Γεραπετρίτης: Δεν έχω δει τα τελευταία δύο χρόνια την Τουρκία να αναβαθμίζει τις διεκδικήσεις της 

Εφ όλης της ύλης συνέντευξη στην τηλεόραση του OPEN έδωσε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης.

Σημείωσε πως τα τελευταία χρόνια η Τουρκία δεν αναβάθμισε τις διεκδικήσεις της, πως η χώρα μας δεν θα εγκαταλείψει κανένα δικαίωμα που απορρέει από το διεθνές δίκαιο ενώ απάντησε και στις αιχμές του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια για την ένταξη της Άγκυρας στο πρόγραμμα SAFE.

«Να σκεφτούμε που είμασταν με την Τουρκία πριν μερικά χρόνια; Να θυμηθούμε τις παραβιάσεις του εναέριου χώρου, τους χιλιάδες παράτυπους μετανάστες;

Σήμερα ποια είναι η κατάσταση; Δεν είμαστε αφελείς, να περιμένουμε μέσα σε δύο χρόνια να αλλάξει η πολιτική 50 ετών», τόνισε αναφορικά με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Σχολιάζοντας τις παρεμβάσεις Σαμαρα και Καραμανλή για τα ελληνοτουρκικά, ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε «δεν εχω αλλάξει τη ρητορική μου, ούτε κατ ελάχιστον. Η ρητορική μας είναι ξεκάθαρη:

Επιδιώκουμε με την Τουρκία λειτουργική σχέση, ώστε να μπορούμε να μην έχουμε κρίσεις, αναγνωρίζοντας τα θεμελιώδη προβλήματα.

Η Τουρκία έχει συγκεκριμένη στρατηγική.

Δεν περίμενα πως θα εγκαταλείψει τη θεωρία της Γαλάζιας Πατρίδας. Χωρίς καμία απολύτως παραχώρηση, χωρίς συζήτηση για την κυριαρχία μας, χωρίς διάθεση κατευνασμού, σήμερα η θέση της Ελλάδας είναι καλύτερη από τη θέση της Ελλάδας που παρέλαβα. Κάναμε πρωτοβουλίες που δεν κάναμε εδώ και 50χρονια».

«Σέβομαι την πορεία των δύο πρώην πρωθυπουργών, μπορούν να διατηρούν τις θέσεις τους.

Εγώ εφαρμόζω των εξωτερική πολιτική που αποφασίζεται από τον πρωθυπουργό και το ΚΥΣΕΑ και θεωρώ πως αυτή η πολιτική είναι προς όφελος της πατρίδας.

Πρέπει να δεχθούμε ότι η Ελλάδα αναλαμβάνει πρωτοβουλίες που δεν είχαν ληφθεί στο παρελθόν -αναφέρομαι στην αντιπολίτευση που έχει κυβερνήσει», συνέχισε αναφερόμενος στους δύο πρωθυπουργούς.

«Η Γαλάζια Πατρίδα, η αποστρατικοποίηση, είναι θεωρίες που σταδιακά δημιουργήθηκαν από τη δεκαετία του 90. Δεν έχω δει τα τελευταία δύο χρόνια την Τουρκία να αναβαθμίζει τις διεκδικήσεις της.

Σήμερα η πατρίδα μου έχει ισχυρότατο λόγο στο διεθνές περιβάλλον, συνομιλεί με όλους στο ΣΑ του ΟΗΕ, έχει ισχυρότατα ερείσματα σε όλες τις συμμαχικές χώρες», συνέχισε ο κ. Γεραπετρίτης.

Σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Νίκου Δένδια για το μηχανισμό SAFE και τα ελληνοτουρκικά, σημείωσε: «Υπάρχει μία και ενιαία εξωτερική πολιτική, την οποία καθορίζει ο πρωθυπουργός και το ΚΥΣΕΑ.

