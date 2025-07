Απαραίτητος ο φυσιοθεραπευτής Εργασιακής Υγείας και Εργονομίας σε εργαζομένους, επιχειρήσεις και οικονομία

Τρείς στους πέντε εργαζόμενους πλήττονται από μυοσκελετικές παθήσεις (ΜΣΠ) οι οποίες κοστίζουν έως και 2% του ΑΕΠ κάθε χώρας.

Από το 2017, οι εργαζόμενοι στην Ε.Ε. αναφέρουν ότι οι ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι και οι ΜΣΠ είναι οι δύο κύριες αιτίες προβλημάτων υγείας που σχετίζονται με την εργασία. Παράλληλα η γήρανση εργατικού δυναμικού οξύνει το πρόβλημα. Ήδη από το 2019, το 20% των εργαζομένων στην Ε.Ε. είναι άνω των 55 ετών ενώ οι προβλέψεις των ειδικών αναφέρουν ότι μέχρι το 2050, (σε 25 χρόνια δηλαδή) το ποσοστό θα φτάσει το 40%, με αυξημένο κίνδυνο για παθήσεις και απουσίες.

Τα παραπάνω στοιχεία περιγράφουν μια εποχή όπου η μείωση παραγωγικότητας, η γήρανση του εργατικού δυναμικού και η αύξηση των ψυχοσωματικών επιβαρύνσεων δημιουργούν διαρκείς πιέσεις στην αγορά εργασίας και το σύστημα υγείας. Γι’ αυτό και ο ρόλος του Φυσικοθεραπευτή Εργασιακής Υγείας & Εργονομίας είναι ιδιαίτερα σημαντικός καθώς έχει μετρήσιμα και αποδεδειγμένα πολλαπλά οφέλη, σε εργαζόμενους, τις επιχειρήσεις και την εθνική οικονομία.

Για τη σημασία του ρόλου του Φυσικοθεραπευτή Εργασιακής Υγείας και Εργονομίας, την προστιθέμενη αξία του ως επαγγελματίας στην «πρώτη γραμμή» στην Υγεία καθώς και τα αποτελέσματα μελετών και διεθνών πρακτικών που υποστηρίζουν την συμβολή του στην πρόληψη, αποκατάσταση και διαχείριση του επαγγελματικού κινδύνου, μίλησαν οι ειδικοί στο πλαίσιο επιστημονικής εκδήλωσης του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών, η οποία πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο στην Αθήνα στο ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ.

Αναλυτικά η Rose Boucaut, Πρόεδρο IFPOHE (Διεθνές Τμήμα Φυσικοθεραπείας στην Εργασιακή Υγεία και Εργονομία / International Federation of Physiotherapists working in Occupational Health and Ergonomics), η οποία δραστηριοποιείται στην Αυστραλία, ανέφερε ότι στη χώρα της, απασχολούνται 26.000 Φυσικοθεραπευτές. Επίσης υποστήριξε ότι, και η χώρα μας, θα έχει μόνο οφέλη από την θεσμοθέτηση του Φυσικοθεραπευτή Εργασιακής Υγείας και Εργονομίας.

Η κ. Βασιλική Σακελλάρη, Καθηγήτρια ΠΑΔΑ και Εκπρόσωπο της Ελλάδας στην IFPOHE (Διεθνές Τμήμα Φυσικοθεραπείας στην Εργασιακή Υγεία και Εργονομία / International Federation of Physiotherapists working in Occupational Health and Ergonomics) ανέδειξε το τεράστιο κόστος της απουσίας λόγω κοινών παθήσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο (15 δισ. λίρες ετησίως), με το 40% των απουσιών στο NHS να οφείλονται σε μυοσκελετικές παθήσεις (ΜΣΠ).

Η Ελένη Ζίγκιρη, Φυσικοθεραπεύτρια, Υπ. Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Παν. Θεσσαλίας, Συντονίστρια ΕΤ Εργασιακής Υγείας & Εργονομίας ΠΣΦ, τόνισε τη σημασία της εργονομικής αξιολόγησης, της εκπαίδευσης και της ψυχοσωματικής υποστήριξης στους χώρους εργασίας, αναφερόμενη και στον ορισμό του ΠΟΥ για την υγεία ως «ευημερία».

