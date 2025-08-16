search
ΣΑΒΒΑΤΟ 16.08.2025
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

16.08.2025 17:16

Τσουκαλάς: «Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει βάλει πολύ χαμηλά τον πήχυ για τους πολίτες»

16.08.2025 17:16
«Ο υπουργός Επικρατείας, κ. Σκέρτσος, στην απέλπιδα προσπάθειά του να μπερδέψει τους πολίτες και να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα, παραθέτοντας νούμερα πέτυχε ακριβώς το αντίθετο», αναφέρει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς, σε δήλωση του με αφορμή την ανάρτηση του υπουργού Επικρατείας.

«Ομολόγησε ότι η φετινή χρόνια είναι χειρότερη για το εισόδημα των Ελλήνων από την περυσινή», σχολιάζει, «ακριβώς ό,τι λέει το ΠΑΣΟΚ: Ότι με την πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη μειώνεται το πραγματικό εισόδημα λόγω της ακρίβειας, του κόστους ενέργειας, της φορο-επιδρομής και των καθηλωμένων μισθών. Ότι κάθε πέρυσι και καλύτερα».

Ο κ. Τσουκαλάς σχολιάζει επιπλέον ότι ο κ. Σκέρτσος «μάλιστα για να υπερασπιστεί την πολιτική της κυβέρνησης, συνέκρινε το 2025 με την περίοδο των μνημονίων για να μας πει ‘είμαστε καλύτερα από τα μνημόνια’» και τονίζει ότι «επιβεβαίωσε πως η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει βάλει πολύ χαμηλά τον πήχυ για την Ελλάδα και τους πολίτες της». «Παρότι, επί των ημερών τους διαχειρίστηκαν τα περισσότερα χρήματα από όλες τις μεταπολιτευτικές κυβερνήσεις, ανταγωνίζονται σε αρνητικούς δείκτες, επί ίσοις όροις τις πιο δύσκολες δημοσιονομικά περιόδους της χώρας», σημειώνει στο ίδιο πλαίσιο ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ και αναφέρει καταληκτικά: «Τον ευχαριστούμε που με κάθε του ανάρτηση δικαιώνει την κριτική μας, που επιχειρηματολογεί και αυτός για την ανάγκη πολιτικής αλλαγής».

