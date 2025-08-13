Προϋπολογισμός δημοσίων επενδύσεων 2026 και οι δυσκολίες στη διαχείριση και απορρόφηση κονδυλίων

Το επενδυτικό πρόγραμμα του 2026 προβλέπει τη διάθεση 16,7 δισ. ευρώ, το μεγαλύτερο των τελευταίων ετών, με στόχο την επιτάχυνση έργων μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και του Ταμείου Ανάκαμψης. Παρά την αύξηση κονδυλίων σε σχέση με το 2025, η πραγματική πρόκληση παραμένει η έγκαιρη υλοποίηση των έργων και η απορρόφηση των διαθέσιμων πόρων, παράγοντες που έχουν αποτελέσει στο παρελθόν τροχοπέδη στην αποδοτικότητα των επενδύσεων.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών, για το 2026 προβλέπεται συνολικός προϋπολογισμός 16,719 δισ. ευρώ, κατανέμοντας τα κονδύλια σε συγχρηματοδοτούμενα έργα (6,2 δισ. ευρώ), έργα που χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από εθνικούς πόρους (3,3 δισ. ευρώ), καθώς και δράσεις του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (7,219 δισ. ευρώ). Το τελευταίο έχει ως ορόσημο το τέλος του 2026, καθώς τότε λήγει η δυνατότητα χρηματοδότησης μέσω του συγκεκριμένου μηχανισμού.

Το υπουργείο ζητά από τους αρμόδιους φορείς να έχουν υλοποιήσει τουλάχιστον το 95% του προγράμματός τους έως τα τέλη Νοεμβρίου 2025, ώστε να αποφευχθεί συμφόρηση πληρωμών τον Δεκέμβριο, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε απώλεια πόρων και καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση των έργων.

Παράλληλα, το Ταμείο Ανάκαμψης, μέσω του σχεδίου «Ελλάδα 2.0», έχει ήδη διαθέσει πάνω από 21 δισ. ευρώ, ενώ το τελευταίο αίτημα εκταμίευσης, ύψους 2,1 δισ. ευρώ σε επιχορηγήσεις, υποβλήθηκε πρόσφατα στην Κομισιόν. Με την ολοκλήρωση αυτού του αιτήματος, η συνολική απορρόφηση θα αγγίξει το 65% των διαθέσιμων πόρων, ενώ το αίτημα για το σκέλος των δανείων, ύψους 1,8 δισ. ευρώ, αναμένεται να υποβληθεί τον Σεπτέμβριο.

Η αύξηση των κονδυλίων για το 2026, σε σχέση με το 2025, εμφανίζεται αισθητή, ωστόσο η επίτευξη των στόχων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ικανότητα των δημόσιων φορέων να διαχειριστούν αποτελεσματικά το πρόγραμμα. Το στοίχημα δεν είναι μόνο η εξασφάλιση των χρημάτων, αλλά και η αποτελεσματική διαχείρισή τους σε ένα περιβάλλον που συχνά χαρακτηρίζεται από γραφειοκρατία και καθυστερήσεις.

Οι αναλυτές επισημαίνουν πως η αξιοποίηση των πόρων θα πρέπει να συνοδευτεί από αυστηρό έλεγχο και διαφάνεια, ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα σπατάλης και να διασφαλιστεί η πραγματική ενίσχυση της οικονομίας και της κοινωνίας. Επίσης, κρίνεται αναγκαία η προσαρμογή των διαδικασιών ώστε να επιταχυνθούν οι ρυθμοί υλοποίησης, καθώς το περιθώριο χρόνου στενεύει με το κλείσιμο του Ταμείου Ανάκαμψης.

Συνολικά, το 2026 αναμένεται να είναι μια κρίσιμη χρονιά για τη δημοσιονομική και επενδυτική πολιτική της χώρας, με την πρόκληση να μην αφορά μόνο τον προϋπολογισμό, αλλά και την ικανότητα μετατροπής των δεσμεύσεων σε απτά έργα και αποτελέσματα. Οι εξελίξεις τους επόμενους μήνες θα δείξουν εάν η Ελλάδα καταφέρνει να αξιοποιήσει τα διαθέσιμα εργαλεία για την ενίσχυση της ανάπτυξης, ή αν θα συνεχίσει να παλεύει με παθογένειες που συχνά περιορίζουν την αποδοτικότητα των δημοσίων επενδύσεων.

