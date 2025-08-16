«Είμαι τρελάκιας με τα ζώα»: Ποιος είναι ο 33χρονος που έσωσε τη «Μέλπω» από τη φωτιά στην Αχαΐα

Ο 33χρονος αλβανός εργάτης Ολσιέν Μουτσομπέγκα έγινε άθελά του σύμβολο ανθρωπιάς και ελπίδας, όταν ο φωτογραφικός φακός του Associated Press τον απαθανάτισε μέσα στη φωτιά της Πάτρας να σώζει ένα πρόβατο, παίρνοντάς το αγκαλιά και μεταφέροντάς το με το μηχανάκι του.

Ωστόσο, αυτή δεν ήταν η μοναδική πράξη του. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος, την ίδια μέρα έσωσε κι άλλα ζώα, εκτός από τη Μέλπω, όπως δεμένα σκυλιά που είχαν εγκαταλειφθεί από τους κηδεμόνες τους.

«Ξέρεις πόσα ζώα σώσαμε; Και σκυλιά, πολλά σκυλιά δεμένα. Τρελαίνομαι με αυτό που κάνει ο κόσμος, φεύγουν και αφήνουν τα σκυλιά δεμένα. Αυτό δεν είναι αμέλεια, είναι έγκλημα», είπε χαρακτηριστικά.

Από το Τεπελένι στην Πάτρα

Ο Ολσιέν ήρθε στην Ελλάδα από το Τεπελένι της Αλβανίας, σε ηλικία 3 ετών. Ο πατέρας του ήταν οικοδόμος, η μητέρα του νοικοκυρά, κι εκείνος μεγάλωσε δουλεύοντας από μικρός. Στην πορεία της ζωής του εργάστηκε ως ελαιοχρωματιστής, ντελίβερι και τυλιχτής σε σουβλατζίδικο.

Έχει παντρευτεί την ελληνίδα Μαρία – Ελένη, με την οποία έχουν αποκτήσει δύο παιδιά, τη Γεωργιάννα και τον Ιάσονα.

Παρά τις ρίζες του και την πολυετή παρουσία του στην Ελλάδα, παραμένει αντιμέτωπος με γραφειοκρατικά εμπόδια: «Έχω ένα θέμα με την Περιφέρεια, δεν μου δίνουν άδεια, ενώ κανονικά έπρεπε να πάρω διαβατήριο ελληνικό» λέει με πικρία.

«Είμαι τρελάκιας με τα ζώα»

Την ημέρα της φωτιάς βρέθηκε στο σημείο με φίλους του από τον σύνδεσμο της ΑΕΚ στην περιοχή, για να βοηθήσουν τους πυροσβέστες. Η διάθεση προσφοράς, η αγάπη του για τα ζώα και η αγωνία να σωθεί ό,τι σώζεται ήταν τα κίνητρα πίσω από την πράξη του. «Είμαι τρελάκιας με τα ζώα» δηλώνει ο ίδιος, τονίζοντας ότι όλα όσα έσωσαν ανήκαν σε έναν ηλικιωμένο κτηνοτρόφο, που εκείνες τις ώρες πάλευε να προστατεύσει την περιουσία του.

Ο Ολσιέν Μουτσομπέγκα δεν βλέπει τον εαυτό του ως ήρωα, παρότι για πολλούς είναι ακριβώς αυτό, αλλά ως έναν άνθρωπο που έκανε το αυτονόητο: να σταθεί δίπλα σε ό,τι είναι ζωντανό, σε μια στιγμή που όλα απειλούνταν από τις φλόγες.

