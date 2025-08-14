search
ΠΕΜΠΤΗ 14.08.2025 11:42
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.08.2025 09:56

Χάρβεϊ Γουάινστιν: Αντιμέτωπος με έξοδα εκατομμυρίων – Αναζητά έσοδα από παλιές παραγωγές για να τα καλύψει

14.08.2025 09:56
Harvey-Weinstein-new

Αντιμέτωπος με νομικά έξοδα που -σύμφωνα με πηγή- ανέρχονται σε «δεκάδες εκατομμύρια δολάρια» βρίσκεται ο Χάρβεϊ Γουάινστιν, εξετάζοντας παλαιά κινηματογραφικά του συμβόλαια ελπίζοντας να διαπιστώσει ότι δικαιούται χρηματικές αποζημιώσεις που θα τον… σώσουν!

Ο συνιδρυτής της Miramax κατέθεσε αυτόν τον μήνα αγωγή στο Ανώτατο Δικαστήριο της Πολιτείας της Νέας Υόρκης, ισχυριζόμενος ότι οι πρώην συνεργάτες του στην παραγωγή του μιούζικαλ του Μπρόντγουεϊ «Finding Neverland» το 2015 του οφείλουν 2,3 εκατ. δολάρια.

«Ο Γουάινσταϊν έχει συσσωρεύσει δεκάδες εκατομμύρια σε νομικά έξοδα… οπότε θα του ήταν χρήσιμα τα χρήματα» επισημαίνει άτομο από το στενό του περιβάλλον.

Η νέα αυτή δικαστική κίνηση έρχεται ενώ ο παραγωγός βρίσκεται αντιμέτωπος με την τρίτη του δίκη, -σύμφωνα με τους εισαγγελείς της Νέας Υόρκης- για κατηγορία βιασμού τρίτου βαθμού που φέρεται να διαπράχθηκε το 2013.

Υπενθυμίζεται ότι έχει, ήδη, καταδικαστεί για σεξουαλική κακοποίηση σε βάρος μίας γυναίκας στη Νέα Υόρκη, αθωώθηκε σε άλλη κατηγορία, ενώ συνεχίζει να ασκεί έφεση κατά της καταδίκης του το 2022 για σεξουαλική επίθεση στο Λος Άντζελες, όπου του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 16 ετών. Ο ίδιος, πάντως, αρνείται όλες τις κατηγορίες.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο άλλοτε ισχυρός παράγοντας του Χόλιγουντ εργάζεται μέσα από τη φυλακή για την υπόθεση του «Finding Neverland», ενώ τη Δευτέρα είχε συνάντηση με τον δικηγόρο του, Ρόμπερτ Τζ. Χάντμαν.

«Ο Χάρβεϊ είπε στον Ρόμπερτ “όσο βρίσκομαι στη φυλακή, είχα χρόνο να ξαναδώ τις παλιές συμφωνίες μου και κατάλαβα ότι οι συμπαραγωγοί μου χρωστούν αυτά τα χρήματα”», ανέφερε άτομο που βρίσκεται κοντά του.

Σύμφωνα με τα δικόγραφα που κατατέθηκαν στις 5 Αυγούστου, ο Χάρβεϊ Γουάινσταϊν υποστηρίζει ότι δικαιούταν αμοιβή 5.750 δολαρίων την εβδομάδα για το μιούζικαλ, καθώς και «ποσοστό επί των καθαρών κερδών ίσο με το 27,5%», βάσει συμφωνίας που όμως δεν ολοκληρώθηκε ποτέ.

Επιπλέον, όπως μεταδίδει το Hollywood Reporter, ισχυρίζεται ότι εξακολουθεί να κατέχει το 50% του έργου και ότι οι συνεργάτες του «κράτησαν για τον εαυτό τους μια μη εξουσιοδοτημένη πληρωμή» που εκτιμά στα 4,6 εκατ. δολάρια, από τα οποία θεωρεί ότι του αναλογούν 2,3 εκατ. δολάρια.

