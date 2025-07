Τραγωδία στο Ιράκ: Τουλάχιστον 60 νεκροί από φωτιά σε εμπορικό κέντρο, ανάμεσά τους παιδιά – 11 αγνοούμενοι (videos)

Τουλάχιστον 60 νεκροί είναι ο μέχρι στιγμής τραγικός απολογισμός από τη μεγάλη φωτιά σε εμπορικό κέντρο στην πόλη Κουτ του ανατολικού Ιράκ.

Παράλληλα, αγνοείται η τύχη άλλων 11, όπως δήλωσαν σήμερα (17/7) στο Reuters οι υγειονομικές αρχές της πόλης και δύο πηγές στην αστυνομία.

Βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν φλόγες να τυλίγουν ένα πενταώροφο κτίριο στην Κουτ στη διάρκεια της νύκτας, ενώ πυροσβέστες προσπαθούν να περιορίσουν τη φωτιά.

Το Reuters δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει τα βίντεο από ανεξάρτητη πηγή.

Ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου έκανε γνωστό ότι το εμπορικό κέντρο είχε ανοίξει πριν από μόλις πέντε ημέρες. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά ξέσπασε στον πρώτο όροφο. Ο δημοσιογράφος είπε επίσης ότι είδε απανθρακωμένα πτώματα στο νοσοκομείο.

«Καταρτίσαμε ένα κατάλογο 59 θυμάτων, οι ταυτότητες των οποίων έχουν εξακριβωθεί, αλλά ένα πτώμα έχει απανθρακωθεί σε τέτοιο βαθμό ώστε είναι εξαιρετικά δύσκολο να ταυτοποιηθεί», δήλωσε στο Reuters υγειονομικός αξιωματούχος στην πόλη.

The first moments of the fire at the hypermarket mall in Kut#Iraq_News #Kut #fireaccident pic.twitter.com/BdYOixMgvM