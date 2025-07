Περισσότεροι από 180.000 συνάνθρωποι μας πάσχουν από ηπατίτιδα Β και C στη χώρα μας. Παρά την πρόοδο στον εμβολιασμό έναντι του ιού της Ηπατίτιδας Β και τις ιάσιμες θεραπείες για τον ιό της Ηπατίτιδας C, που πλέον έχουμε στη φαρέτρα μας, το πρόβλημα δυστυχώς παραμένει «αόρατο» για χιλιάδες ασθενείς.

Η σιωπή γύρω από τη νόσο, το αδικαιολόγητο στίγμα που πολλές φορές προκαλεί η νόσηση από τους ιούς αυτούς, αλλά και η άγνοια των συμπτωμάτων, δυσχεραίνουν την πρόληψη και την έγκαιρη πρόσβαση στη θεραπεία.

Για όλους τους παραπάνω λόγους αποτελεί ημερομηνία – ορόσημο για την πρόληψη και ευαισθητοποίηση για τις Ιογενείς Ηπατίτιδες, αποτελεί η 28η Ιουλίου, η οποία έχει οριστεί ως Παγκόσμια Ημέρα Ηπατίτιδας / World Hepatitis Day.

Με κεντρικό σύνθημα «Μίλα. Μάθε. Εξετάσου. Προστάτεψε.», η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Ήπατος – Ε.Ε.Μ.Η. (https://eemh.gr/), συνεχίζει και φέτος την προσπάθεια για τη συστράτευση όλων των εμπλεκόμενων φορέων και την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας με σκοπό την πρόληψη της μετάδοσης των Ιογενών Ηπατιτίδων, τη βελτίωση της περίθαλψης και της ποιότητας ζωής, και τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων των προσβεβλημένων ασθενών.

Στόχος, η εξάλειψη των χρόνιων Ιογενών Ηπατιτίδων να αποτελέσει προτεραιότητα!

Εξάλλου, η Παγκόσμια Καμπάνια για το 2025, εστιάζει στην ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση που έχουν πάντα ως στόχο την έγκαιρη διάγνωση και πρόσβαση σε θεραπεία.

Φωταγωγήσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και ενημέρωση

Η Ε.Ε.Μ.Η. ρίχνει… φως στην διάδοση του μηνύματος, συμπράττοντας με τον Δήμο Αθηναίων και το Ίδρυμα «Γεωργίου Ζογγολόπουλου», για τέταρτη συνεχή χρονιά.

Έτσι, τη Δευτέρα, 28 Ιουλίου 2025, ο Δήμος Αθηναίων θα φωταγωγήσει το Συντριβάνι της Ομόνοιας, με το συνδυασμό των χρωμάτων κόκκινου – κίτρινου, που έχουν καθιερωθεί ως χαρακτηριστικά της διεθνούς εκστρατείας ευαισθητοποίησης για την Ιογενή Ηπατίτιδα. Παράλληλα, στην Πλατεία Ομονοίας θα φωταγωγηθεί το γλυπτό «Πεντάκυκλο», με πρωτοβουλία του Ιδρύματος «Γεωργίου Ζογγολόπουλου».

Την ίδια στιγμή, στη Θεσσαλονίκη, με πρωτοβουλία του ίδιου Ιδρύματος και σε συνεργασία με τον Δήμο Θεσσαλονίκης, θα φωταγωγηθεί το διάσημο γλυπτό «Ομπρέλες» που κοσμεί τη νέα Παραλία.

Στόχος, είναι η μεγαλύτερη δυνατή διάδοση του μηνύματος της πρόληψης και αντιμετώπισης των Ιογενών Ηπατιτίδων, με στόχο ουσιαστικό και όχι μόνο συμβολικό.

