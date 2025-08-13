Φωτιά στην Πάτρα – Σαρηγιάννης: Αύξηση 300% στις καρκινογόνες ενώσεις στα σωματίδια του καπνού

Για τον κίνδυνο που ελλοχεύει από τα αιωρούμενα μικροσωματίδια στην ατμόσφαιρα, λόγω των πυρκαγιών στην Αχαΐα, μίλησε στο Πρώτο ο Δημοσθένης Σαρηγιάννης.

Ο πρόεδρος στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Δημοσθένης Σαρηγιάννης, αναφερόμενος στα επικίνδυνα αιωρούμενα σωματίδια που εκλύονται από τις πυρκαγιές στην Αχαΐα είπε συγκεκριμένα: «Eίμαστε σε πολύ υψηλές τιμές, πάνω από 150 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο, ανάλογα με το σημείο, κάτι το οποίο δικαιολογείται ακριβώς λόγω των δασικών πυρκαγιών. Σαράντα είναι το όριο ασφαλείας. Κανονικά έπρεπε να έχουμε μηδέν, θεωρητικά».

Σαρηγιάννης: Οι καρκινογόνες ενώσεις που προκύπτουν

«Αυτά είναι κυρίως αιθάλη, προφανέστατα, αλλά η αιθάλη έχει μέσα και έχει προσροφήσει αέρια που προκύπτουν από την καύση τεχνητών υλικών, όπως διοξίνες και φουράνια και ακόμη και μέταλλα, που προκύπτουν πάλι από την καύση τεχνητών υλικών και έτσι αυτό που εισπνέουμε δεν είναι απλώς ένα σωματίδιο στάχτης, ας το πούμε έτσι, το οποίο μπορεί να εισπνεύσουμε και άλλες στιγμές. Δημιουργεί και αυτό από μόνο του προβλήματα, αλλά η αλήθεια είναι ότι δημιουργούν ακόμα περισσότερα προβλήματα οι προσροφήσεις και αυτά είναι πολύ συχνά καρκινογόνες ουσίες. Αυτές που ανέφερα προηγουμένως, οι διοξίνες, τα φουράνια, οι πολυαρωματικοί υδρογονάνθρακες είναι καρκινογόνες ουσίες, για τις οποίες στην πραγματικότητα δεν υπάρχει όριο ασφαλείας. Πρέπει να μην υπάρχουν» επισήμανε ο Δημοσθένης Σαρηγιάννης.

Επηρεάζεται άμεσα ο τοπικός πληθυσμός

«Μιλάμε για την Πάτρα, γιατί εκεί είναι ένα μεγάλο, πολύ σημαντικό πρόβλημα, δυστυχώς όχι το μοναδικό. Όμως, επηρεάζεται ο τοπικός πληθυσμός άμεσα στην περιοχή που υπάρχει η φωτιά και επηρεάζεται από κει και πέρα και πληθυσμός στην πορεία εξάπλωσης διάχυσης του νέφους του καπνού. Όπως διαχέεται, έρχεται και επηρεάζει περιοχές πολύ πιο μακρινές.

Άρα, λοιπόν, όταν λέμε έχουμε άνεμο, αυτό βοηθά στο να μειωθεί η συγκέντρωση των σωματιδίων στην Πάτρα, στην πηγή, αλλά μπορεί να μεταφέρει σωματίδια σε πιο μακρινές περιοχές. Πρέπει να το παρακολουθούμε συνολικότερα, όχι μόνο στην περιοχή της πυρκαγιάς. Εκεί φυσικά είναι το άμεσο πρόβλημα, γιατί η επίπτωση στη δημόσια υγεία είναι πιο μεγάλη.

Άρα, εδώ θεωρώ ότι πραγματικά στις περιοχές που υπάρχει πυρκαγιά, είτε στις περιοχές που επηρεάζονται με βάση το νέφος του καπνού, όπως μετακινείται με τον άνεμο, είναι σημαντικό να δοθούν συγκεκριμένες συστάσεις στους ανθρώπους με αναπνευστικά προβλήματα», σημείωσε ο κ. Σαρηγιάννης.

