ΠΕΜΠΤΗ 07.08.2025 16:50
05.08.2025 16:55

Φάμελλος: Για ποια μέτρα μείωσης της γραφειοκρατίας μιλάει ο πρωθυπουργός;

05.08.2025 16:55
«Στη σημερινή σύσκεψη ο ανήξερος κ. Μητσοτάκης παρίστανε ότι εκλέχθηκε πρόσφατα και δεν έχει καμία ευθύνη για τα σοβαρά προβλήματα» αναφέρει σε ανάρτησή του ο Σωκράτης Φάμελλος.

“Η χώρα συγκλονίζεται από τα σκάνδαλα της κυβέρνησης Μητσοτάκη και τις παράνομες επιδοτήσεις εκατομμυρίων σε «κολλητούς» της κυβέρνησης και της ΝΔ και τολμούν να μιλάνε για «διευκόλυνση της επιχειρηματικότητας» και για «μείωση της γραφειοκρατίας»;

Στη σημερινή σύσκεψη ο ανήξερος κ. Μητσοτάκης παρίστανε ότι εκλέχθηκε πρόσφατα και δεν έχει καμία ευθύνη για τα σοβαρά προβλήματα της ελληνικής επιχειρηματικότητας που διεύρυνε ο ίδιος εδώ και 6 χρόνια.

Για ποια μέτρα μείωσης της γραφειοκρατίας μιλάει ο πρωθυπουργός;

Γι’ αυτά υπέρ των «γαλάζιων ακρίδων», των «κολλητών» και των δικών τους ανθρώπων;

Για τις απευθείας αναθέσεις και τις «φωτογραφικές» νομοθετικές ρυθμίσεις για τους κολλητούς του;

Διότι οι πολίτες και οι επιχειρηματίες ξέρουν ότι δεν τα βγάζουν πέρα και δεν μπορεί να τους κοροϊδέψει άλλο.

Είδαμε και στον ΟΠΕΚΕΠΕ τι έγινε με την «πάταξη» της γραφειοκρατίας.

Ο κ. Μητσοτάκης κατόρθωσε σε έξι χρόνια κάτι μοναδικό στον πλανήτη. Να δημιουργήσει μια οικονομία – καζίνο, στην οποία μόνο το Μαξίμου και οι φίλοι του έχουν και την ιδιοκτησία και την πρόσβαση.

Αυτή είναι η πολιτική που πρέπει να ανατρέψουμε.

Και θα την ανατρέψουμε!”

1 / 3