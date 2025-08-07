ΔΕΗ: Προσαρμοσμένο EBITDA στα €1 δισ. και καθαρά κέρδη στα €200 εκατ. για το α΄ εξάμηνο 2025

Θετικές επιδόσεις σημείωσε η ΔΕΗ το α’ εξάμηνο του 2025, με τα αποτελέσματα του β’ τριμήνου να υπερβαίνουν τα αντίστοιχα του πρώτου, όπως άλλωστε αναμενόταν, σε συνέχεια της βελτίωσης των ανεμολογικών συνθηκών που συνέβαλαν στην αύξηση της παραγωγής από αιολικά πάρκα, αλλά και συνολικά της καθετοποιημένης δραστηριότητας της.

Ως αποτέλεσμα, το προσαρμοσμένο EBITDA διαμορφώθηκε σε €1 δισ. το α΄ εξάμηνο του 2025 καταγράφοντας αύξηση κατά 7% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Οι συνολικές επενδύσεις ανήλθαν σε €1,3 δισ., με την πλειοψηφία αυτών (90%), να αφορούν επενδύσεις σε έργα ΑΠΕ, ευέλικτης παραγωγής και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, σε ευθυγράμμιση με τους στρατηγικούς στόχους του Ομίλου για την δημιουργία ενός καθαρού και ευέλικτου χαρτοφυλακίου παραγωγής ενέργειας καθώς και τον εκσυγχρονισμό και την ψηφιοποίηση των δικτύων διανομής.

Η εγκατεστημένη ισχύς των ΑΠΕ διαμορφώθηκε σε 6,3 GW στο τέλος του α’ εξαμήνου του 2025, μετά και την ολοκλήρωση της κατασκευής άλλων 83 MW στο φωτοβολταϊκό πάρκο της Πτολεμαΐδας, με στόχο να ολοκληρωθούν και τα υπόλοιπα 100 MW έως το τέλος του έτους. Πρόκειται για το μεγαλύτερο ενιαίο φωτοβολταϊκό πάρκο στην Ελλάδα, το οποίο αναπτύσσεται στον χώρο του πρώην λιγνιτωρυχείου της περιοχής και μετά την ολοκλήρωσή του μέχρι το τέλος του 2025 θα έχει συνολική ισχύ 550 MW. Είναι ένα έργο το οποίο αποτελεί έμπρακτη απόδειξη ότι η ενεργειακή μετάβαση μπορεί να έχει αμοιβαία οφέλη τόσο για τη ΔΕΗ όσο και για τις τοπικές κοινωνίες. Παράλληλα, η ΔΕΗ συνεχίζει να ωριμάζει το χαρτοφυλάκιο που διαθέτει σε έργα ΑΠΕ, καθώς εντός του β΄ τριμήνου του 2025, έργα συνολικής ισχύος 871 ΜW εισήλθαν στη φάση της κατασκευής, με τη συνολική ισχύ των έργων υπό κατασκευή, έτοιμων προς κατασκευή ή σε διαδικασία διαγωνισμού (υποβολή προσφορών) να ανέρχεται σε 3,7 GW.

Η λιγνιτική παραγωγή το α’ εξάμηνο 2025 μειώθηκε κατά 6% σε σχέση με το α’ εξάμηνο 2024 και διαμορφώθηκε σε 1,4 TWh. Η παραγωγή από ΑΠΕ αυξήθηκε κατά 1,5% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, παρά τη μείωση κατά 347GWh (-19%) της παραγωγής των μεγάλων υδροηλεκτρικών, λόγω των μειωμένων υδατικών εισροών στους ταμιευτήρες. Στην εν λόγω μεταβολή της παραγωγής από ΑΠΕ, συνέβαλαν θετικά η παραγωγή κυρίως από αιολικά και φωτοβολταϊκά, η οποία αυξήθηκε κατά 40% και 17% αντίστοιχα έναντι του α’ εξαμήνου 2024 σε συνέχεια της προσθήκης νέας ισχύος αλλά και της βελτίωσης των ανεμολογικών συνθηκών το β΄ τρίμηνο του 2025. Ως αποτέλεσμα, η παραγωγή από ΑΠΕ διαμορφώθηκε σε 3,1 TWh και αντιστοιχεί στο 32% της συνολικής παραγωγής της ΔΕΗ. Παράλληλα, η παραγωγή από φυσικό αέριο ενισχύθηκε κατά 18% σε σύγκριση με το α’ εξάμηνο του 2024, κυρίως για την κάλυψη των αναγκών που προέκυψαν από την μειωμένη παραγωγή των υδροηλεκτρικών το α΄ εξάμηνο του 2025, αλλά και της αύξησης του ισοζυγίου εξαγωγών – εισαγωγών στη χώρα (αύξηση εξαγωγών με παράλληλη μείωση εισαγωγών) κατά την ίδια περίοδο.