Προβλήματα σε ανθρώπους με προϋπάρχουσες αναπνευστικές νόσους

«Έχουμε λοιπόν αυτό το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα σε ανθρώπους με προϋπάρχουσες αναπνευστικές νόσους σε επίπεδο άσθματος, είτε σε χρόνιες πνευμονοπάθειες, και προβλήματα σε ανθρώπους με προϋπάρχουσες καρδιαγγειακές νόσους. Άρα, καλό θα είναι κανείς να προσπαθήσει να προστατευτεί και να μην εκτεθεί σε πολύ υψηλά επίπεδα καπνού» εξήγησε.

«Ο καπνός στις περιοχές, ανάλογα με το τι καίγεται, για παράδειγμα στην Πάτρα είχαμε την πυρκαγιά στο εργοστάσιο, δεν είναι απλός καπνός ή αιθάλη αυτή καθ’ εαυτή. Είναι πολλές περιοχές μεικτής καύσης, όπου καίγεται και βιομάζα αλλά και τεχνητά υλικά, μέταλλα, πλαστικά, ελαστικά κ.λπ., κάτι το οποίο οδηγεί σε έκλυση πιο επικίνδυνων ενώσεων, διοξίνες και φουράνια, καρκινογόνες ενώσεις.

Σωματίδια επικίνδυνα με δύο διαφορετικούς τρόπους

«Αυτά τα σωματίδια είναι επικίνδυνα με δύο διαφορετικούς τρόπους. Ο ένας είναι η επίπτωση του σωματιδίου του ίδιου μηχανικά, μπαίνοντας στον πνεύμονα, που αρχίζει να ενεργοποιεί διαδικασίες φλεγμονής στο επιθήλιο του πνεύμονα και άρα να δημιουργήσει μια έξαρση σε προβλήματα άσθματος, βρογχίτιδας, αντίστοιχα, και λοιμώξεων. Αν υπάρχει προϋπάρχουσα λοίμωξη του αναπνευστικού, προφανέστατα επηρεάζεται αρνητικά. Αυτά για τα pm10, τα πιο μεγάλα σωματίδια. Υπάρχουν και τα πιο λεπτά, τα οποία είναι pm2.5.

Στην Πάτρα αυτή τη στιγμή η τιμή παίζει ανάμεσα σε 35 με 69 μικρογραμμάρια για τα πιο λεπτά. Το όριο εκεί είναι 20. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είμαστε έτσι κι αλλιώς δύο με τρεις φορές πάνω από το όριο ασφαλείας» συμπλήρωσε ο κ. Σαρηγιάννης.

Συστάσεις για τους κατοίκους και τους εθελοντές

Ως προς τις συστάσεις που καλό είναι να ακολουθήσουν κάτοικοι και εθελοντές στις περιοχές που πλήττονται από πυρκαγιές, ο Δημοσθένης Σαρηγιάννης ανέφερε:

«Οι εθελοντές, καλό θα είναι να φορούν μάσκες, ειδικά στις περιοχές που υπάρχει καύση των υλικών, δηλαδή όπως είναι η Πάτρα για παράδειγμα. Εκεί πρέπει να φορούν μάσκες τύπου Κ95, όπως αυτές που είχαμε στον Covid.

Στο βαθμό που κάποιος έχει μια ευπάθεια ή μια προϋπάρχουσα νόσο να περιορίσει την εξωτερική δραστηριότητα. Να χρησιμοποιηθούν φίλτρα ποιότητας του αέρα. Το ερκοντίσιον αναμμένο σε mode ανακύκλωσης μόνο, να μην μπαίνει ο αέρας απ’ έξω. Και όταν περάσουν όλα αυτά, να αλλάξουμε το φίλτρο, γιατί το φίλτρο θα έχει κατακρατήσει όλα αυτά τα σωματίδια που δεν θα περάσουν σε εμάς, αλλά τα οποία σιγά σιγά μπορούν να περάσουν. Ειλικρινά το λέω, κανονικά θα έπρεπε να το κάνουμε και για τα αυτοκίνητα. Κακώς δεν γίνεται αυτή η σύσταση και θα έπρεπε αυτό να προβλέπεται ακόμα και από τα ΚΤΕΟ».

