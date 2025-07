Ρωσία: Δύο νεκροί από νυχτερινές ουκρανικές επιδρομές σε Σότσι και Ντονέτσκ (videos)

Μια γυναίκα σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας σε ουκρανική επιδρομή με drones στην πόλη Σότσι, στη Μαύρη Θάλασσα.

Παράλληλα, οι τοπικές αρχές ανακοίνωσαν σήμερα (24/7) ότι ακόμη μία γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά.

Η γυναίκα χτυπήθηκε από συντρίμμια καταρριφθέντος drone, σύμφωνα με το περιφερειακό κέντρο διαχείρισης κρίσεων που επικαλέστηκε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

⚡ “Oh mama, that's it, f*cked!” Drone strike hits Sochi: Lukoil oil depot attacked, one dead Sochi, Adler and Sirius came under a massive overnight drone attack by Ukraine. One of the UAVs struck the Lukoil-Yugnefteprodukt oil depot — fuel tanks caught fire, explosions were… pic.twitter.com/1EjDOezdaB

Άλλος άμαχος σκοτώθηκε στην περιφέρεια Ντονέτσκ, συμπλήρωσε το ίδιο πρακτορείο. Πρόκειται για περιφέρεια της ανατολικής Ουκρανίας που η Μόσχα λέει πως έχει πλέον προσαρτηθεί στη Ρωσία. Σύμφωνα με το TASS, ο άνθρωπος αυτός σκοτώθηκε σε ουκρανικά πλήγματα εναντίον κατοικημένης περιοχής.

Αργά χθες, το υπουργείο Άμυνας στη Μόσχα ανέφερε πως πάνω από 20 drones της Ουκρανίας καταρρίφθηκαν στους αιθέρες της Μαύρης Θάλασσας, της Αζοφικής Θάλασσας και της περιφέρειας Κρασναντάρ (νότια).

Στην άλλη πλευρά, οι ρωσικές επιδρομές με drones επίσης συνεχίστηκαν τη νύχτα, μερικές ώρες μετά τις συνομιλίες αντιπροσωπειών της Μόσχας και του Κιέβου στην Τουρκία, στις οποίες δεν συμφωνήθηκε τίποτε απτό πέρα από νέες ανταλλαγές αιχμαλώτων.

Κατά ουκρανικά μέσα ενημέρωσης, στοχοποιήθηκαν ιδίως η Οδησσός, μεγάλο ουκρανικό λιμάνι στη Μαύρη Θάλασσα κι η Μικολάιφ. Οι τοπικές αρχές αναφέρθηκαν σε πυρκαγιές σε πολυκατοικίες και άλλα κτίρια.

Odessa, Ukraine has been under a large scale drone attack tonight.



Several drones were shot down by both air defense forces on the ground and fighter jets with 2 A2A kills confirmed.



Several strikes also occured on a warehouse, market and residental buildings pic.twitter.com/UpM4BdWCEV