ΚΟΣΜΟΣ

12.08.2025 22:24

Ο Λευκός Οίκος μετριάζει τις προσδοκίες για τη συνάντηση Τραμπ-Πούτιν στην Αλάσκα: Θα είναι μια διαδικασία ακρόασης

12.08.2025 22:24
trampPutin

Η σύνοδος κορυφής ΤραμπΠούτιν την Παρασκευή στην Αλάσκα είναι μια διαδικασία «ακρόασης» για τον πρόεδρο των ΗΠΑ, ανέφερε σήμερα η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, επιχειρώντας να μετριάσει τις προσδοκίες για επίτευξη εκεχειρίας μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας στο εγγύς μέλλον.

«Μόνο μια από τις εμπλεκόμενες πλευρές σε αυτόν τον πόλεμο θα είναι παρούσα. Ως εκ τούτου, (η σύνοδος) είναι για τον πρόεδρο (Τραμπ)» μια ευκαιρία «να σχηματίσει εμπεριστατωμένη και καλύτερη άποψη για το πώς θα μπορούσαμε, όπως ευελπιστούμε, να τερματίσουμε αυτόν τον πόλεμο», είπε η εκπρόσωπος Κάρολαϊν Λέβιτ στους δημοσιογράφους.

Ο Aμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα συναντηθεί κατ’ ιδίαν με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν στο Άνκορατζ της Αλάσκας, είπε η Λέβιτ, αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο μελλοντικής επίσκεψης του Τραμπ στη Ρωσία.

Ένα από τα μεγαλύτερα «αγκάθια» στις συνομιλίες αφορά τις «εδαφικές παραχωρήσεις» που ο Τραμπ έχει δηλώσει πως απαιτούνται προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος ο οποίος μαίνεται εδώ και τριάμισι χρόνια. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει απορρίψει κατηγορηματικά ένα τέτοιο ενδεχόμενο, υπογραμμίζοντας πως δεν μπορεί να υπάρξει οποιαδήποτε συμφωνία χωρίς τη συμμετοχή του Κιέβου στις διαπραγματεύσεις.

Ο Τραμπ δήλωσε χθες Δευτέρα πως ο Ζελένσκι ενδέχεται να προσκληθεί σε μια μελλοντική συνάντηση με τον Πούτιν.

«Ο πρόεδρος (Τραμπ) τρέφει μεγάλο σεβασμό για όλες τις πλευρές που εμπλέκονται σε αυτόν τον πόλεμο και προσπαθούν να τερματίσουν αυτήν τη σύρραξη», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου.

Ο Τραμπ θα συμμετάσχει στις διαδικτυακές συνομιλίες για την Ουκρανία αύριο

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα συμμετάσχει στις διαδικτυακές συνομιλίες για την Ουκρανία αύριο, ενόψει της συνάντησής του με τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν την Παρασκευή, μετέδωσε το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CNN, επικαλούμενο έναν αξιωματούχο του Λευκού Οίκου.

Η Γερμανία ανακοίνωσε χθες πως συγκαλεί μια σειρά τηλεδιασκέψεων μεταξύ κορυφαίων αξιωματούχων αύριο Τετάρτη προκειμένου να προετοιμαστούν για τη Σύνοδο, μεταξύ άλλων μία στις 16.00 ώρα Ελλάδας μεταξύ Ευρωπαίων ηγετών, του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, του Τραμπ και του αντιπροέδρου των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς.

