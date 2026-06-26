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26.06.2026 12:32

Νέο σύστημα για τα δημοτικά τέλη προανήγγειλε ο Λιβάνιος, θα αποσυνδεθούν από τους λογαριασμούς ρεύματος

26.06.2026 12:32
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Την αποσύνδεση των δημοτικών τελών από τους λογαριασμούς ρεύματος προανήγγειλε στη Βουλή ο υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για τον νέο Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Όπως ανέφερε, στο νομοσχέδιο θα προστεθεί ρύθμιση που θα προβλέπει την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος, προκειμένου με σύμφωνη γνώμη της ΚΕΔΕ και των υπουργείων Εσωτερικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Οικονομικών «να υπάρξει ένα σύστημα καταβολής δημοτικών τελών όχι μέσω της ΔΕΗ αλλά μέσω και άλλων τρόπων».

Σύμφωνα με τον κ. Λιβάνιο, στόχος της ρύθμισης είναι «να αποχωριστούν τα τέλη από τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος», κάτι που αποτελεί αίτημα και των εταιρειών ενέργειας και των δήμων.

Στόχος η εφαρμογή του νέου συστήματος από 1η Ιανουαρίου 2028

Μιλώντας αργότερα σε κοινοβουλευτικούς συντάκτες, ο υπουργός Εσωτερικών εξήγησε ότι σε πρώτη φάση δεν θα αλλάξει κάτι στον τρόπο καταβολής των δημοτικών τελών.

Στόχος είναι η εφαρμογή του νέου συστήματος από την 1η Ιανουαρίου 2028.

«Δεν αλλάζει κάτι στην είσπραξη, απλά δεν θα εισπράττουν οι εταιρείες ενέργειας τα δημοτικά τέλη», εξήγησε. Το νέο σύστημα, με βάση τον νυν σχεδιασμό, θα θυμίζει αυτό του ΕΝΦΙΑ: θα εκδίδεται μία φορά τον χρόνο και θα μπορεί να αποπληρώνεται σε 12 δόσεις. Η εφαρμογή, διευκρίνισε, δεν θα γίνει άμεσα, καθώς απαιτείται πληροφοριακό σύστημα και ο κατάλληλος μηχανισμός.

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