Οι εναγόμενοι, NETworks Presentations και National Artists Management Company, δεν απάντησαν άμεσα σε αίτημα σχολιασμού. Το «Finding Neverland» ήταν θεατρική διασκευή ταινίας της Weinstein Company για τον δημιουργό του «Πίτερ Παν», με πρωταγωνιστές τον Τζόνι Ντεπ και την Κέιτ Γουίνσλετ. Το μιούζικαλ παρουσιάστηκε για 17 μήνες στο Μπρόντγουεϊ και ακολούθησε εθνική περιοδεία.

Διαβάστε επίσης:

Τζένιφερ Λόπεζ: Οι «καυτές» πόζες στο Instagram που… ανέβασαν τη θερμοκρασία! (Photos)

Δήμητρα Παπαδήμα: «Έχω πληγωθεί πολύ από τους γονείς μου»

Οι Σιλβέστερ Σταλόνε, Γκλόρια Γκέινορ επιλέχθηκαν από τον Τραμπ για τα βραβεία του Kennedy Center: «Βάλαμε ένα τέλος στην πολιτική woke»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
gunn_1408_1920-1080_new
MEDIA

James Gunn για τη δεύτερη σεζόν του «Peacemaker»: «Η σειρά θα στήσει το υπόλοιπο DCU» – Πότε ξεκινά η παραγωγή του επόμενου «Superman» (photos/videos)

rabbit new
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Παραμορφωμένα κουνέλια προκαλούν τρόμο στους κατοίκους του Κολοράντο

mitera-arachni-new
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Μητέρα Αράχνη»: Εκεί όπου η υφαντική τέχνη συναντά τη μουσική και τη λογοτεχνία

taylor-swift-new
LIFESTYLE

Τέιλορ Σουίφτ: Αποκάλυψε το εξώφυλλο για το νέο της άλμπουμ «The Life of a Showgirl» (Photo)

pafilis-new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Παφίλης: Τηλεφωνική παρέμβαση σε Χρυσοχοϊδη για τις αστυνομικές δυνάμεις στο λιμάνι του Πειραιά

Δείτε όλες τις ειδήσεις
gaza kyvertitis
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Παλαιστίνιος επιχειρηματίας Σαμίρ Χουλίλε προωθείται για πιθανός κυβερνήτης της μεταπολεμικής Λωρίδας της Γάζας

patra new
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Διάσπαρτες εστίες στην Αχαΐα – Βελτιωμένη η κατάσταση σε Χίο και Φιλιππιάδα – Σε ύφεση η φωτιά στη Ζάκυνθο

kallianos_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Kαρφιά» Καλλιάνου σε Βούλτεψη για τους εθελοντές πυροσβέστες - «Τέτοιου είδους θεωρίες πρέπει να αποφεύγονται»

joker-new
ΕΛΛΑΔΑ

Νέο τζακ ποτ στο Τζόκερ: 26,5 εκατομμύρια ευρώ θα μοιραστούν στην επόμενη κλήρωση

salted_caramel_sintagi
CUCINA POVERA

Εύκολο παγωτό αλατισμένης καραμέλας, χωρίς παγωτομηχανή

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 14.08.2025 11:41
gunn_1408_1920-1080_new
MEDIA

James Gunn για τη δεύτερη σεζόν του «Peacemaker»: «Η σειρά θα στήσει το υπόλοιπο DCU» – Πότε ξεκινά η παραγωγή του επόμενου «Superman» (photos/videos)

rabbit new
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Παραμορφωμένα κουνέλια προκαλούν τρόμο στους κατοίκους του Κολοράντο

mitera-arachni-new
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Μητέρα Αράχνη»: Εκεί όπου η υφαντική τέχνη συναντά τη μουσική και τη λογοτεχνία

1 / 3