Η διάδοση του μηνύματος, θα είναι ευρεία μέσω και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (social media) της Ε.Ε.Μ.Η., όπου το κοινό και θα μπορεί να ενημερώνεται μέσω infographics και vidcast από τους ειδικούς (χρησιμοποιώντας το hashtag #haslforhepatitis). Facebook: Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Ήπατος. – ΕΕΜΗ, X: HASL LinkedIn: ΕΕΜΗ Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Ήπατος Podcast / Vidcast: https://eemh.gr/podcasts/ Με την ευγενική υποστήριξη των φαρμακευτικών εταιρειών : Abbvie, Elpen, Gilead Sciences Hellas.

Στην Ελλάδα υπάρχουν 180.000 πάσχοντες από ηπατίτιδα Β και C

Ο όρος «Ηπατίτιδα» αναφέρεται σε φλεγμονή του ήπατος. Είναι συχνά λοιμώδους αιτιολογίας, αλλά υπάρχουν και άλλες μορφές, όπως η αυτοάνοση, η αλκοολική, η φαρμακευτική κοκ. Οι Ιογενείς Ηπατίτιδες οφείλονται κυρίως σε πέντε ιούς (Ιογενής Ηπατίτιδα Α, Β, C, Δ, Ε), που μεταδίδονται, είτε παρεντερικά (B, Δ και C), είτε μέσω μολυσμένων τροφών (Α και Ε).

Οι Ιογενείς Ηπατίτιδες εξακολουθούν να προσβάλουν εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπων σε ολόκληρο τον πλανήτη και αποτελεί τεράστιο πρόβλημα δημόσιας υγείας.

Η Ελλάδα, πλέον κατατάσσεται στις χώρες με χαμηλό επιπολασμό Ιογενών Ηπατιτίδων.

Ειδικότερα, στην χώρα μας υπολογίζεται ότι περίπου 100.000 άνθρωποι πάσχουν από λοίμωξη από τον ιό της Ηπατίτιδας Β. Σε ότι αφορά την ηπατίτιδα C, εκτιμάται ότι περίπου 80.000 άτομα πάσχουν στη χώρα μας, εκ των οποίων ένα μεγάλο ποσοστό δεν το γνωρίζει.

Ο εμβολιασμός έναντι της Ηπατίτιδας Β έχει συμπεριληφθεί στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού της χώρας μας και είναι ο πλέον αποτελεσματικός τρόπος για την πρόληψη της νόσου και των επιπλοκών της. Η χρήση των αντι-ιικών φαρμάκων έχει συμβάλει και αυτή με τη σειρά της σημαντικά στην αντιμετώπιση των ασθενών που πάσχουν από Ιογενή Ηπατίτιδα Β.

Σχετικά με την Ηπατίτιδα C, τα νέα είναι ιδιαίτερα ευχάριστα, καθώς με τις νέες από του στόματος θεραπείες επιτυγχάνεται πλήρης ίαση της νόσου σε ποσοστά που αγγίζουν το 100%. Στρατηγικός στόχος στη χώρα μας μέσα από το Εθνικό Σχέδιο Δράσης που έχει εκπονηθεί , παραμένει η εξάλειψη της Ιογενούς Ηπατίτιδας C έως το 2030 (στόχος που έχει τεθεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας), και όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση. Σήμερα όλοι οι ασθενείς στην Ελλάδα έχουν πρόσβαση στα νέα θεραπευτικά σχήματα έναντι του ιού της Ηπατίτιδας C που οδηγούν στην πλήρη κάθαρση του ιού και την ίαση της λοίμωξης.

Σήμερα, η Ιογενής Ηπατίτιδα μπορεί να προληφθεί, να διαγνωστεί και να θεραπευτεί. Και το πρώτο βήμα είναι η ενημέρωση.

Διαβάστε επίσης:

Εξάρσεις Εκζέματος: Πότε φταίνε οι ορμόνες;

ΠΟΥ: Σήμα κίνδυνου για την εξάπλωση του ιού chikungunya στην Ευρώπη

Καταρράκτης και καλοκαίρι: Πώς επηρεάζεται η όραση;