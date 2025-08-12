Emirates και FC Bayern München: Ιστορική επταετής συνεργασία με στόχο την παγκόσμια προβολή

Μία ιστορική συμφωνία συνεργασίας υπέγραψε η Emirates με την FC Bayern München, τον γίγαντα του γερμανικού και ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, που μετρά 34 πρωταθλήματα Bundesliga και έξι τίτλους UEFA Champions League. Η αεροπορική εταιρεία αναλαμβάνει τον ρόλο του Πλατινένιου Χορηγού της πρώτης ομάδας της Bayern από την αγωνιστική περίοδο 2025-26 έως το 2031-32, σηματοδοτώντας μια μακροχρόνια και στρατηγική συνεργασία που θα αφήσει το στίγμα της στον παγκόσμιο αθλητισμό.

Η FC Bayern, με την ξεχωριστή βαυαρική της ταυτότητα και παράδοση, συγκαταλέγεται στους πιο αναγνωρίσιμους και σεβαστούς ποδοσφαιρικούς συλλόγους παγκοσμίως. Με πάνω από 140 εκατομμύρια παθιασμένους φιλάθλους και ένα από τα μεγαλύτερα συστήματα εγγεγραμμένων μελών παγκοσμίως (περισσότερα από 410.000 μέλη), ο σύλλογος απολαμβάνει τεράστια διεθνή απήχηση, ενισχυόμενη από fan clubs σε περισσότερες από 100 χώρες.

Η συνεργασία αυτή προσφέρει στην Emirates ένα προνομιακό πλαίσιο προβολής, με διαφημιστικές πινακίδες περιμετρικά του γηπέδου, LED πάνελ και δύο premium “pitch cam carpets” εντός του αγωνιστικού χώρου, ενώ περιλαμβάνει αποκλειστική πρόσβαση σε εισιτήρια, φιλοξενία υψηλού επιπέδου και ιδιωτικό skybox στην Allianz Arena. Επιπλέον, το εμπορικό σήμα της Emirates θα προβάλλεται σε συνεντεύξεις Τύπου, δηλώσεις στη flash zone και άλλες δημόσιες και ψηφιακές εκδηλώσεις του συλλόγου.

Ο Sir Tim Clark, Πρόεδρος της Emirates Airline, δήλωσε με ενθουσιασμό ότι η συνεργασία με την FC Bayern υπερβαίνει ένα απλό εμπορικό συμβόλαιο, εκφράζοντας τη βαθιά δέσμευση της εταιρείας προς τη Γερμανία και την ευρωπαϊκή αγορά. «Ο αθλητισμός έχει τη μοναδική δύναμη να ενώσει καρδιές και μυαλά πέρα από πολιτισμούς και ηπείρους», τόνισε, προσθέτοντας ότι η Emirates ανυπομονεί να εδραιώσει ουσιαστικές σχέσεις με εκατομμύρια αφοσιωμένους φιλάθλους της Bayern σε όλο τον κόσμο, τιμώντας παράλληλα την αξία της αριστείας που μοιράζονται και οι δύο φορείς.

Από την πλευρά του, ο Michael Diederich, Αντιπρόεδρος της FC Bayern, εξέφρασε την ικανοποίηση του συλλόγου για τη σύναψη συνεργασίας με έναν παγκόσμιο ηγέτη όπως η Emirates, που υποστηρίζει επί δεκαετίες το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Επισήμανε τη σημασία της οικονομικής σταθερότητας που παρέχει η συμφωνία στον στρατηγικό σχεδιασμό της ομάδας, αλλά και την ικανότητα της Emirates να διευρύνει την παγκόσμια παρουσία της Bayern, ιδιαίτερα σε σημαντικές αγορές όπως η Ασία και οι ΗΠΑ.

Η σύμπραξη αυτή σηματοδοτεί παράλληλα την επίσημη επιστροφή της Emirates στο γερμανικό πρωτάθλημα, ενισχύοντας περαιτέρω το πλούσιο χαρτοφυλάκιο συνεργασιών της εταιρείας με κορυφαίους ευρωπαϊκούς συλλόγους όπως οι Real Madrid, Arsenal FC, AC Milan, Benfica και Olympique Lyonnais. Η Emirates κατέχει επίσης τα δικαιώματα ονομασίας του Emirates Stadium και είναι Title Partner του ιστορικού FA Cup, ενώ στη Μέση Ανατολή στηρίζει ενεργά την UAE Pro League, επιβεβαιώνοντας τη βαθιά της σχέση με το ποδόσφαιρο σε παγκόσμιο επίπεδο.

Μέσα από αυτή τη στρατηγική συνεργασία, η Emirates και η FC Bayern München αναμένεται να γράψουν ένα νέο κεφάλαιο στο παγκόσμιο αθλητικό τοπίο, ενώνοντας δυνάμεις με στόχο την προβολή της αριστείας και την ενίσχυση της σύνδεσης με τους φιλάθλους σε κάθε γωνιά του πλανήτη.

Διαβάστε επίσης:

ΔΕΗ: Προσαρμοσμένο EBITDA στα €1 δισ. και καθαρά κέρδη στα €200 εκατ. για το α΄ εξάμηνο 2025

Όμιλος ΟΤΕ: Ενίσχυση επιδόσεων το Β’ τρίμηνο του 2025 – Το μήνυμα του CEO Κώστα Νεμπή

THEON: Εξαγόρασε το 100% της Kappa Optronics