Η πρόοδος του Ομίλου ΔΕΗ σε θέματα ESG αντικατοπτρίζεται και στις βαθμολογίες που λαμβάνει από διεθνείς οργανισμούς και οίκους αξιολόγησης σε θέματα ESG και πρακτικές βιωσιμότητας. Έτσι, μετά τις πρόσφατες αναβαθμίσεις από τους οργανισμούς CDP, S&P Global και ISS, ακόμη ένας διεθνής οίκος – η Sustainalytics – ανέδειξε τη βελτίωση του ESG προφίλ της ΔΕΗ, αποτυπώνοντας ένα χαμηλότερο επίπεδο κινδύνου. Θέματα όπως οι εκπομπές και τα απόβλητα, καθώς και οι σχέσεις με τις τοπικές κοινωνίες, αποτελούν βασικούς πυλώνες της αξιολόγησης της Sustainalytics και με την συνεχή πρόοδο του σχεδίου αποανθρακοποίησης, αναμένεται περαιτέρω βελτίωση στην εν λόγω βαθμολογία.

Οικονομικές επιδόσεις

Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν σε €1 δισ. από €0,9 δισ., ενώ τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη μετά την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε €0,20 δισ. από €0,18 δισ.

Ισχυρή χρηματοοικονομική θέση παρά τις υψηλές επενδύσεις. Ο δείκτης Καθαρό χρέος/EBITDA διαμορφώθηκε σε 3,2x λόγω των αυξημένων επενδύσεων, χαμηλότερα από το όριο του 3,5x που έχει θέσει η ΔΕΗ, με τον καθαρό δανεισμό να διαμορφώνεται σε €6,0 δισ. στις 30.06.2025, σύμφωνα και με τις προβλέψεις του Επιχειρηματικού Σχεδίου, έναντι €5,1 δισ. το τέλος του 2024.

Διανομή μερίσματος: Στις 25 Ιουνίου 2025, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων ενέκρινε τη διανομή μερίσματος συνολικού μικτού ποσού €0,40 ανά μετοχή, το οποίο καταβλήθηκε στις 25 Ιουλίου 2025.

Προοπτικές για το 2025

Τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου ενισχύουν τις προοπτικές για το σύνολο του έτους. Η ΔΕΗ επιβεβαιώνει τους στόχους για το 2025, για προσαρμοσμένο EBITDA ύψους €2 δισ., προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη μετά την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας άνω των €0,4 δισ. και διανομή μερίσματος ύψους €0,60/μετοχή (+50% σε σχέση με την εταιρική χρήση του 2024 και +140% σε σχέση με την εταιρική χρήση του 2023).

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Γεώργιος Στάσσης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ δήλωσε:

«Το πρώτο εξάμηνο του 2025 ολοκληρώθηκε με πολύ θετικά αποτελέσματα, τα οποία ενισχύθηκαν σημαντικά από την πολύ καλή πορεία του δεύτερου τριμήνου, επιδόσεις οι οποίες επιβεβαιώνουν τη συνέπεια με την οποία υλοποιούμε τις στρατηγικές μας προτεραιότητες.

Οι επενδύσεις ανήλθαν σε €1,3 δισ., με σαφή έμφαση στην ενίσχυση των δικτύων διανομής και την επιτάχυνση της υλοποίησης έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας – δύο βασικούς πυλώνες της στρατηγικής μας για ανάπτυξη. Τα τελευταία 3 χρόνια η ΔΕΗ έχει υλοποιήσει σημαντικές επενδύσεις ύψους €6 δισ. οι οποίες έχουν συμβάλει τόσο στην αυξημένη κερδοφορία του Ομίλου όσο και στη δυνατότητά του να στηρίζει τους πελάτες του με την παροχή ανταγωνιστικών τιμολογίων. Ο ισολογισμός μας παραμένει ισχυρός, εξασφαλίζοντας την απαραίτητη χρηματοοικονομική ευελιξία για την υποστήριξη του φιλόδοξου επενδυτικού μας πλάνου.

Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας αντιπροσωπεύουν πλέον το 50% της συνολικής εγκατεστημένης μας ισχύος, και η τάση αυτή συνεχίζεται. Μόνο κατά το δεύτερο τρίμηνο, περίπου 0,9 GW πρόσθετης ισχύος εισήλθαν στο στάδιο της κατασκευής, καθώς το χαρτοφυλάκιό μας συνεχίζει να ωριμάζει με σταθερό ρυθμό. Παράλληλα, προχωράμε με απτά βήματα στην υλοποίηση των στόχων μας για αποανθρακοποίηση και παραμένουμε πλήρως εντός χρονοδιαγράμματος για την οριστική απόσυρση του λιγνίτη από το ενεργειακό μας μείγμα έως το 2026.

Συνολικά, η ισχυρή μας επίδοση στο πρώτο εξάμηνο ενισχύει την εμπιστοσύνη μας στην ικανότητά μας να επιτυγχάνουμε βιώσιμη ανάπτυξη και ελκυστικές αποδόσεις για τους μετόχους μας. Με βάση αυτά τα αποτελέσματα, επαναλαμβάνουμε τη στόχευση για το σύνολο του 2025 για EBITDA ύψους €2 δισ. και καθαρά κέρδη πάνω από €0,4 δισ., στόχοι που παραμένουν απολύτως εφικτοί με βάση την μέχρι σήμερα απόδοσή μας».

