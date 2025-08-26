search
ΤΕΤΑΡΤΗ 27.08.2025 00:52
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

26.08.2025 23:33

Θλίψη στην Κύπρο: Πέθανε στα 34 της η επικοντίστρια Μαρία Αριστοτέλους – Έδινε μάχη με τον καρκίνο

26.08.2025 23:33
maria-aristoteloys-new

Θλίψη έχει προκαλέσει στην Κύπρο και στον κόσμο του στίβου η είδηση του θανάτου της πρωταθλήτριας του επί κοντώ, Μαρίας Αριστοτέλους. Η 34χρονη αθλήτρια έδωσε πολύμηνη μάχη με τον καρκίνο.

Τη δυσάρεστη είδηση του θανάτου της Κύπριας πρωταθλήτριας του επί κοντώ, γνωστοποίησε ο σύζυγός της στο Instagram. «Στο φως καρδούλα μου, μαζί με τους αγγέλους!», έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του.

Ο αδελφός της, Απόστολος Αριστοτέλους, με συγκινητική ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποχαιρέτησε την αδελφή του: «Καλό ταξίδι στο φως αδερφούλα μου. Σε αγαπώ ως τον ουρανό! Θα είμαστε πάντα ενωμένοι. Σε ευχαριστώ για όλα. Να μας προσέχεις».

Η Μαρία Αριστοτέλους είχε ανακοινώσει το 2023 ότι είχε διαγνωστεί με καρκίνο. Η Βαλκανιονίκης και πρωταθλήτρια Κύπρου στο επί κοντώ εξήγησε πως εντόπισε η ίδια ένα «κουβαράκι» στον λαιμό της και έπειτα ξεκίνησε μία διαδικασία εξετάσεων, με την ίδια να επιμένει για να βρει τι πραγματικά συνέβαινε.


Διαβάστε επίσης:

O Μακρόν αποκλείει το ενδεχόμενο παραίτησης – Δημοσκόπηση κόλαφος: 7 στους 10 θέλουν να πέσει η κυβέρνηση

Ζελένσκι: Ποιες είναι οι χώρες που θα μπορούσαν να φιλοξενήσουν συνομιλίες με τον Πούτιν – «Θέλουμε να τελειώσει ο πόλεμος»

Το Ισραήλ κλιμακώνει τη βία στη Δυτική Όχθη – Επιδρομή και πλιάτσικο σε ανταλλακτήριο νομισμάτων στη Ραμάλα, δεκάδες Παλαιστίνιοι τραυματίστηκαν

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
pafos-new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Champions League: Έγραψε ιστορία η Πάφος και βρέθηκε στ’ αστέρια – «Χρυσή» ισοπαλία με τον Ερυθρό Αστέρα 1-1

MONH_SINA
ΚΟΣΜΟΣ

Η Μονή Σινά επανήλθε στη νομιμότητα σύμφωνα με τον Αρχιεπίσκοπο Δαμιανό – «Εκτός τειχών οι πραξικοπηματίες»

tramp-new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ντόναλντ Τραμπ ευχήθηκε «πολλή τύχη» στο ζευγάρι Τέιλορ Σουίφτ και Τράβις Κέλσι

salonika palaistini
ΕΛΛΑΔΑ

Πορεία για την Παλαιστίνη στη Θεσσαλονίκη: Διαδηλωτές ζήτησαν την άμεση κατάπαυση του πυρός στη Γάζα (Video)

opekepe_1407_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Νέο σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ: Έβγαλαν πάνω από 15 εκατ. ευρώ με το ΑΦΜ των ΕΛΤΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
thanassis_eythmiadis
LIFESTYLE

Ο Θανάσης Ευθυμιάδης «αποχωρίζεται» τη φύση και επιστρέφει στο θέατρο

giannis makrygiannis
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Για κάθε Γλυκερία, Τσέρτο και «εξαγριωμένη κυρία» υπάρχουν ο Ρόκκος, η Μποφίλιου και ένας κόσμος που φωνάζει

pano-olympiakos-lyggeridis
ΕΛΛΑΔΑ

Οργή του πατέρα Λυγγερίδη για το πανό στο «Γ. Καραϊσκάκης»: Ντροπή, περιμένουμε απαντήσεις

xatzis_marinella
LIFESTYLE

Κώστας Χατζής για Μαρινέλλα: «Δεν είναι καλά δυστυχώς...»

atairiastoi_new
MEDIA

Πρεμιέρα για τους Αταίριαστους - «Περισσότερα κιλά, λιγότερα μαλλιά, καθόλου... λεφτά» (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 27.08.2025 00:47
pafos-new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Champions League: Έγραψε ιστορία η Πάφος και βρέθηκε στ’ αστέρια – «Χρυσή» ισοπαλία με τον Ερυθρό Αστέρα 1-1

MONH_SINA
ΚΟΣΜΟΣ

Η Μονή Σινά επανήλθε στη νομιμότητα σύμφωνα με τον Αρχιεπίσκοπο Δαμιανό – «Εκτός τειχών οι πραξικοπηματίες»

tramp-new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ντόναλντ Τραμπ ευχήθηκε «πολλή τύχη» στο ζευγάρι Τέιλορ Σουίφτ και Τράβις Κέλσι

1 / 3