Για το ζήτημα της Τουρκίας προφανώς ο κ. Δένδιας αναφέρεται στο ζήτημα του casus belli που είναι πράγματι ενεργό και πράγματι αποτελεί απειλή για τη χώρα, εντούτοις θεωρούμε πως είμαστε στο πεδίο εκείνο που έχουμε συνεργασία με την Τουρκία χωρίς να υπάρχουν κρίσεις.

Από την άλλη για το SAFE, θα το πω ευθέως: Στην περίπτωση των εξοπλιστικών της ΕΕ, ήταν σαφέστατη επιτυχία της ελληνικής διπλωματίας.

Η Τουρκία θα μπορούσε να είχε μπει στα εξοπλιστικά της ΕΕ, γιατί επρόκειτο για ψήφιση ενός κανονισμού που δεν απαιτείτο απόλυτη πλειοψηφία. Εμείς καταφέραμε να περιληφθεί στον κανονισμό οι όποιες χωρες να συμμετάσχουν στο μέτρο που δεν αντιστρατεύονται εθνικά συμφέροντα.

Είπα με πως για να συμμετέχει μια τρίτη χώρα σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα, θα πρέπει πρώτα να υπάρξει διμερής συμφωνία της ΕΕ με την τρίτη χώρα.

Δεν είναι αυτόματη η ένταξη της Τουρκίας στο SAFE. Η Ελλάδα διαθέτει βέτο σε αυτή την διμερή συμφωνία, εκεί που δεν προβλεπόταν», ανέφερε.

Δεν υπάρχει διάρρηξη σχέσεων με τον Χαφτάρ – Συνομιλούμε και με τις 2 πλευρές

Για τις κινήσεις προσέγγισης του Χαλίφα Χαφτάρ με την Τουρκία, ο κ. Γεραπετρίτης σημείωσε: «Δεν υπήρξε λάθος, υπάρχει συγκροτημένη πολιτική σε ο,τι αφορά με τη Λιβύη και τα αποτελέσματά της θα φανούν.

Ποια είναι η προσέγγισή μας; Με τη Λιβύη είμαστε άμεσα γειτονική χώρα και επιδιώκουμε μια αγαστή σχέση. Η προσπάθειά μας ήταν να αναβαθμιστεί η σχέση αυτή και στα δύο επίπεδα.

Η Λιβύη είναι χώρα ειδικών συνθηκών, έχει πρακτικά δύο κυβερνήσεις, η αναγνωρισμένη κυβέρνηση δέχεται πίεση από άτακτα στρατεύματα.

Προσπαθήσαμε να αναβαθμίσουμε τη σχέση μας και με τις δύο πλευρές, ώστε να έχουμε μια ισόρροπη στάση. Με τη Δυτική Λιβύη είχαμε φτάσει σε σημείο που δεν είχαμε καλές σχέσεις. Φτάσαμε στο άκυρο και ανυπόστατο τουρκολιβυικό σύμφωνο».

Συνεχίζοντας υποστήριξε πως «αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει σε σημείο που έχουμε λειτουργική και ικανοποιητική σχέση και με τις δύο πλευρές.

Αυτό σημαίνει πως ότι είμαστε η μόνη ευρωπαϊκή χώρα που συνομιλεί σε υψηλό επίπεδο και με τις δύο πλευρές. Ενόσω είχαμε πράγματι υψηλές μεταναστευτικές ροές κατά το παρελθόν από τον άξονα του Τομπρούκ, αυτή τη στιγμή οι ροές έχουν ελαχιστοποιηθεί λόγω της συνεργασίας που έχει υπάρξει με την Ανατολική Λιβύη.

Επίσης η κυβέρνηση της Δυτικής Λιβύης με την υπογραφή του άκυρου μνημονίου με την Τουρκία δημιούργησε μια κατάσταση που παραβιάζει το διεθνές δίκαιο.

Σήμερα βρισκόμαστε σε θέση να συνομιλούμε με την κυβέρνηση αυτή για την οριοθέτηση ΑΟΖ Ελλάδας- Λιβύης.

