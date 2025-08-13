search
ΤΕΤΑΡΤΗ 13.08.2025 10:06
search
MENU CLOSE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θανάσης Παπαδής ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΠΑΔΗΣ

13.08.2025 09:00

Προϋπολογισμός δημοσίων επενδύσεων 2026 και οι δυσκολίες στη διαχείριση και απορρόφηση κονδυλίων

13.08.2025 09:00
Τι ζητούν οι επενδυτές για να επιστρέψουν στην Ελλάδα - Media

Το επενδυτικό πρόγραμμα του 2026 προβλέπει τη διάθεση 16,7 δισ. ευρώ, το μεγαλύτερο των τελευταίων ετών, με στόχο την επιτάχυνση έργων μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και του Ταμείου Ανάκαμψης. Παρά την αύξηση κονδυλίων σε σχέση με το 2025, η πραγματική πρόκληση παραμένει η έγκαιρη υλοποίηση των έργων και η απορρόφηση των διαθέσιμων πόρων, παράγοντες που έχουν αποτελέσει στο παρελθόν τροχοπέδη στην αποδοτικότητα των επενδύσεων.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών, για το 2026 προβλέπεται συνολικός προϋπολογισμός 16,719 δισ. ευρώ, κατανέμοντας τα κονδύλια σε συγχρηματοδοτούμενα έργα (6,2 δισ. ευρώ), έργα που χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από εθνικούς πόρους (3,3 δισ. ευρώ), καθώς και δράσεις του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (7,219 δισ. ευρώ). Το τελευταίο έχει ως ορόσημο το τέλος του 2026, καθώς τότε λήγει η δυνατότητα χρηματοδότησης μέσω του συγκεκριμένου μηχανισμού.

Το υπουργείο ζητά από τους αρμόδιους φορείς να έχουν υλοποιήσει τουλάχιστον το 95% του προγράμματός τους έως τα τέλη Νοεμβρίου 2025, ώστε να αποφευχθεί συμφόρηση πληρωμών τον Δεκέμβριο, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε απώλεια πόρων και καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση των έργων.

Παράλληλα, το Ταμείο Ανάκαμψης, μέσω του σχεδίου «Ελλάδα 2.0», έχει ήδη διαθέσει πάνω από 21 δισ. ευρώ, ενώ το τελευταίο αίτημα εκταμίευσης, ύψους 2,1 δισ. ευρώ σε επιχορηγήσεις, υποβλήθηκε πρόσφατα στην Κομισιόν. Με την ολοκλήρωση αυτού του αιτήματος, η συνολική απορρόφηση θα αγγίξει το 65% των διαθέσιμων πόρων, ενώ το αίτημα για το σκέλος των δανείων, ύψους 1,8 δισ. ευρώ, αναμένεται να υποβληθεί τον Σεπτέμβριο.

Η αύξηση των κονδυλίων για το 2026, σε σχέση με το 2025, εμφανίζεται αισθητή, ωστόσο η επίτευξη των στόχων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ικανότητα των δημόσιων φορέων να διαχειριστούν αποτελεσματικά το πρόγραμμα. Το στοίχημα δεν είναι μόνο η εξασφάλιση των χρημάτων, αλλά και η αποτελεσματική διαχείρισή τους σε ένα περιβάλλον που συχνά χαρακτηρίζεται από γραφειοκρατία και καθυστερήσεις.

Οι αναλυτές επισημαίνουν πως η αξιοποίηση των πόρων θα πρέπει να συνοδευτεί από αυστηρό έλεγχο και διαφάνεια, ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα σπατάλης και να διασφαλιστεί η πραγματική ενίσχυση της οικονομίας και της κοινωνίας. Επίσης, κρίνεται αναγκαία η προσαρμογή των διαδικασιών ώστε να επιταχυνθούν οι ρυθμοί υλοποίησης, καθώς το περιθώριο χρόνου στενεύει με το κλείσιμο του Ταμείου Ανάκαμψης.

