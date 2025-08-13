search
ΤΕΤΑΡΤΗ 13.08.2025 09:24
BUSINESS

Tο Ποντίκι Web

13.08.2025 08:15

Cosmote Payments: Σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών το 2024, παρά τις αυξημένες ζημίες

13.08.2025 08:15
Cosmote Payments

Σημαντική αύξηση 24,03% κατέγραψε ο κύκλος εργασιών της Cosmote Payments για το οικονομικό έτος 2024, φθάνοντας τα 26 εκατομμύρια ευρώ, σε σύγκριση με περίπου 21 εκατομμύρια ευρώ το 2023. Παρά την αύξηση στα έσοδα, το μεικτό κέρδος παρουσίασε μείωση κατά 29,22%, διαμορφούμενο στα 3,54 εκατομμύρια ευρώ έναντι 5 εκατομμυρίων ευρώ το προηγούμενο έτος.

Οι λειτουργικές ζημίες πριν από χρηματοοικονομικά κόστη, επενδυτικές δραστηριότητες, αποσβέσεις και απομειώσεις αυξήθηκαν σε 2,54 εκατομμύρια ευρώ, έναντι ζημιών 1,85 εκατομμυρίων ευρώ το 2023. Αντίστοιχα, οι ζημίες προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 8 εκατομμύρια ευρώ, αυξημένες σε σχέση με τα 6,5 εκατομμύρια ευρώ της προηγούμενης χρήσης, ενώ οι ζημίες μετά από φόρους έφτασαν τα 6,24 εκατομμύρια ευρώ, από 5,2 εκατομμύρια ευρώ το 2023.

Η Cosmote Payments συνεχίζει με αμείωτη δυναμική την ανάπτυξη της εφαρμογής Payzy, που προσφέρει στους χρήστες τη δυνατότητα να αποκτήσουν ελληνικό IBAN και να χρησιμοποιούν χρεωστική κάρτα VISA για αγορές σε φυσικά και ηλεκτρονικά καταστήματα. Η εφαρμογή περιλαμβάνει επίσης καινοτόμες λειτουργίες, όπως η ανταλλαγή χρημάτων μεταξύ χρηστών και η διαχείριση κοινών εξόδων, ενισχύοντας την ψηφιακή εμπειρία των καταναλωτών.

Εκτός από την ελληνική αγορά, το Payzy διατέθηκε πιλοτικά στη Γερμανία το 2024, όπου μέχρι το τέλος του έτους συγκέντρωσε 20.777 χρήστες, σημειώνοντας σημαντική αύξηση.

Στρατηγικές προοπτικές και συνεργασίες για το 2025

Οι προοπτικές για το 2025 εμφανίζονται θετικές, με την εταιρεία να βασίζεται στην αυξανόμενη πελατειακή βάση τόσο του Payzy όσο και του Payzy Pro, καθώς και στην εμπορική διάθεση νέων υπηρεσιών πληρωμών και ηλεκτρονικού χρήματος. Στο πλαίσιο αυτό, η Cosmote Payments σχεδιάζει να συνεχίσει την ενίσχυση της παρουσίας της στην ελληνική και γερμανική αγορά, ενώ η συνεργασία της με τη Deutsche Telekom αναμένεται να επεκταθεί, ενισχύοντας περαιτέρω τη διάθεση της εφαρμογής στη Γερμανία.

Κατά το 2024, ο αριθμός των εργαζομένων στην εταιρεία αυξήθηκε σε 43 άτομα, με τη γυναικεία παρουσία να αντιστοιχεί στο 42% του προσωπικού. Επιπλέον, τον Απρίλιο του 2024 η Cosmote Payments αποπλήρωσε πλήρως το διεταιρικό ομολογιακό δάνειο ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ από τον Όμιλο ΟΤΕ και προχώρησε στην έκδοση νέου ομολόγου ισόποσου, το οποίο καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από την εταιρεία Γερμανός ΑΒΕΕ του ομίλου.

