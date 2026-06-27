GPO: Ενισχύεται το δίπολο ΝΔ – ΕΛΑΣ, πτωτική πορεία για ΠΑΣΟΚ, σε κρίση το κόμμα Καρυστιανού

Σημαντική ενίσχυση του πολιτικού διπόλου ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ) του Αλέξη Τσίπρα καταγράφει η νέα δημοσκόπηση της GPO, την ώρα που το ΠΑΣΟΚ συνεχίζει να χάνει έδαφος, ενώ η Ελπίδα για Δημοκρατία της Μαρίας Καρυστιανού εμφανίζει σημάδια υποχώρησης (σχεδόν τρεις μονάδες στην εκτίμηση ψήφου), μετά τη μεγάλη άνοδο των προηγούμενων μηνών.

Στην εκτίμηση πρόθεσης ψήφου επί των εγκύρων, η Νέα Δημοκρατία ανεβαίνει στο 29,4%, (από 28,6%) ενισχυμένη κατά σχεδόν μία μονάδα σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η ΕΛΑΣ με 16,3%, (από 15,1%) επίσης αυξημένη κατά 1,2 μονάδες, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική που εμφανίζει το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.

Αντίθετα, το ΠΑΣΟΚ υποχωρεί στο 11,5%, (από 12,4%) συνεχίζοντας την καθοδική του πορεία και βλέποντας τη διαφορά από τη δεύτερη θέση να διευρύνεται. Πιο πίσω ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 9,2%, το ΚΚΕ με 9%, η Ελπίδα για Δημοκρατία στο 7,8%, (από 10,5), η Πλεύση Ελευθερίας με 4,3%, ο ΜέΡΑ25 με 2,9%, η Φωνή Λογικής με 2,6%, η Νίκη με 1,1%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 1,2%, ενώ οι αναποφάσιστοι και τα λοιπά κόμματα συγκεντρώνουν συνολικά 4,7%.

Το 58,4% θέλει πολιτική αλλαγή

Η δημοσκόπηση αποτυπώνει παράλληλα και το κλίμα στην κοινωνία. Το 38,9% των πολιτών δηλώνει ότι επιθυμεί σταθερότητα, ενώ μεγαλύτερο ποσοστό, 58,4%, ζητά πολιτική αλλαγή.

Ταυτόχρονα, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων (67,6%) εκτιμά ότι ο Αλέξης Τσίπρας δύσκολα θα παρουσιάσει ένα νέο πολιτικό σχέδιο που θα αλλάξει την πολιτική ζωή, με το 30,8% να θεωρεί ότι αυτό είναι πιθανό.

Αντίστοιχα, η εικόνα για τη Μαρία Καρυστιανού εμφανίζεται πιο επιβαρυμένη. Το 70% των πολιτών θεωρεί ότι δύσκολα θα παρουσιάσει ένα νέο πολιτικό σχέδιο με ευρύτερη απήχηση, ενώ μόλις το 27,5% πιστεύει ότι αυτό είναι πιθανό, στοιχείο που ερμηνεύεται ως ένδειξη φθοράς μετά την αρχική δημοσκοπική της εκτόξευση.

Το συνολικό μήνυμα της μέτρησης είναι ότι το πολιτικό σκηνικό αποκτά σταδιακά χαρακτηριστικά νέου διπολισμού. Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί καθαρό προβάδισμα και ενισχύεται, αν και παραμένει κάτω από το ψυχολογικό όριο του 30%, η ΕΛΑΣ παγιώνεται ως βασικός αντίπαλος πόλος, το ΠΑΣΟΚ εξακολουθεί να χάνει δυναμική, ενώ η Μαρία Καρυστιανού δείχνει πράγματι να δυσκολεύεται στην προσπάθειά της να επιβληθεί ως κρίσιμος παράγοντας την πρώτη τετράδα.

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