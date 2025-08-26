search
26.08.2025 08:32

Φώτης Σπύρος: Έμαθα εντελώς τυχαία ότι έχω καρκίνο του παχέος εντέρου

FOTIS_SPIROS_INSTAGRAM
Instagram @fotis.spiros_

Ο ηθοποιός Φώτης Σπύρος αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με καρκίνο του παχέος εντέρου, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην ONtime.

«Όλοι ξέρουν ότι οι «δαίμονες» δεν εξαφανίζονται ποτέ. Οι «δαίμονες» έρχονται πάντα και σε παραφυλάνε. Πάντα φοβάμαι. Πάντα λέω: “Δεν πίνω, δεν είμαι αλκοολικός”. Όμως, πάντα το παλεύω. Όπως το παλεύω τώρα με τον καρκίνο. Έμαθα εντελώς τυχαία ότι έχω καρκίνο του παχέος εντέρου. Αυτό είναι κάτι που θέλω να το μοιραστώ με τον κόσμο, για να πω: “Μην αμελείτε την υγεία σας. Να κάνετε προληπτικές εξετάσεις”. Εμένα αυτές οι προληπτικές εξετάσεις και τα διαγνωστικά τεστ με σώσανε».

Σε ερώτηση για το πώς το αντιμετωπίζει ο ηθοποιός απάντησε: «Δεν υπάρχει σχέδιο σε αυτά. Βήμα βήμα. Μερικές φορές αντέχω, μερικές όχι. Κάποιες φορές με παίρνει από κάτω. Μετά πάλι παίρνω τα πάνω μου. Σημασία έχει ότι το παλεύω».

