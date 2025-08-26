Φώτης Σπύρος: Έμαθα εντελώς τυχαία ότι έχω καρκίνο του παχέος εντέρου

Ο ηθοποιός Φώτης Σπύρος αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με καρκίνο του παχέος εντέρου, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην ONtime.

«Όλοι ξέρουν ότι οι «δαίμονες» δεν εξαφανίζονται ποτέ. Οι «δαίμονες» έρχονται πάντα και σε παραφυλάνε. Πάντα φοβάμαι. Πάντα λέω: “Δεν πίνω, δεν είμαι αλκοολικός”. Όμως, πάντα το παλεύω. Όπως το παλεύω τώρα με τον καρκίνο. Έμαθα εντελώς τυχαία ότι έχω καρκίνο του παχέος εντέρου. Αυτό είναι κάτι που θέλω να το μοιραστώ με τον κόσμο, για να πω: “Μην αμελείτε την υγεία σας. Να κάνετε προληπτικές εξετάσεις”. Εμένα αυτές οι προληπτικές εξετάσεις και τα διαγνωστικά τεστ με σώσανε».

Σε ερώτηση για το πώς το αντιμετωπίζει ο ηθοποιός απάντησε: «Δεν υπάρχει σχέδιο σε αυτά. Βήμα βήμα. Μερικές φορές αντέχω, μερικές όχι. Κάποιες φορές με παίρνει από κάτω. Μετά πάλι παίρνω τα πάνω μου. Σημασία έχει ότι το παλεύω».

Διαβάστε επίσης:

Η Κλέλια Ανδριολάτου συνεχίζει τις διακοπές της και ποζάρει topless σε σκάφος (Photos)

Claudia Schiffer: Το διάσημο μοντέλο γιόρτασε τα 55α γενέθλιά της στην Ελλάδα (photos)

Mingus Reedus: Ο γιος των Norman Reedus και Helena Christensen συνελήφθη ξανά για φερόμενη επίθεση σε γυναίκα