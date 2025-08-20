Ο πνιγμένος από τα μαλλιά του πιάνεται

1.Ο κ Γεωργιάδης μας έχει συνηθίσει στις στρεψοδικίες από τότε που ως Υπουργός Ανάπτυξης δεν καταλάβαινε που έβρισκαν όλοι οι υπόλοιποι την ακρίβεια. Ο κ. Μητσοτάκης δεν είναι δυνατόν να αγνοεί ότι ένα από τα ελάχιστα πράγματα για το οποίο ομοφωνούν οι πολίτες είναι ότι κατά συναυτουργία, τόσο ο κ Μητσοτάκης (ηθικός αυτουργός) όσο κι ο κ Άδωνις Γεωργιάδης (φυσικός αυτουργός), ενσυνείδητα προχωρούν στον ανασκολοπισμό του ΕΣΥ.

2.Για τους πολλούς το ΕΣΥ ήταν και παραμένει έτσι κι αλλιώς μονόδρομος, αλλά υπάρχουν και κάποιες πλευρές του που είναι αναντικατάστατες ακόμη και για όσους διαθέτουν σημαντική οικονομική δυνατότητα. Χαρακτηριστικές τέτοιες περιπτώσεις αποτελούν η επείγουσα νοσοκομειακή και προνοσοκομειακή ιατρική (ΕΚΑΒ), αλλά κι η διαμονή σε απομακρυσμένες περιοχές (πχ νησιωτικότητα). Για τους λόγους αυτούς κάθε καλοκαίρι είναι τόσο συχνός ο εστιασμός σε αυτούς τους τομείς. Πέρσι π.χ. όλη η Ελλάδα έμαθε ότι το έμφραγμα στην Κω το αντιμετωπίζει γυναικολόγος και φέτος πληροφορήθηκε ότι στην Σάμο ο μόνος ιατρός στο ΤΕΠ είναι ιατροδικαστής! Δεν είναι περίεργο ότι με τα χάλια μας ασχολούνται πλέον μεγάλα διεθνή ΜΜΕ (πχ. LeMonde), πράγμα που δεν στερείται και οικονομικών συνεπειών επί του τουριστικού προϊόντος. Περι τούτου όμως, κρείττον το σιγάν!

3.Συνεχείς είναι επίσης οι επικίνδυνες καταστάσεις που προκύπτουν από φθορά (;) στις κεντρικές υποδομές όπως: πέντε περιστατικά πυρκαγιάς σε διαφορετικά νοσοκομεία, πολλαπλές πτώσεις ανελκυστήρων (με θύματα), ψευδοροφών κ.λ.π. αλλά και πολλαπλά ατυχήματα με τα ανεξέλεγκτα ιδιωτικά ασθενοφόρα (επίσης με θύματα). Σημειώνονται μάλιστα τελευταία σπασμωδικές αντιδράσεις του Υπουργείου εναντίον όσων εργαζομένων το «ενοχλούν», που θυμίζουν την αλήστου μνήμης αισθητική του Παττακού, μεγάλου διδασκάλου του ενός εκ των δύο συναυτουργών.

4.Απέναντι στον ορυμαγδό επικαλούνται μια έρευνα εταιρείας που προσέλαβαν οι ίδιοι προκειμένου να τους βαθμολογήσει κι αυτή τους βρήκε πολύ ικανοποιητικούς, πράγμα που σημαίνει μάλλον ότι η εταιρεία θα πληρώθηκε ικανοποιητικά. Γιάννης κερνάει και Γιάννης πίνει, δηλαδή …

5.Το μόνο που βρήκε να πει για την κατάσταση στην επείγουσα ιατρική ο κ Μητσοτάκης ήταν και πάλι το πολυδιαφημισμένο βραχιολάκι στα ΤΕΠ που δεν είδαμε όμως το πώς αυτό λειτούργησε σε πρόσφατες περιπτώσεις αρνητικής κατάληξης και διακομιδών από το ΤΕΠ του ενός νοσοκομείου στο άλλο. Μα αν η εκ των υστέρων ιχνηλασία των θεραπευτικών κινήσεων δεν απασχολήσει την ιεραρχία σε περιπτώσεις μείζονος αποτυχίας και τραγικής κατάληξης, τότε ποιόν ρόλο υπέχει πέραν της επικοινωνιακής κατάχρησης στα δελτία του υπουργού;

6.Τι δείχνουν άραγε οι μαζικές αποχωρήσεις υγειονομικών από το ΕΣΥ αλλά κι από την χώρα; Τι μαρτυρούν άραγε οι εκατοντάδες θέσεις που προκηρύσσονται και μένουν κενές (άγονοι διαγωνισμοί); Τι σημαίνει άραγε για τον κοινό νου η σύγκριση των γλίσχρων αμοιβών που πληρώνει το δικό μας κράτος-εργοδότης με την υπόλοιπη Ευρώπη; Δείχνουν ότι το κύριο πρόβλημα του ΕΣΥ είναι η παντελής έλλειψη νόμιμων κινήτρων του έμψυχου δυναμικού του κι η απάντηση των συναυτουργών εδώ είναι τα απογευματινά χειρουργεία κι η είσοδος ιδιωτών εντός συστήματος. Εν ολίγοις η μετακύλιση του κόστους στο πορτοφόλι του χρήστη! Αν φυσικά αυτό υπάρχει. αλλιώς καλύτερα να μην αρρωστήσετε…

Διαβάστε επίσης:

Το «παλαιστινιακό κράτος» και το ελληνικό ερώτημα

Γάζα: «Απόφαση υψηλού ρίσκου με διεθνείς αντιδράσεις» – Διεθνείς αντιδράσεις κατά της απόφασης Νετανιάχου

Όραμα για τη χώρα ή διαχείριση της μιζέριας;