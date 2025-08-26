Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Topless φωτογραφήθηκε η Κλέλια Ανδριολάτου, η οποία μοιράζεται με τους διαδικτυακούς της φίλους πολλά στιγμιότυπα από τις καλοκαιρινές της διακοπές.
Σε ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ανέβασε μερικά στιγμιότυπα. Η ηθοποιός φωτογραφήθηκε πάνω σε ένα σκάφος φορώντας το κάτω μέρος του μαγιό της, ένα λευκό παρεό κι ένα μεγάλο πορτοκαλί, ψάθινο καπέλο.
Η ηθοποιός δεν έγραψε τίποτα στη λεζάντα που συνοδεύει την ανάρτησή της, παρά μόνο πρόσθεσε ένα emoji σε σχήμα πορτοκαλιού, σαν αναφορά στο καπέλο της.
Διαβάστε επίσης:
Mingus Reedus: Ο γιος των Norman Reedus και Helena Christensen συνελήφθη ξανά για φερόμενη επίθεση σε γυναίκα
Γιώργος Μαζωνάκης: «Η αδερφή του ενορχήστρωσε τον εγκλεισμό» η απάντηση του δικηγόρου του στην επιστολή της οικογένειας
Γιώργος Μαζωνάκης: «Η μόνη αμέτοχη στην όλη διαδικασία είναι η Βάσω», υποστηρίζει η οικογένεια σε νέα επιστολή
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.