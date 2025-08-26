Θλίψη έχει προκαλέσει στην Κύπρο και στον κόσμο του στίβου η είδηση του θανάτου της πρωταθλήτριας του επί κοντώ, Μαρίας Αριστοτέλους. Η 34χρονη αθλήτρια έδωσε πολύμηνη μάχη με τον καρκίνο.

Τη δυσάρεστη είδηση του θανάτου της Κύπριας πρωταθλήτριας του επί κοντώ, γνωστοποίησε ο σύζυγός της στο Instagram. «Στο φως καρδούλα μου, μαζί με τους αγγέλους!», έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του.

Ο αδελφός της, Απόστολος Αριστοτέλους, με συγκινητική ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποχαιρέτησε την αδελφή του: «Καλό ταξίδι στο φως αδερφούλα μου. Σε αγαπώ ως τον ουρανό! Θα είμαστε πάντα ενωμένοι. Σε ευχαριστώ για όλα. Να μας προσέχεις».

Η Μαρία Αριστοτέλους είχε ανακοινώσει το 2023 ότι είχε διαγνωστεί με καρκίνο. Η Βαλκανιονίκης και πρωταθλήτρια Κύπρου στο επί κοντώ εξήγησε πως εντόπισε η ίδια ένα «κουβαράκι» στον λαιμό της και έπειτα ξεκίνησε μία διαδικασία εξετάσεων, με την ίδια να επιμένει για να βρει τι πραγματικά συνέβαινε.



