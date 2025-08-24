Αυτοκαταστροφικά πολιτικά σενάρια

Ο καβγάς μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης για την Υγεία και το ΕΣΥ είναι απολύτως πραγματικός – όσο και το πρόβλημα.

Δυστυχώς, το σύστημα δεν πατάει στα πόδια του, η αναμόρφωση του υγειονομικού χάρτη δεν θα αποδώσει – αν αποδώσει – εντός της θητείας της κυβέρνησης και κάποιες τεχνικές βελτιώσεις που δοκιμάζονται είναι αδύνατον να αλλάξουν τη γενική αίσθηση για την καθοδική πορεία ενός τομέα εξαιρετικά κρίσιμου για την κοινωνική ισορροπία και την ποιότητα ζωής.

Αυτό σημαίνει ότι άλλο ένα βάρος προστίθεται στους ώμους μιας κυβέρνησης που σέρνεται και αναζητεί εναγωνίως επιχειρήματα για να πείσει για τον μεταρρυθμιστικό της χαρακτήρα – διότι για επιδόσεις δεν υπάρχει σοβαρή συζήτηση.

Όσο μάλιστα η πολιτική επένδυση της κυβέρνησης περιορίζεται στο «πακέτο Μητσοτάκη» στην επερχόμενη ΔΕΘ, τόσο περισσότερο αναδεικνύεται η αδυναμία της να ανακάμψει. Και μάλιστα ερήμην ισοδύναμου αντιπάλου – αυτό κι αν είναι κατόρθωμα.

Σε αυτό το απολύτως πραγματικό πακέτο προβλημάτων κάποιοι επιλέγουν να απαντήσουν σερβίροντας, για πολλοστή φορά, τα σενάρια για αλλαγή του εκλογικού νόμου και πρόωρες εκλογές – σε πείσμα των συνεχών δηλώσεων του πρωθυπουργού ότι οι εκλογές θα γίνουν (περίπου) στην ώρα τους και χωρίς αλλαγή εκλογικού συστήματος.

Κάποιοι μπορεί να πουν ότι ο Μητσοτάκης φροντίζει το θεσμικό του προφίλ.

Όμως η επιμονή του αυτή έχει μια σοβαρότερη αιτία: Κάθε παρέμβαση στο εκλογικό σύστημα θα ήταν ομολογία αδυναμίας να ανακάμψει η Ν.Δ. από το σημερινό προβληματικό δημοσκοπικό επίπεδο. Θα δήλωνε ηττοπάθεια και θα πυροδοτούσε ακόμη και εσωκομματικές τριβές και εξελίξεις.

Ομοίως μια πρόωρη κάλπη θα δήλωνε αδυναμία διακυβέρνησης. Εθνικός λόγος επίσπευσης των εκλογών αυτή την ώρα δεν υπάρχει και δεν μπορεί να κατασκευαστεί. Συνεπώς, το μήνυμα και πάλι θα ήταν σαφές: κυβερνητική και κομματική αδυναμία.

Μπορούμε να καταλάβουμε τον καημό πολλών βουλευτών του κυβερνώντος κόμματος που βλέπουν ότι κινδυνεύει η επανεκλογή τους – ίσως μείνουν εκτός οι μισοί απ’ αυτούς.

Μπορούμε να καταλάβουμε ακόμη και όσους, κάνοντας τους υπολογισμούς τους για την «επόμενη μέρα», βλέπουν διάφορους δικούς τους να κινδυνεύουν και το μέτωπό τους να αποδυναμώνεται.

Μόνο που η βιαστική και εκβιαστική διασπορά σεναρίων που βλάπτουν το κόμμα τους δηλώνει μάλλον απελπισία, η οποία είναι απολύτως ορατή από την κοινωνία. Η οποία, αν μυρίσει… αίμα, ουδείς μπορεί να προβλέψει πώς θα συμπεριφερθεί.

