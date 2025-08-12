Αναστολή αύξησης επιτοκίων ληξιπρόθεσμων χρεών προς εφορία για δύο χρόνια, έως τον Αύγουστο 2027

Η αναστολή της αύξησης των επιτοκίων που επιβαρύνουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την εφορία παρατείνεται έως τον Αύγουστο του 2027, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας.

Η κίνηση αυτή γίνεται σε μια περίοδο κατά την οποία πάνω από 4,2 εκατομμύρια φορολογούμενοι έχουν ανεξόφλητες οφειλές προς το δημόσιο, με το συνολικό ύψος των ληξιπρόθεσμων χρεών να ξεπερνά τα 110,8 δισ. ευρώ. Στόχος της απόφασης είναι να αποφευχθούν πρόσθετες επιβαρύνσεις στους οφειλέτες που θα μπορούσαν να επιδεινώσουν τη δύσκολη οικονομική τους θέση, περιορίζοντας το κόστος εξυπηρέτησης των οφειλών.

Σύμφωνα με την επίσημη απόφαση του υπουργού Εθνικής Οικονομίας, τα επιτόκια που προβλέπονται από το άρθρο 53 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας παραμένουν αμετάβλητα. Αυτό σημαίνει ότι ο τόκος εκπρόθεσμης καταβολής φόρων διατηρείται στο 8,76% ετησίως ή 0,73% μηνιαίως. Παράλληλα, το επιτόκιο για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων φόρων παραμένει στο 6% ετησίως και 0,50% μηνιαίως. Με αυτή τη ρύθμιση, οι φορολογούμενοι δεν θα αντιμετωπίσουν αυξήσεις στους τόκους των καθυστερημένων οφειλών τους έως το καλοκαίρι του 2027.

Η νομοθεσία ορίζει ότι οι τόκοι για καθυστερημένη καταβολή φόρου αρχίζουν να υπολογίζονται από την επόμενη ημέρα μετά τη λήξη της νόμιμης προθεσμίας. Αντίθετα, σε περίπτωση υπερκαταβολής φόρου, ο φορολογούμενος δικαιούται τόκους από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης επιστροφής μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας, εκτός αν η επιστροφή γίνει εντός 90 ημερών από την παραλαβή της αίτησης από τη φορολογική διοίκηση.

Παράλληλα, το υπουργείο διατήρησε αμετάβλητα έως τις 31 Μαρτίου 2026 τα επιτόκια που ισχύουν για τις πάγιες ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών, τόσο για τις ενεργές ρυθμίσεις όσο και για τις νέες υπαγωγές. Συγκεκριμένα, το επιτόκιο παραμένει στο 4,34% για ρυθμίσεις έως 12 δόσεις και στο 5,84% για περισσότερες από 12 δόσεις. Η σταθερότητα αυτή επιδιώκει να διευκολύνει τους οφειλέτες να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους χωρίς επιπλέον οικονομικές πιέσεις.

Ωστόσο, αυξημένα επιτόκια ισχύουν για όσους έχουν χάσει προηγούμενη ρύθμιση και θέλουν να ενταχθούν εκ νέου, με το επιτόκιο να φτάνει στο 5,84% για έως 12 δόσεις και στο 7,34% για πάνω από 12 δόσεις.

Η αναστολή της αύξησης των επιτοκίων και η διατήρηση σταθερών όρων στις ρυθμίσεις αποτελούν σημαντικό βήμα για την ελάφρυνση των οικονομικών βαρών πολλών φορολογουμένων, συμβάλλοντας παράλληλα στην ομαλότερη δημοσιονομική διαχείριση και στην αποφυγή περαιτέρω οικονομικής επιβάρυνσης νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

