 57.000 Παλαιστίνιους, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας, το οποίο αναφέρει ότι οι γυναίκες και τα παιδιά αποτελούν την πλειονότητα των νεκρών, αλλά δεν διευκρινίζει πόσοι ήταν μαχητές ή πολίτες. Ο αριθμός πιστεύεται ευρέως ότι υποτιμάται σε σχέση με τους πραγματικούς νεκρούς.

Σχεδόν 21 μήνες μετά την έναρξη της σύγκρουσης που έχει εκτοπίσει τη συντριπτική πλειοψηφία των 2,3 εκατομμυρίων κατοίκων της Γάζας, είναι σχεδόν αδύνατο για τους σοβαρά τραυματίες να λάβουν τη φροντίδα που χρειάζονται, λένε γιατροί και εργαζόμενοι στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας.

«Πρέπει να σταματήσουμε αυτή τη γενοκτονία, της οποίας ο βραχυπρόθεσμος στόχος είναι η ολοκλήρωση της εθνοκάθαρσης της Παλαιστίνης, ενώ παράλληλα αποκομίζουν κέρδος από τη φονική μηχανή που επινοήθηκε για να την εκτελέσει», δήλωσε η Αλμπανέζε σε πρόσφατη ανάρτησή του στο X. «Κανείς δεν είναι ασφαλής μέχρι να είναι όλοι ασφαλείς».