Συνολικά, το 2026 αναμένεται να είναι μια κρίσιμη χρονιά για τη δημοσιονομική και επενδυτική πολιτική της χώρας, με την πρόκληση να μην αφορά μόνο τον προϋπολογισμό, αλλά και την ικανότητα μετατροπής των δεσμεύσεων σε απτά έργα και αποτελέσματα. Οι εξελίξεις τους επόμενους μήνες θα δείξουν εάν η Ελλάδα καταφέρνει να αξιοποιήσει τα διαθέσιμα εργαλεία για την ενίσχυση της ανάπτυξης, ή αν θα συνεχίσει να παλεύει με παθογένειες που συχνά περιορίζουν την αποδοτικότητα των δημοσίων επενδύσεων.

Διαβάστε επίσης:

Mystreet: Η νέα εφαρμογή για καταγγελίες αυθαίρετης κατάληψης πεζοδρομίων και πλατειών

Ρεύμα: Έρχονται τα «πορτοκαλί» και τα «κόκκινα» τιμολόγια – Στο «μικροσκόπιο» της ΡΑΑΕΥ το νέο σκηνικό στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

«Επιχείρηση Θέρος»: Σαρωτικοί έλεγχοι και λουκέτα από την ΑΑΔΕ σε όλο το Αιγαίο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
volos-epeisodia-crown-iris
ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Χειροβομβίδες κρότου – λάμψης και ένταση στο λιμάνι για την άφιξη του Crown Iris

PROASTIAKOS_PATRA
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Πάτρα: Διακοπή κυκλοφορίας του Προαστιακού στο τμήμα Βραχνέικα – Καμίνια

stankoglou 123- new
LIFESTYLE

Γιάννης Στάνκογλου: «Δεν συνδεόμαστε πραγματικά ως άνθρωποι, συνδεόμαστε μόνο μέσα από τα social media»

nosokomeio rethmynoy new
ΥΓΕΙΑ

Παραιτήθηκε η μοναδική παιδοψυχίατρος από το νοσοκομείο Ρεθύμνου

ert_2801_1460-820_new
MEDIA

Νέες προσθήκες δημοσιογράφων στο ΕΡΤNews

Δείτε όλες τις ειδήσεις
gaza kyvertitis
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Παλαιστίνιος επιχειρηματίας Σαμίρ Χουλίλε προωθείται για πιθανός κυβερνήτης της μεταπολεμικής Λωρίδας της Γάζας

salted_caramel_sintagi
CUCINA POVERA

Εύκολο παγωτό αλατισμένης καραμέλας, χωρίς παγωτομηχανή

ant1_dikastis8
MEDIA

ANT1: Παρόντες όλοι πριν το «γράφουμε» για τη νέα σειρά «Ο δικαστής»

kathares-kouventes-new
MEDIA

«Καθαρές Κουβέντες»: Πρεμιέρα στο OPEN για Σπύρο Χαριτάτο και Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου - Η επίσημη ανακοίνωση του σταθμού

fwtia_axaia_xartis
ΕΛΛΑΔΑ

Νύχτα αγωνίας λόγω φωτιάς σε πολλά μέτωπα: – Καίγονται Αχαΐα, Χίος, Πρέβεζα, Ζάκυνθος - Μπαράζ μηνυμάτων του 112 - Πυρκαγιά τα ξημερώματα στα Μέγαρα και στην Κεφαλονιά

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 13.08.2025 10:05
volos-epeisodia-crown-iris
ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Χειροβομβίδες κρότου – λάμψης και ένταση στο λιμάνι για την άφιξη του Crown Iris

PROASTIAKOS_PATRA
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Πάτρα: Διακοπή κυκλοφορίας του Προαστιακού στο τμήμα Βραχνέικα – Καμίνια

stankoglou 123- new
LIFESTYLE

Γιάννης Στάνκογλου: «Δεν συνδεόμαστε πραγματικά ως άνθρωποι, συνδεόμαστε μόνο μέσα από τα social media»

1 / 3