Χάρβεϊ Γουάινστιν: Αντιμέτωπος με έξοδα εκατομμυρίων – Αναζητά έσοδα από παλιές παραγωγές για να τα καλύψει

Αντιμέτωπος με νομικά έξοδα που -σύμφωνα με πηγή- ανέρχονται σε «δεκάδες εκατομμύρια δολάρια» βρίσκεται ο Χάρβεϊ Γουάινστιν, εξετάζοντας παλαιά κινηματογραφικά του συμβόλαια ελπίζοντας να διαπιστώσει ότι δικαιούται χρηματικές αποζημιώσεις που θα τον… σώσουν!

Ο συνιδρυτής της Miramax κατέθεσε αυτόν τον μήνα αγωγή στο Ανώτατο Δικαστήριο της Πολιτείας της Νέας Υόρκης, ισχυριζόμενος ότι οι πρώην συνεργάτες του στην παραγωγή του μιούζικαλ του Μπρόντγουεϊ «Finding Neverland» το 2015 του οφείλουν 2,3 εκατ. δολάρια.

«Ο Γουάινσταϊν έχει συσσωρεύσει δεκάδες εκατομμύρια σε νομικά έξοδα… οπότε θα του ήταν χρήσιμα τα χρήματα» επισημαίνει άτομο από το στενό του περιβάλλον.

Harvey Weinstein desperately searching old movie contracts in jail for money he’s owed as legal fees reach ‘tens of millions’ https://t.co/DHEpEjLvQo pic.twitter.com/1e1Z2vgand — Page Six (@PageSix) August 13, 2025

Η νέα αυτή δικαστική κίνηση έρχεται ενώ ο παραγωγός βρίσκεται αντιμέτωπος με την τρίτη του δίκη, -σύμφωνα με τους εισαγγελείς της Νέας Υόρκης- για κατηγορία βιασμού τρίτου βαθμού που φέρεται να διαπράχθηκε το 2013.

Υπενθυμίζεται ότι έχει, ήδη, καταδικαστεί για σεξουαλική κακοποίηση σε βάρος μίας γυναίκας στη Νέα Υόρκη, αθωώθηκε σε άλλη κατηγορία, ενώ συνεχίζει να ασκεί έφεση κατά της καταδίκης του το 2022 για σεξουαλική επίθεση στο Λος Άντζελες, όπου του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 16 ετών. Ο ίδιος, πάντως, αρνείται όλες τις κατηγορίες.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο άλλοτε ισχυρός παράγοντας του Χόλιγουντ εργάζεται μέσα από τη φυλακή για την υπόθεση του «Finding Neverland», ενώ τη Δευτέρα είχε συνάντηση με τον δικηγόρο του, Ρόμπερτ Τζ. Χάντμαν.

«Ο Χάρβεϊ είπε στον Ρόμπερτ “όσο βρίσκομαι στη φυλακή, είχα χρόνο να ξαναδώ τις παλιές συμφωνίες μου και κατάλαβα ότι οι συμπαραγωγοί μου χρωστούν αυτά τα χρήματα”», ανέφερε άτομο που βρίσκεται κοντά του.

Σύμφωνα με τα δικόγραφα που κατατέθηκαν στις 5 Αυγούστου, ο Χάρβεϊ Γουάινσταϊν υποστηρίζει ότι δικαιούταν αμοιβή 5.750 δολαρίων την εβδομάδα για το μιούζικαλ, καθώς και «ποσοστό επί των καθαρών κερδών ίσο με το 27,5%», βάσει συμφωνίας που όμως δεν ολοκληρώθηκε ποτέ.

Επιπλέον, όπως μεταδίδει το Hollywood Reporter, ισχυρίζεται ότι εξακολουθεί να κατέχει το 50% του έργου και ότι οι συνεργάτες του «κράτησαν για τον εαυτό τους μια μη εξουσιοδοτημένη πληρωμή» που εκτιμά στα 4,6 εκατ. δολάρια, από τα οποία θεωρεί ότι του αναλογούν 2,3 εκατ. δολάρια.

Οι εναγόμενοι, NETworks Presentations και National Artists Management Company, δεν απάντησαν άμεσα σε αίτημα σχολιασμού. Το «Finding Neverland» ήταν θεατρική διασκευή ταινίας της Weinstein Company για τον δημιουργό του «Πίτερ Παν», με πρωταγωνιστές τον Τζόνι Ντεπ και την Κέιτ Γουίνσλετ. Το μιούζικαλ παρουσιάστηκε για 17 μήνες στο Μπρόντγουεϊ και ακολούθησε εθνική περιοδεία.

