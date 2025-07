Τραγωδία στο Μπανγκλαντές: Στους 27 οι νεκροί από τη συντριβή στρατιωτικού αεροσκάφους σε σχολείο (videos)

Στους 27 ανήλθε, σύμφωνα με τον νεώτερο επίσημο απολογισμό, ο αριθμός των νεκρών από την πτώση εκπαιδευτικού αεροσκάφους της πολεμικής αεροπορίας πάνω σε σχολείο στο Μπανγκλαντές.

Την ανακοίνωση έκανε ο Σαγεντούρ Ραχμάν, στέλεχος του υπουργείου Υγείας, σε δημοσιογράφους.

«Ως αυτή τη στιγμή έχουμε 27 νεκρούς, ανάμεσά τους 25 παιδιά και τον πιλότο», του στρατιωτικού αεροσκάφους, είπε στον Τύπο ο Σαγεντούρ Ραχμάν.

Καταγράφτηκαν πάνω από 170 τραυματισμοί χθες (21/7) μετά το δυστύχημα. Αυτή τη στιγμή «συνολικά 78 συνεχίζουν να νοσηλεύονται σε διάφορα νοσοκομεία», πρόσθεσε ο Ραχμάν.

Το αεροσκάφος συνετρίβη στο συγκρότημα του Milestone School and College.

Βίντεο δείχνουν φλόγες και καπνό να βγαίνουν από το σημείο της συντριβής.

TRAGEDY IN BANGLADESH: CHINESE FIGHTER JET CRASHES INTO SCHOOL – AT LEAST 19 KILLED | FOOTAGE

***

Tragedy in Dhaka: A Chinese-made J-7 fighter jet crashed into a school during a training flight in northern Dhaka, Bangladesh, killing at least 19 people—including the pilot—and… pic.twitter.com/W0uw7rqYCE