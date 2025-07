Ο Ντόναλντ Τραμπ παρακολούθησε από κοντά τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων, τον οποίο κέρδισε η Τσέλσι εναντίον της Παρί Σεν Ζερμέν (3-0). Μάλιστα, ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών συμμετείχε και στην τελετή απονομής του τροπαίου.

Ωστόσο, ένα από τα highlights του τελικού ο οποίος διεξήχθη στο MetLife στο Νιου Τζέρσεϊ, ήταν η στιγμή κατά την οποία ο Ντόναλντ Τραμπ παρέδωσε το τρόπαιο στον αρχηγό των «Μπλε», Ρις Τζέιμς.

Όλοι περίμεναν πως ο Τραμπ θα έκανε στην άκρη, ώστε να αφήσει τους παίκτες να σηκώσουν το κύπελλο. Εκείνος όμως, όχι μόνο δεν έφυγε, αλλά παρέμεινε για να συμμετάσχει στους πανηγυρισμούς, προκαλώντας αμηχανία στους ποδοσφαιριστές αλλά και στους θεατές.

US President Donald Trump joined Chelsea on stage for the Club World Cup trophy lift 🔵🏆 pic.twitter.com/6HRg1HVA0G