16.08.2025 14:47

Χίος: Επικοινωνία Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Βολισσού – «Ο πόνος των κατοίκων αβάσταχτος»

16.08.2025 14:47
mitsotakis hios (1)

Επικοινωνία πραγματοποιήθηκε μεταξύ του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του προέδρου της κοινότητας του Βολισσού, για την καταστροφή που έπληξε την Χίο, η οποία άφησε πίσω της βαθιά τραύματα, τόσο στο τοπίο όσο και στις ζωές των κατοίκων της.

Ο βουλευτής Χίου, Νότης Μηταράκης, ανακοίνωσε τις ενέργειες της κυβέρνησης για την αποκατάσταση των ζημιών και την ενίσχυση των πληγέντων.

Αναλυτικά η ανάρτηση

«Είναι μεγάλη η καταστροφή στη Βολισσό και ο πόνος των κατοίκων αβάσταχτος.

Ο Πρωθυπουργός @kmitsotakis επικοινώνησε μέσω βίντεοκλήσης με τον Πρόεδρο της Βολισσού και ενημερώθηκε για τις άμεσες ανάγκες. Συναντήθηκα προσωπικά με τους κατοίκους, άκουσα τις ανησυχίες τους.

Η κυβέρνηση θα σταθεί δίπλα τους με πράξεις, στηρίζοντας την αποκατάσταση και την οικονομική ανάταξη της περιοχής.

Από σήμερα ξεκινά η καταγραφή των ζημιών, ώστε να προχωρήσουμε άμεσα στην ενίσχυση των πληγέντων.»

