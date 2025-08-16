Χίος: Επικοινωνία Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Βολισσού – «Ο πόνος των κατοίκων αβάσταχτος»

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Επικοινωνία πραγματοποιήθηκε μεταξύ του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του προέδρου της κοινότητας του Βολισσού, για την καταστροφή που έπληξε την Χίο, η οποία άφησε πίσω της βαθιά τραύματα, τόσο στο τοπίο όσο και στις ζωές των κατοίκων της.
Ο βουλευτής Χίου, Νότης Μηταράκης, ανακοίνωσε τις ενέργειες της κυβέρνησης για την αποκατάσταση των ζημιών και την ενίσχυση των πληγέντων.
Αναλυτικά η ανάρτηση
«Είναι μεγάλη η καταστροφή στη Βολισσό και ο πόνος των κατοίκων αβάσταχτος.
Ο Πρωθυπουργός @kmitsotakis επικοινώνησε μέσω βίντεοκλήσης με τον Πρόεδρο της Βολισσού και ενημερώθηκε για τις άμεσες ανάγκες. Συναντήθηκα προσωπικά με τους κατοίκους, άκουσα τις ανησυχίες τους.
Η κυβέρνηση θα σταθεί δίπλα τους με πράξεις, στηρίζοντας την αποκατάσταση και την οικονομική ανάταξη της περιοχής.
Από σήμερα ξεκινά η καταγραφή των ζημιών, ώστε να προχωρήσουμε άμεσα στην ενίσχυση των πληγέντων.»
Διαβάστε επίσης:
Άκης Σκέρτσος: «Λαθροχειρία από το ΠΑΣΟΚ στο θέμα των διακοπών των Ελλήνων»
Ποιους ενοχλεί το Φεστιβάλ Νάξου; Απίθανα προσκόμματα με αδιαφανή σκοπιμότητα
Περιμετρική Πατρών: Σε κυκλοφορία η οδός μετά την καταστροφική φωτιά
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.