Γάζα: Συγκλονιστικό βίντεο με αγοράκι που ψάχνει τον παππού και την γιαγιά του σε συντρίμμια 

Ένα συγκλονιστικό βίντεο από τη Λωρίδα της Γάζας δόθηκε στη δημοσιότητα με ένα ανήλικο παιδάκι με δάκρυα στα μάτια να αναζητά κάτω από συντρίμμια που προκάλεσε ο ισραηλινός στρατός, την γιαγιά και τον παππού του.

Ο μικρός Χαμούντ με δάκρυα στα μάτια, λέει στον κόσμο: «Ψάχνω για τον παππού και τη γιαγιά μου. Ορκίζομαι ότι μου λείπουν…». Φωτογράφος που βρίσκεται στο σημείο εκείνη τη στιγμή, ρωτά το παιδί που είναι ο παππούς και η γιαγιά του και του δείχνει το σημείο με τα συντρίμμια, λέγοντάς του «εδώ είναι».

Το παιδί προσπαθεί να μετακινήσει πέτρες για να ψάξει να τους βρει με δάκρυα στα μάτια, με τον φωτογράφο να προσπαθεί να τον ηρεμήσει. «Θέλω τον παππού μου» ακούγεται να λέει κλαίγοντας.

Δείτε το βίντεο που κατέγραψε ο Παλαιστίνιος φωτογράφος και δημοσιεύτηκε από το Al Jazeera:

A Palestinian photographer filmed as this boy, Hammoud, searched for his grandparents amid the rubble in Gaza, following an Israeli strike in Gaza City. pic.twitter.com/GrPsgE7cru