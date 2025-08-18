Τένις: Νικητής του τουρνουά στο Σινσινάτι ο Άλκαραθ μέσα σε 23 λεπτά – Αποχώρησε τραυματίας ο Σίνερ (Video)

Η πολυαναμενόμενη μονομαχία ανάμεσα στους δύο κορυφαίους τενίστες της χρονιάς στο Σινσινάτι, ολοκληρώθηκε άδοξα. Ο Γιανίκ Σίνερ αποχώρησε τραυματίας στο πρώτο σετ του τελικού με τον Κάρλος Αλκαράθ κι έτσι ο Ισπανός πήρε το τουρνουά στην πόλη του Οχάιο.

Ωστόσο, το ραντεβού τους ανανεώθηκε για το Αμερικανικό ΟΠΕΝ που αρχίζει σε λίγες ημέρες. Μάλλον αυτός ήταν κι ο λόγος που ο Σίνερ, Νο1 στην παγκόσμια κατάταξη, δεν ήθελε να ρισκάρει το παραμικρό. Από τη στιγμή που αισθάνθηκε ενοχλήσεις στο δεύτερο γκέιμ, δεν πίεσε καθόλου τον εαυτό του, άφησε τον Αλκαράθ (Νο2) να φτάσει στο 5-0 και προανήγγειλε την αποχώρησή του λέγοντας “sorry guys” απευθυνόμενους στον κόσμο που παρακολουθούσε τον τελικό. Λίγα λεπτά αργότερα, ανακοινώθηκε ότι αποσύρεται μετά από μόλις 23 λεπτά!

«Συνήθως αρχίζω με συγχαρητήρια στον αντίπαλο. Όμως τώρα θα αρχίσω με εσάς παιδιά» είπε στο κοινό του P&G Center Court. «Λυπάμαι πολύ που σας απογοήτευσα. Από χθες δεν ένιωθα καλά. Πίστευα ότι θα ήμουν καλύτερα, όμως ήμουν ακόμα χειρότερα. Δεν μπορούσα, λυπάμαι πολύ».

Ο Κάρλος Αλκαράθ, από την πλευρά του, κρατούσε στα χέρια του το τρόπαιο και… εξομολογήθηκε: «Δεν ήθελα να κερδίσω με τέτοιο τρόπο». Απευθυνόμενος στον Σίνερ είπε: «Θα γυρίσεις ακόμα πιο δυνατός γιατί αυτό κάνουν οι πρωταθλητές και εσύ είσαι πρωταθλητής».