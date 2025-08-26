search
ΤΡΙΤΗ 26.08.2025 05:14
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

26.08.2025 01:11

Η Κλέλια Ανδριολάτου συνεχίζει τις διακοπές της και ποζάρει topless σε σκάφος (Photos)

26.08.2025 01:11
klelia-new

Topless φωτογραφήθηκε η Κλέλια Ανδριολάτου, η οποία μοιράζεται με τους διαδικτυακούς της φίλους πολλά στιγμιότυπα από τις καλοκαιρινές της διακοπές.

Σε ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ανέβασε μερικά στιγμιότυπα. Η ηθοποιός φωτογραφήθηκε πάνω σε ένα σκάφος φορώντας το κάτω μέρος του μαγιό της, ένα λευκό παρεό κι ένα μεγάλο πορτοκαλί, ψάθινο καπέλο.

Η ηθοποιός δεν έγραψε τίποτα στη λεζάντα που συνοδεύει την ανάρτησή της, παρά μόνο πρόσθεσε ένα emoji σε σχήμα πορτοκαλιού, σαν αναφορά στο καπέλο της.

Διαβάστε επίσης:

Mingus Reedus: Ο γιος των Norman Reedus και Helena Christensen συνελήφθη ξανά για φερόμενη επίθεση σε γυναίκα

Γιώργος Μαζωνάκης: «Η αδερφή του ενορχήστρωσε τον εγκλεισμό» η απάντηση του δικηγόρου του στην επιστολή της οικογένειας

Γιώργος Μαζωνάκης: «Η μόνη αμέτοχη στην όλη διαδικασία είναι η Βάσω», υποστηρίζει η οικογένεια σε νέα επιστολή

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
klelia-new
LIFESTYLE

Η Κλέλια Ανδριολάτου συνεχίζει τις διακοπές της και ποζάρει topless σε σκάφος (Photos)

koum-new
ΕΛΛΑΔΑ

Λευκάδα: Με το superyacht Moonrise ο ιδρυτής του WhatsApp – Ποιος είναι ο Ουκρανός δισεκατομμυριούχος

liverpool-new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Premier League: Ματς θρίλερ στο «Σεντ Τζέιμς Παρκ» με έναν 17χρονο να λυτρώνει τη Λίβερπουλ, 3-2 τη Νιούκαστλ

kalin haftar
ΚΟΣΜΟΣ

Στη Βεγγάζη τουρκική στρατιωτική αποστολή και ο αρχηγός της ΜΙΤ – Συναντήθηκαν Καλίν και Χαφτάρ

PERIPOLIKO NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ στη Σκύδρα από την άγρια δολοφονία του 72χρονου – Ηλικιωμένος τον πυροβόλησε και τον έσυρε με το μηχανάκι του – Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannis makrygiannis
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Για κάθε Γλυκερία, Τσέρτο και «εξαγριωμένη κυρία» υπάρχουν ο Ρόκκος, η Μποφίλιου και ένας κόσμος που φωνάζει

thanassis_eythmiadis
LIFESTYLE

Ο Θανάσης Ευθυμιάδης «αποχωρίζεται» τη φύση και επιστρέφει στο θέατρο

PERIPOLIKO NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ στη Σκύδρα από την άγρια δολοφονία του 72χρονου - Ηλικιωμένος τον πυροβόλησε και τον έσυρε με το μηχανάκι του - Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

zizel pelicot 554- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ζιζέλ Πελικό: «Δεν της μιλάω, δεν θα τη συγχωρήσω ποτέ» λέει η κόρη της

giatroi_pixabay
ΥΓΕΙΑ

Συνεχίζεται η φυγή των γιατρών από το ΕΣΥ: Τι αποκαλύπτει ο ΠΙΣ για τις προσλήψεις - αποχωρήσεις που καταρρίπτει το αφήγημα της κυβέρνησης

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 26.08.2025 04:28
klelia-new
LIFESTYLE

Η Κλέλια Ανδριολάτου συνεχίζει τις διακοπές της και ποζάρει topless σε σκάφος (Photos)

koum-new
ΕΛΛΑΔΑ

Λευκάδα: Με το superyacht Moonrise ο ιδρυτής του WhatsApp – Ποιος είναι ο Ουκρανός δισεκατομμυριούχος

liverpool-new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Premier League: Ματς θρίλερ στο «Σεντ Τζέιμς Παρκ» με έναν 17χρονο να λυτρώνει τη Λίβερπουλ, 3-2 τη Νιούκαστλ

1 / 3