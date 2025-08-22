Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις στον ΑΘΕ (Α/Κ Μαρτίνου)

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μακράς διαρκείας θα ισχύσουν στον αυτοκινητόδρομο ΑΘΕ, με σκοπό την εκτέλεση τεχνικών εργασιών στους ιστούς οδοφωτισμού στον Α/Κ Μαρτίνου.

Ειδικότερα, από Δευτέρα 25 Αυγούστου στις 07:00 έως και την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025 στις 20:00, καθ’όλο το 24ώρο, θα ισχύει από το 125,4ο χλμ έως το 125,6ο χλμ και στον κλάδο εξόδου του Α/Κ Μαρτίνου, αποκλεισμός του δεξιού τμήματος του κλάδου(διατομή δύο λωρίδων).

Σημειώνεται ότι, οι εργασίες θα πραγματοποιούνται Δευτέρα με Παρασκευή από τις 07:00 έως και τις 20:00 και Σάββατο από τις 07:00 έως τις 17:00.

Σε περίπτωση ταχύτερης ολοκλήρωσης των εργασιών, η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο.

Η Νέα Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων των οδηγών.

Η Νέα Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και εφιστά την προσοχή των οδηγών καθώς οι τελευταίοι οφείλουν να συμμορφώνονται πλήρως με τη σχετική σήμανση.