Ο Νίκο Μπικίνη, MSc – Advanced Manipulative Physiotherapy, MACP UK, Φυσικοθεραπευτής Εργασιακής Υγείας σε ΗΒ & Ελλάδα, παρουσίασε τα οικονομικά και λειτουργικά κόστη των ΜΣΠ, που αποτελούν τη Νο1 αιτία αναπηρίας στον χώρο εργασίας και επηρεάζουν 3 στους 5 εργαζόμενους στην Ε.Ε. Επίσης αναφέρθηκε στις επιπτώσεις της γήρανσης του πληθυσμού και την αναγκαιότητα προσαρμογής των εργασιακών μοντέλων.

Το Μέγεθος του Προβλήματος – Επιστημονικά Δεδομένα

Ενδεικτικά στο Ηνωμένο Βασίλειο:

Η απουσία λόγω ασθένειας κοστίζει 15 δισ. λίρες ετησίως σε χαμένη παραγωγικότητα

κοστίζει σε χαμένη παραγωγικότητα 13 δισ. λίρες δαπανώνται σε κρατικές παροχές υγείας σχετιζόμενες με την εργασία

δαπανώνται σε κρατικές παροχές υγείας σχετιζόμενες με την εργασία Το 40% των απουσιών στο NHS οφείλεται σε μυοσκελετικές παθήσεις , όπως η οσφυαλγία.

οφείλεται σε , όπως η οσφυαλγία. Το 5% των απουσιών διαρκεί πάνω από 4 εβδομάδες, αλλά ευθύνεται για σχεδόν το 50% των χαμένων ημερών εργασίας

διαρκεί πάνω από 4 εβδομάδες, αλλά ευθύνεται για σχεδόν το Αν ένας εργαζόμενος λείψει 6 μήνες, υπάρχει 80% πιθανότητα να μη γυρίσει ποτέ στην εργασία του

Τα οφέλη από την θεσμοθέτηση του Φυσικοθεραπευτή Εργασιακής Υγείας & Εργονομίας

Ο ρόλος και η κατάρτιση του Φυσικοθεραπευτή σήμερα, δεν περιορίζεται μόνο στην αποκατάσταση, αλλά εκτείνεται στην πρόληψη, την εργονομία, την ψυχοσωματική υποστήριξη και την επανένταξη. Σε ένα τέτοιο ολιστικό πλαίσιο, αυτός ο επαγγελματίας υγείας λειτουργεί συμβουλευτικά στους τομείς:

Εργονομική αξιολόγηση χώρων και διαδικασιών

Πρόληψη ΜΣΠ με εκπαίδευση και προσαρμογή θέσης εργασίας

Συμβουλευτική επανένταξης μετά από απουσία λόγω ασθένειας

Ψυχοσωματική ενδυνάμωση και ενίσχυση φυσικής κατάστασης

Εξειδικευμένες γνωμοδοτήσεις για την ασφαλή εκτέλεση εργασίας

Άμεσα οφέλη για τις επιχειρήσεις:

Μείωση απουσιών εργαζομένων από ασθένεια

Αύξηση παραγωγικότητας

Καλύτερη ποιότητα ζωής εργαζομένων

Υποστήριξη της ενεργούς γήρανσης

Μείωση κόστους υγειονομικής περίθαλψης

Στρατηγική Συνεργασία ΠΣΦ – ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

Στο πλαίσιο της επιστημονικής εκδήλωσης, οι Πρόεδροι του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών (ΠΣΦ) κος Πέτρος Λυμπερίδης και του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) κος Γεώργιος Καββαθάς, υπέγραψαν Σύμφωνο Συνεργασίας, με σκοπό την ανάπτυξη συνεργειών για την ανταλλαγή πληροφοριών, εμπειριών και καλών πρακτικών, με στόχο τη συνδιαμόρφωση δράσεων κοινού ενδιαφέροντος που προάγουν συνολικά την δραστηριοποίηση των Μελών και των δύο φορέων.