Για το ζήτημα της Ανατολικής Λιβύης, ουδέποτε κόψαμε τους διαύλους. Είδατε τον τρόπο που με υποδέχτηκαν και στις δύο πλευρές κατά τις πρόσφατες επισκέψεις μου.

Δεν είναι σημερινό φαινόμενο η προσπάθεια της Τουρκίας να έχει μεγαλύτερη επιρροή εκεί. Με τον Χαφτάρ δεν υπήρξε διάρρηξη σχέσεων, δεν έχουμε καμία κύρωση μνημονίου».

Απαντώντας σε ερώτηση για το ενδεχόμενο γεωτρήσεων συνοδεία πολεμικών σκαφών, ο υπουργός ανέφερε: «Η Λιβύη προκήρυξε οικόπεδα που είναι νοτίως της δικής μας μέσης γραμμής.

Το ένα ζήτημα είναι ότι πράγματι ο καθένας μπορεί να έχει όποια αξίωση θέλει. Το κρίσιμο είναι το πεδίο.

Στο πεδίο, η Λιβύη σεβάστηκε την ελληνική μέση γραμμή. Εάν ήταν έτσι και θεωρείται ότι η Λιβύη είχε κάποια εφαρμόσιμη αξίωση, θεωρείτε πως ενεργειακοί κολοσσοί θα έρχονται να επενδύσουν συνέχεια;»

«Η Ελλάδα δεν πρόκειται να επιτρέψει οποιαδήποτε παραβίαση κυριαρχικών δικαιωμάτων, υπό οποιαδήποτε προϋπόθεση», ανέφερε με έμφαση ο κ. Γεραπετρίτης.

Τι θα γίνει εάν έχουμε νέα Κάσο;

Απαντώντας σε ερώτηση για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου, σημείωσε: «Η μόνη κυβέρνηση μετά από 50 χρόνια που τόλμησε να καταγράψει τα απώτατα όρια της υφαλοκρηπίδας στον ΟΗΕ και σε Ευρωπαϊκά Όργανα, είναι η δικιά μας».

«Η περίοδος της παθητικότητας πέρασε. Θα βγαίνουμε και ας υπάρχουν αντιδράσεις.

Η πόντηση του καλωδίου είναι ευρωπαϊκό πρόγραμμα και θα συνεχιστεί κανονικά. Δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος ανησυχίας, θα μετρηθούμε στο πεδίο.

Η θέση μας είναι πως η έρευνα και η πόντηση ηλεκτρικών καλωδίων απορρέει από το διεθνές δίκαιο και δεν μπορεί να παρεμποδιστεί. Εάν η Τουρκία θεωρεί ότι αυτό το έργο δεν θα γίνει, θα αναλάβει το τίμημά της. Η Ελλάδα δεν θα ετεροκαθοριστεί», είπε ο κ. Γεραπετρίτης και συνέχισε: «Έχουμε αυτόνομη εξωτερική πολιτική και μια ισχυρή άμυνα που την έχουμε ενισχύσει».

Απαντώντας δε σε ερώτηση για την αντίδραση της Ελλάδας σε πιθανή παρεμπόδιση από τουρκικά πολεμικά πλοία, ο υπουργός σημείωσε πως «θα ασκήσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Έχουμε έτοιμα όλα τα δυνητικά σενάρια. Δεν πρόκειται να εγκαταλείψουμε κανένα δικαίωμα που απορρέει από το διεθνές δίκαιο, υπό οποιαδήποτε συνθήκη».

Διαβάστε επίσης

Γιώργος Παπανδρέου: Απαραίτητη η αναγνώριση της Παλαιστίνης για να επέλθει η ειρήνη

Τα καυτά μέτωπα στη Βουλή

Αλέξης Τσίπρας: 4 εμπόδια, 4 πλεονεκτήματα και ένα ερώτημα για την επιστροφή